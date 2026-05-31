Κορυφαίες Ελληνίδες Ολυμπιονίκες βραβεύονται στο 27ο Filothei Women Gala

Η φετινή διοργάνωση, πέρα από το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, θα αποκτήσει έντονα συγκινησιακό χαρακτήρα, καθώς θα πραγματοποιηθεί μια σπουδαία βράβευση προκειμένου να τιμηθούν κορυφαίες Ελληνίδες Ολυμπιονίκες που έχουν περάσει από το Gala της Φιλοθέης ανά τα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, θα τιμηθούν για την προσφορά τους η χρυσή Ολυμπιονίκης του Ρίο το 2016 στο επί κοντώ Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία αποτελεί και τη μοναδική εν ενεργεία αθλήτρια από τις τιμώμενες συμμετέχοντας κανονικά στο αγωνιστικό πρόγραμμα. Έπειτα, η αργυρή Ολυμπιονίκης της Ατλάντα το 1996 στο ύψος Νίκη Μπακογιάννη, η αργυρή Ολυμπιονίκης του Σίδνεϊ το 2000 στα 100μ Κατερίνα Θάνου, καθώς και η αργυρή Ολυμπιονίκης της Αθήνας το 2004 στο τριπλούν Πηγή Δεβετζή. Την ίδια τιμή θα λάβουν η τέταρτη Ολυμπιονίκης της Ατλάντα στο μήκος Νίκη Ξάνθου, η πέμπτη Ολυμπιονίκης στην ίδια διοργάνωση στο τριπλούν Όλγα Βασδέκη, η όγδοη Ολυμπιονίκης στο Τόκιο το 2021 στο επί κοντώ Νικόλ Κυριακοπούλου, καθώς και η όγδοη Ολυμπιονίκης στο Ρίο στο τριπλούν Βούλα Παπαχρήστου.

Η παρουσία της Κατερίνας Στεφανίδη και της Βούλας Παπαχρήστου δίνει έναν ακόμα ξεχωριστό τόνο στη βραδιά, καθώς οι δύο πρωταθλήτριες είναι εκείνες που κρατούν μέχρι σήμερα τα ρεκόρ της διοργάνωσης. Η Στεφανίδη παραμένει στην κορυφή της σχετικής λίστας του μίτινγκ στο επί κοντώ με το εντυπωσιακό 4.86μ, ενώ η Παπαχρήστου διατηρεί την κορυφαία επίδοση στο τριπλούν με το μεγάλο άλμα στα 14.73μ.

Το κοινό της Φιλοθέης θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τις αθλήτριες που έγραψαν τη δική τους ιστορία στις κορυφαίες διοργανώσεις του πλανήτη, σε μια βραδιά όπου το παρελθόν και το παρόν του ελληνικού στίβου θα γίνουν ένα.



Το μίτινγκ ανήκει στη σειρά World Athletics Continental Tour (Bronze). Διοργανώνεται από τον ΑΟ Φιλοθέης, με συνδιοργανωτή τον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού και υποστηρικτή τον ΣΕΓΑΣ. Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Αθλητισμού και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ενώ πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και της πρωτοβουλίας Make Place for One More Woman.



Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή των χορηγών με τη συμμετοχή της εταιρείας γυναικείων ειδών Μέγα, της Ideal Standard, καθώς και της Adidas ως υποστηρικτή. Χορηγοί επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ και το Gazzetta Women.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ και το κανάλι της European Athletics, για όσους/ες παρακολουθούν από το εξωτερικό.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης:

17:45 - Τριπλούν

18:30 - Επί Κοντώ

18:45 - Ύψος

18:50 - Μήκος

19:10 - 50μ. (αγώνας κοριτσιών ΑΟΦ)

