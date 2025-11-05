Σε ένα πολύ κρίσιμο ματς στο κλειστό του Βύρωνα, ο Αθηναϊκός πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση και κυριάρχησε της Μπεσίκτας και «κλείδωσε» την πρόκριση στους «32» του EuroCup Women.
Παρότι ήλεγχε την αναμέτρηση για το μεγαλύτερο μέρος της, η Μπεσίκτας αντέδρασε και έστειλε το ματς στην παράταση, εκεί όπου η ποιότητα του Αθηναϊκού μίλησε για τη μεγάλη νίκη με 84-82 και υπερκέρασε την εμφάνιση της Μαριέλλας Φασούλα που σκόραρε 21 πόντους και είχε 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ.
Έτσι, ο Αθηναϊκός πήγε στο 4-1 και είναι πρώτος στον όμιλο, αφήνοντας την Μπεσίκτας σε ρεκόρ 2-3.
Αθηναϊκός - Μπεσίκτας: Ο αγώνας
Παρότι η Μαριέλλα Φασούλα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της επιθετικά, ο Αθηναϊκός είχε τον έλεγχο του αγώνα. Μετά το αρχικό 12-17 (6'), έτρεξε ένα επιμέρους 13-3 για να προσπεράσει με 25-20 (10').
Με τις Γουΐντερμπερν και Χρίστοβα να ανεβάζουν στροφές επιθετικά, η διαφορά έπιασε και διψήφιες τιμές. Το καλάθι της Λούκα έγραψε το 47-38 (19'), με το ημίχρονο να κλείνει στο 51-40.
Διαφορά την οποία οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου, με την Πρινς και την Παρκς να ανεβάζουν και εκείνες την απόδοσή τους. Η Πρινς πέτυχε συνεχόμενους πόντους για το +15 των γηπεδούχων (66-51, 26'), έχοντας να υπερασπιστεί το +10 (70-60) μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Ωστόσο με την Οκόνκουο πρωταγωνίστρια, η ομάδα της Τουρκίας επέστρεψε σταδιακά στο ματς. Μειώνοντας σε 72-68 και μπαίνοντας για τα καλά στη διεκδίκηση του ματς στο τελευταίο πεντάλεπτο, με τη Φασούλα να ισοφαρίζει στους 72.
Οι Τουρκάλες έτρεξαν σερί 0-12, μέχρι να ισοφαρίσει η Μπερτς (75-75, 39') με ένα μεγάλο σουτ. Σκορ που οδήγησε τις δύο ομάδες στην παράταση, αφού η ίδια δεν κατάφερε να δώσει τη νίκη στην ομάδα της.
Ακόμα και στην παράταση, όμως, ο Αθηναϊκός είχε περισσότερες λύσεις. Η ψυχωμένη Γουΐντερμπερν σκόραρε για το 82-77, με τις παίκτριες της Καλτσίδου να βγάζουν σπουδαίες άμυνες. Η Τσινέκε διαμόρφωσε το 84-81, 1'36'' πριν το φινάλε και ο Αθηναϊκός μέσω της άμυνάς του, μπορεί να μη σκόραρε ξανά, αλλά πανηγύρισε αυτήν τη σπουδαία νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 25-20, 51-40, 70-60, 75-75 κ.δ., 84-82
|Athinaikos Qualco
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|1
|Ivana Raca
|06:03
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|1
|1
|1
|-
|1
|-
|4
|2
|2
|Virag Takacs-Kiss *
|08:51
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|1
