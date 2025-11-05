Σε ένα πολύ κρίσιμο ματς στο κλειστό του Βύρωνα, ο Αθηναϊκός πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση και κυριάρχησε της Μπεσίκτας και «κλείδωσε» την πρόκριση στους «32» του EuroCup Women.

Παρότι ήλεγχε την αναμέτρηση για το μεγαλύτερο μέρος της, η Μπεσίκτας αντέδρασε και έστειλε το ματς στην παράταση, εκεί όπου η ποιότητα του Αθηναϊκού μίλησε για τη μεγάλη νίκη με 84-82 και υπερκέρασε την εμφάνιση της Μαριέλλας Φασούλα που σκόραρε 21 πόντους και είχε 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ.

Έτσι, ο Αθηναϊκός πήγε στο 4-1 και είναι πρώτος στον όμιλο, αφήνοντας την Μπεσίκτας σε ρεκόρ 2-3.

Αθηναϊκός - Μπεσίκτας: Ο αγώνας

Παρότι η Μαριέλλα Φασούλα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της επιθετικά, ο Αθηναϊκός είχε τον έλεγχο του αγώνα. Μετά το αρχικό 12-17 (6'), έτρεξε ένα επιμέρους 13-3 για να προσπεράσει με 25-20 (10').

Με τις Γουΐντερμπερν και Χρίστοβα να ανεβάζουν στροφές επιθετικά, η διαφορά έπιασε και διψήφιες τιμές. Το καλάθι της Λούκα έγραψε το 47-38 (19'), με το ημίχρονο να κλείνει στο 51-40.

Διαφορά την οποία οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου, με την Πρινς και την Παρκς να ανεβάζουν και εκείνες την απόδοσή τους. Η Πρινς πέτυχε συνεχόμενους πόντους για το +15 των γηπεδούχων (66-51, 26'), έχοντας να υπερασπιστεί το +10 (70-60) μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Ωστόσο με την Οκόνκουο πρωταγωνίστρια, η ομάδα της Τουρκίας επέστρεψε σταδιακά στο ματς. Μειώνοντας σε 72-68 και μπαίνοντας για τα καλά στη διεκδίκηση του ματς στο τελευταίο πεντάλεπτο, με τη Φασούλα να ισοφαρίζει στους 72.

Οι Τουρκάλες έτρεξαν σερί 0-12, μέχρι να ισοφαρίσει η Μπερτς (75-75, 39') με ένα μεγάλο σουτ. Σκορ που οδήγησε τις δύο ομάδες στην παράταση, αφού η ίδια δεν κατάφερε να δώσει τη νίκη στην ομάδα της.

Ακόμα και στην παράταση, όμως, ο Αθηναϊκός είχε περισσότερες λύσεις. Η ψυχωμένη Γουΐντερμπερν σκόραρε για το 82-77, με τις παίκτριες της Καλτσίδου να βγάζουν σπουδαίες άμυνες. Η Τσινέκε διαμόρφωσε το 84-81, 1'36'' πριν το φινάλε και ο Αθηναϊκός μέσω της άμυνάς του, μπορεί να μη σκόραρε ξανά, αλλά πανηγύρισε αυτήν τη σπουδαία νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 25-20, 51-40, 70-60, 75-75 κ.δ., 84-82

Athinaikos Qualco MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 1 Ivana Raca 06:03 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) - 1 1 1 - 1 - 4 2 2 Virag Takacs-Kiss * 08:51 2 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 1 2 1 3 - - - -4 5 3 Elena Tsineke 19:27 4 2/3 (66.7%) 2/3 (66.7%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) - - - 3 4 2 - - 2 2 4 Antigoni Chairistanidou 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) - - - - - - - - - - 7 Holly Winterburn * 36:16 19 7/13 (53.8%) 6/8 (75%) 1/5 (20%) 4/4 (100%) - 2 2 6 2 5 2 - 4 18 8 Pinelopi Pavlopoulou * 24:51 4 2/6 (33.3%) 2/5 (40%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) - 2 2 2 1 3 3 - 1 4 11 Kamila Borkowska 05:17 2 1/3 (33.3%) 1/3 (33.3%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 3 1 4 - 3 - 1 - 3 5 13 Vasiliki Louka 26:10 8 4/6 (66.7%) 4/6 (66.7%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 2 3 5 - 5 1 - - 4 10 22 Morgan Bertsch 23:57 7 2/7 (28.6%) 1/5 (20%) 1/2 (50%) 2/2 (100%) - 1 1 2 2 - 2 - -5 7 23 Alexis Prince * 25:46 13 6/15 (40%) 5/9 (55.6%) 1/6 (16.7%) 0/0 (0%) - 2 2 3 4 1 1 - 6 9 24 Robyn Parks 31:05 13 5/11 (45.5%) 4/8 (50%) 1/3 (33.3%) 2/2 (100%) 2 9 11 2 1 2 3 - 1 21 45 Borislava Hristova * 17:18 12 4/6 (66.7%) 2/3 (66.7%) 2/3 (66.7%) 2/2 (100%) - - - 2 2 3 - - -6 9 Team / Coaches 2 3 5 - 2 TOTAL 225 84 34/72 (47.2%) 28/52 (53.9%) 6/20 (30%) 10/12 (83.3%) 10 25 35 22 28 19 13 -