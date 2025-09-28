Η Ελεάννα Χριστινάκη έκανε μια σπουδαία εμφάνιση στον τελικό του Super Cup, σταματώντας στους 32 πόντους, όμως η εν λόγω εμφάνιση δεν ήταν η κορυφαία της καριέρας της σε ό,τι έχει να κάνει με το σκοράρισμα, ενώ δεν είναι καν η πρώτη φορά που έπιασε τους 32.

Ας ξεκινήσουμε όμως από την προηγούμενη φορά όπου η Ελεάννα Χριστινάκη σημείωσε 32 πόντους. Για να το κάνουμε, πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και συγκεκριμένα στις 27 Δεκεμβρίου του 2017. Τότε, στο ντεμπούτο της με το Μέριλαντ, η Ελεάννα Χριστινάκη σημείωσε 32 πόντους οδηγώντας το κολέγιο της στη νίκη με 113-49 απέναντι στον Κόπιν Στέριτ. Συγκεκριμένα σούταρε 12/20 σουτ εντός παιδιάς, εκ των οποίων 6/13 τρίποντα

Πάμε τώρα και στο... γλυκό. Ούσα παίκτρια της Εθνικής Νέων Γυναικών, η Ελέάννα Χριστινάκη, στις 12 Ιουλίου 2016 σημείωσε 35 πόντους στη νίκη της Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία. Σε εκείνο το παιχνίδι σούταρε με 10/22 εντός παιδιάς, έχοντας 7/12 δίποντα και 3/0 τρίποντα και 12/16 βολές.

Φτάνοντας στο σήμερα, η Ελεάννα Χριστινάκη σταμάτησε στους 32 πόντους, έχοντας ακόμη 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και κανένα λάθος, με την αξιολόγησή της να φτάνει στους 41 βαθμούς, με την εν λόγω εμφάνιση να είναι συνολικά η κορυφαία της καριέρας της, καθώς ποτέ άλλοτε δεν είχε συγκεντρώσει 41 βαθμούς στην αξιολόγηση.