|3
|-
|-
|-
|-4
|5
|3
|Elena Tsineke
|19:27
|4
|2/3 (66.7%)
|2/3 (66.7%)
|0/0 (0%)
|0/2 (0%)
|-
|-
|-
|3
|4
|2
|-
|-
|2
|2
|4
|Antigoni Chairistanidou
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Holly Winterburn *
|36:16
|19
|7/13 (53.8%)
|6/8 (75%)
|1/5 (20%)
|4/4 (100%)
|-
|2
|2
|6
|2
|5
|2
|-
|4
|18
|8
|Pinelopi Pavlopoulou *
|24:51
|4
|2/6 (33.3%)
|2/5 (40%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|2
|2
|2
|1
|3
|3
|-
|1
|4
|11
|Kamila Borkowska
|05:17
|2
|1/3 (33.3%)
|1/3 (33.3%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|3
|1
|4
|-
|3
|-
|1
|-
|3
|5
|13
|Vasiliki Louka
|26:10
|8
|4/6 (66.7%)
|4/6 (66.7%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|2
|3
|5
|-
|5
|1
|-
|-
|4
|10
|22
|Morgan Bertsch
|23:57
|7
|2/7 (28.6%)
|1/5 (20%)
|1/2 (50%)
|2/2 (100%)
|-
|1
|1
|2
|2
|-
|2
|-
|-5
|7
|23
|Alexis Prince *
|25:46
|13
|6/15 (40%)
|5/9 (55.6%)
|1/6 (16.7%)
|0/0 (0%)
|-
|2
|2
|3
|4
|1
|1
|-
|6
|9
|24
|Robyn Parks
|31:05
|13
|5/11 (45.5%)
|4/8 (50%)
|1/3 (33.3%)
|2/2 (100%)
|2
|9
|11
|2
|1
|2
|3
|-
|1
|21
|45
|Borislava Hristova *
|17:18
|12
|4/6 (66.7%)
|2/3 (66.7%)
|2/3 (66.7%)
|2/2 (100%)
|-
|-
|-
|2
|2
|3
|-
|-
|-6
|9
|Team / Coaches
|2
|3
|5
|-
|2
|TOTAL
|225
|84
|34/72 (47.2%)
|28/52 (53.9%)
|6/20 (30%)
|10/12 (83.3%)
|10
|25
|35
|22
|28
|19
|13
|-
|Beşiktaş BOA
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|Amy Okonkwo *
|43:46
|21
|7/15 (46.7%)
|6/8 (75%)
|1/7 (14.3%)
|6/7 (85.7%)
|1
|10
|11
|3
|2
|3
|1
|-
|-2
|24
|8
|Gulsah Duman
|00:37
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Pelin Bilgiç *
|39:31
|8
|2/6 (33.3%)
|1/3 (33.3%)
|1/3 (33.3%)
|3/4 (75%)
|1
|3
|4
|4
|3
|3
|5
|-
|5
|13
|10
|Ozge Ozisik
|02:49
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-7
|1
|13
|Nikolina Milić
|23:06
|10
|2/3 (66.7%)
|2/3 (66.7%)
|0/0 (0%)
|6/10 (60%)
|1
|5
|6
|1
|4
|3
|2
|1
|-5
|12
|19
|Gizem Sezer
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|Meltem Yildizhan
|01:27
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-3
|1
|28
|İlayda Guner
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|32
|Sami Whitcomb *
|35:54
|5
|2/7 (28.6%)
|1/1 (100%)
|1/6 (16.7%)
|0/0 (0%)
|2
|2
|4
|5
|3
|2
|2
|-
|-8
|9
|34
|Mariella Fasoula *
|39:51
|21
|8/16 (50%)
|8/15 (53.3%)
|0/1 (0%)
|5/7 (71.4%)
|4
|4
|8
|4
|4
|4
|1
|-
|10
|20
|44
|Migna Touré *
|37:59
|17
|5/11 (45.5%)
|4/6 (66.7%)
|1/5 (20%)
|6/6 (100%)
|1
|3
|4
|5
|1
|10
|2
|-
|-
|12
|Team / Coaches
|1
|1
|2
|-
|-
|TOTAL
|225
|82
|26/58 (44.8%)
|22/36 (61.1%)
|4/22 (18.2%)
|26/34 (76.5%)
|12
|29
|41
|22
|17
|25
|13
|1