Μετά την απόκτηση της Κάρτερ και Φόρμαν, το «τριφύλλι» υπογράφει και την Κάντιτζια Κέιβ!

Η Αμερικανίδα προέρχεται από την Αβενίδα, έχοντας αναδειχθεί στην κορυφαία πεντάδα του EuroCup Women και συμφώνησε με τις «πράσινες», προκειμένου να βοηθήσει προς την υλοποίηση των στόχων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε είχε μ.ο 14.8 πόντους και 8 ριμπάουντ, ανά αγώνα στο EuroCup. Επίσης αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό δύο φορές, έχοντας 22 πόντους και 9 ριμπάουντ στο πρώτο ματς στην Αθήνα, ενώ στην Ισπανία μέτρησε 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα.