Αθηναϊκός - Μπεσίκτας
05/11/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθηναϊκός - Μπεσίκτας 84-82: Τεράστια νίκη πρόκριση απέναντι στη σπουδαία Φασούλα

Δημήτρης Οικονόμου

Απέναντι στην πανίσχυρη Μπεσίκτας, ο Αθηναϊκός με πολύ μεγάλη εμφάνιση κατάφερε, αν και αγχώθηκε, να πάρει τη νίκη με 84-82 και να προκριθεί μαθηματικά στη φάση των «32» του EuroCup.

Σε ένα πολύ κρίσιμο ματς στο κλειστό του Βύρωνα, ο Αθηναϊκός πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση και κυριάρχησε της Μπεσίκτας και «κλείδωσε» την πρόκριση στους «32» του EuroCup Women.

Παρότι ήλεγχε την αναμέτρηση για το μεγαλύτερο μέρος της, η Μπεσίκτας αντέδρασε και έστειλε το ματς στην παράταση, εκεί όπου η ποιότητα του Αθηναϊκού μίλησε για τη μεγάλη νίκη με 84-82 και υπερκέρασε την εμφάνιση της Μαριέλλας Φασούλα που σκόραρε 21 πόντους και είχε 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ.

Έτσι, ο Αθηναϊκός πήγε στο 4-1 και είναι πρώτος στον όμιλο, αφήνοντας την Μπεσίκτας σε ρεκόρ 2-3.

Αθηναϊκός - Μπεσίκτας: Ο αγώνας

Παρότι η Μαριέλλα Φασούλα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της επιθετικά, ο Αθηναϊκός είχε τον έλεγχο του αγώνα. Μετά το αρχικό 12-17 (6'), έτρεξε ένα επιμέρους 13-3 για να προσπεράσει με 25-20 (10').

Με τις Γουΐντερμπερν και Χρίστοβα να ανεβάζουν στροφές επιθετικά, η διαφορά έπιασε και διψήφιες τιμές. Το καλάθι της Λούκα έγραψε το 47-38 (19'), με το ημίχρονο να κλείνει στο 51-40.

Διαφορά την οποία οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου, με την Πρινς και την Παρκς να ανεβάζουν και εκείνες την απόδοσή τους. Η Πρινς πέτυχε συνεχόμενους πόντους για το +15 των γηπεδούχων (66-51, 26'), έχοντας να υπερασπιστεί το +10 (70-60) μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Ωστόσο με την Οκόνκουο πρωταγωνίστρια, η ομάδα της Τουρκίας επέστρεψε σταδιακά στο ματς. Μειώνοντας σε 72-68 και μπαίνοντας για τα καλά στη διεκδίκηση του ματς στο τελευταίο πεντάλεπτο, με τη Φασούλα να ισοφαρίζει στους 72.

Οι Τουρκάλες έτρεξαν σερί 0-12, μέχρι να ισοφαρίσει η Μπερτς (75-75, 39') με ένα μεγάλο σουτ. Σκορ που οδήγησε τις δύο ομάδες στην παράταση, αφού η ίδια δεν κατάφερε να δώσει τη νίκη στην ομάδα της.

Ακόμα και στην παράταση, όμως, ο Αθηναϊκός είχε περισσότερες λύσεις. Η ψυχωμένη Γουΐντερμπερν σκόραρε για το 82-77, με τις παίκτριες της Καλτσίδου να βγάζουν σπουδαίες άμυνες. Η Τσινέκε διαμόρφωσε το 84-81, 1'36'' πριν το φινάλε και ο Αθηναϊκός μέσω της άμυνάς του, μπορεί να μη σκόραρε ξανά, αλλά πανηγύρισε αυτήν τη σπουδαία νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 25-20, 51-40, 70-60, 75-75 κ.δ., 84-82

Athinaikos QualcoMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
1Ivana Raca06:0300/1 (0%)0/1 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)-111-1-42
2Virag Takacs-Kiss *08:5121/1 (100%)1/1 (100%)0/0 (0%)0/0 (0%)11213----45
3Elena Tsineke19:2742/3 (66.7%)2/3 (66.7%)0/0 (0%)0/2 (0%)---342--22
4Antigoni Chairistanidou00:0000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)----------
7Holly Winterburn *36:16197/13 (53.8%)6/8 (75%)1/5 (20%)4/4 (100%)-226252-418
8Pinelopi Pavlopoulou *24:5142/6 (33.3%)2/5 (40%)0/1 (0%)0/0 (0%)-222133-14
11Kamila Borkowska05:1721/3 (33.3%)1/3 (33.3%)0/0 (0%)0/0 (0%)314-3-1-35
13Vasiliki Louka26:1084/6 (66.7%)4/6 (66.7%)0/0 (0%)0/0 (0%)235-51--410
22Morgan Bertsch23:5772/7 (28.6%)1/5 (20%)1/2 (50%)2/2 (100%)-1122-2--57
23Alexis Prince *25:46136/15 (40%)5/9 (55.6%)1/6 (16.7%)0/0 (0%)-223411-69
24Robyn Parks31:05135/11 (45.5%)4/8 (50%)1/3 (33.3%)2/2 (100%)29112123-121
45Borislava Hristova *17:18124/6 (66.7%)2/3 (66.7%)2/3 (66.7%)2/2 (100%)---223---69
Team / Coaches235-2
TOTAL2258434/72 (47.2%)28/52 (53.9%)6/20 (30%)10/12 (83.3%)10253522281913-

Beşiktaş BOAMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0Amy Okonkwo *43:46217/15 (46.7%)6/8 (75%)1/7 (14.3%)6/7 (85.7%)110113231--224
8Gulsah Duman00:3700/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)----------
9Pelin Bilgiç *39:3182/6 (33.3%)1/3 (33.3%)1/3 (33.3%)3/4 (75%)1344335-513
10Ozge Ozisik02:4900/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)-11------71
13Nikolina Milić23:06102/3 (66.7%)2/3 (66.7%)0/0 (0%)6/10 (60%)15614321-512
19Gizem Sezer00:0000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)----------
23Meltem Yildizhan01:2700/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)1-1------31
28İlayda Guner00:0000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)----------
32Sami Whitcomb *35:5452/7 (28.6%)1/1 (100%)1/6 (16.7%)0/0 (0%)2245322--89
34Mariella Fasoula *39:51218/16 (50%)8/15 (53.3%)0/1 (0%)5/7 (71.4%)4484441-1020
44Migna Touré *37:59175/11 (45.5%)4/6 (66.7%)1/5 (20%)6/6 (100%)13451102--12
Team / Coaches112--
TOTAL2258226/58 (44.8%)22/36 (61.1%)4/22 (18.2%)26/34 (76.5%)122941221725131

