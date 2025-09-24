GWomen
Πας Γιάννινα
24/09/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup Γυναικών: Τελείωσε πρόωρα το ταξίδι του ΠΑΣ Γιάννινα και του Παναθλητικού

Ευτυχία Οικονομίδου

Ο ΠΑΣ Γιάννινα αποκλείστηκε από την Γκερνίκα και ο Παναθλητικός από την Σάσαρι για να τελειώσει από νωρίς το ταξίδι των δύο ομάδω στο EuroCup Γυναικών.

Ο Παναθλητικός και ο ΠΑΣ Γιάννινα ολοκλήρωσαν πρόωρα τη συμμετοχή τους στο EuroCup, αφού δεν μπόρεσαν να πάρουν την πρόκριση για τη φάση των Ομίλων.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης γνώρισε δεύτερη ήττα από τη Ντιναμό Σάσαρι με 66-62, αποκομίζοντας ωστόσο χρήσιμες εμπειρίες από τις ευρωπαϊκές της εμφανίσεις.

Αντίστοιχα, ο ΠΑΣ Γιάννινα ηττήθηκε εκτός έδρας από την Γκερνίκα με 94-61 στην Ισπανία, βάζοντας έτσι «τελεία» στο φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Ντιναμό Σάσαρι – Παναθλητικός 66-62
Τα δεκάλεπτα: 23-16, 43-33, 55-39, 66-62
Παναθλητικός (Μυστηλιάδης): Ράνσομ 13, Τζέιμς 14, Μάντζου 7(1), Κοφινά, Βίγκα 2, Γεροστεργίου, Βασιλείου, Αλεξανδρή 11(1), Γκέλντοφ 9(1), Σύρπα 6.

Γκερνίκα – ΠΑΣ Γιάννινα 94-61
Τα δεκάλεπτα: 23-12, 51-35, 70-47, 94-61
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Τσαρλς 3(1), Σαρηγιαννίδου 16(2), Μαρίνη 7(1), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου 2, Ξανθοπούλου 3, Μορχάουζ 11(3), Μιχαηλίδου 3(1), Σίγκλετον 14(1), Παπανικολάου 2.

