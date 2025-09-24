Ο Παναθλητικός και ο ΠΑΣ Γιάννινα ολοκλήρωσαν πρόωρα τη συμμετοχή τους στο EuroCup, αφού δεν μπόρεσαν να πάρουν την πρόκριση για τη φάση των Ομίλων.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης γνώρισε δεύτερη ήττα από τη Ντιναμό Σάσαρι με 66-62, αποκομίζοντας ωστόσο χρήσιμες εμπειρίες από τις ευρωπαϊκές της εμφανίσεις.

Αντίστοιχα, ο ΠΑΣ Γιάννινα ηττήθηκε εκτός έδρας από την Γκερνίκα με 94-61 στην Ισπανία, βάζοντας έτσι «τελεία» στο φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι.