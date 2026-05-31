Ποια είναι η πιο ακριβοπληρωμένη ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο και γιατί είναι τόσο πολύτιμη

Η Μπάνι Σο της Μάντσεστερ Σίτι έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο, υπογράφοντας με τους Citizens ένα νέο τετραετές συμβόλαιο που δεν έχει προηγούμενο στο ποδόσφαιρο γυναικών. Η συμφωνία έκλεισε μέσα σε ένα τριήμερο, την ώρα που κι άλλες ομάδες από την Αγγλία έκαναν... στενό μαρκάρισμα στην 29χρονη επιθετικό.

Η Τσέλσι είχε καταθέσει αρχικά πρόταση ύψους 1.170.000 ευρώ ετησίως για την παίκτρια. Αν και αρχικά το διοικητικό συμβούλιο της Σίτι δίσταζε να αναπροσαρμόσει τον μισθό της, η πίεση από διάφορα στελέχη της ομάδας που ήθελαν πάση θυσία να παραμείνει η Σο άλλαξαν τα δεδομένα. Η ανάγκη της παίκτρια να στηρίξει οικονομικά και την οικογένειά της που ζει μόνιμα στη Τζαμάικα έπαιξε καθοριστικό ρόλο, και η Σίτι τελικά κατέθεσε μια πρόταση που ξεπέρασε εκείνη της Τσέλσι.

Η Σο θεωρείται ανεκτίμητη για τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο για την κατάκτηση του πρώτου της τίτλου στη WSL μετά από μια δεκαετία. Την προηγούμενη σεζόν πέτυχε 21 γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ, επιδόσεις που της χάρισαν το τρίτο της Χρυσό Παπούτσι στη διοργάνωση και τη εδράιωσή της ως μιας εκ των κορυφαίων, αν όχι της κορυφαίας, επιθετικού στον κόσμο. Από τότε που εντάχθηκε στον σύλλογο το 2021 από την Μπορντό, έχει καταρρίψει σχεδόν κάθε ρεκόρ όσον αφορά το σκοράρισμα.

Πλέον, το φράγμα του 1.170.000 ευρώ δεν αποτελεί το «ταβάνι» στην Αγγλία, αλλά ένα νέο σημείο αναφοράς για το πού μπορούν να φτάσουν οι απολαβές των αθλητριών. Όπως μεταδίδουν τα Μέσα της χώρας, ήδη κορυφαίες παίκτριες παγκοσμίου βεληνεκούς σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν το νέο deal της Σο με τη Μάντσεστερ Σίτι ως μοχλό πίεσης στις δικές τους διαπραγματεύσεις απαιτώντας εξίσου μεγάλα ποσά για να ανανεώσουν ή να πάρουν μεταγραφή.