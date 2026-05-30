Τα Βόρεια Προάστια της Αττικής για δεύτερη διαδοχική σεζόν θα έχουν εκπρόσωπο και τις δύο κορυφαίες κατηγορίες ποδοσφαίρου της Ελλάδας, καθώς η Κηφισιά εκτός από την τεράστια επιτυχία της παραμονής στη Super League σώθηκε... σβηστά και στην Α Εθνική Γυναικών.

Ο σύλλογος της Αθήνας έκανε δυνατή μεταγραφική κίνηση ενόψει της ερχόμενης περιόδου, καθώς απέκτησε την αρχισκόρερ του Παναιτωλικού, Μισέλ Ο’ Ντρίσκολ.

Η Ιρλανδή αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής με τη φανέλα του Τίτορμου, έχοντας 38 γκολ σε 18 ματς, ενώ πέτυχε έξι χατ τρικ! Από τη στιγμή που τα Καναρίνια έχασαν την άνοδο από τον Πύργος η Ο’ Ντρίσκολ αποχώρησε από το Αγρίνιο και έκανε το βήμα παραπάνω για χάρη της Κηφισιάς.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η Kifisia WFC ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με την Ιρλανδή Μισέλ Ο’Ντρίσκολ. Η Μισέλ είναι γεννημένη στις 26/06/2000 και αγωνίζεται ως επιθετικός.

Η Μισέλ εντυπωσίασε την περσινή ποδοσφαιρική σεζόν με την ομάδα γυναικών του Παναιτωλικού καθώς σημείωσε 38 γκολ σε 18 αγώνες, πετυχαίνοντας μάλιστα και 6 χατ-τρικ.

Έχει αγωνιστεί επίσης στις Jesina Calcio και IR Reykjavik.

Την καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Κηφισιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία».