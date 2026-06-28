Η Formula 1 παραμένει σε ευρωπαϊκό έδαφος και το πρωτάθλημα συνεχίζεται χωρίς διακοπή σε μια από τις πιο ιστορικές πίστες.

Μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix στην πίστα του Σπίλμπεργκ και τη νίκη του Τζορτζ Ράσελ στο GP Αυστρίας, το καραβάνι της Formula 1 ετοιμάζεται για τις επόμενες μεγάλες προκλήσεις. Οι ομάδες και οι οδηγοί δεν έχουν πλέον κανένα περιθώριο για λάθη, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει μερικές από τις πιο εμβληματικές, ιστορικές και απαιτητικές πίστες της Γηραιάς Ηπείρου.

Επόμενος σταθμός για τη Formula 1 είναι το Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας στο θρυλικό Σίλβερστον, το τριήμερο 3-5 Ιουλίου. Το αγωνιστικό τριήμερο φέτος περιλαμβάνει και αγώνα Sprint, αυξάνοντας κατακόρυφα την πίεση, ενώ η απαιτητική και γρήγορη χάραξη της πίστας αναμένεται να προσφέρει ένα τελείως διαφορετικό οδηγικό περιβάλλον και να ανακατέψει ξανά την τράπουλα των επιδόσεων ανάμεσα σε Mercedes, Red Bull, Ferrari και McLaren.

Αμέσως μετά, η ευρωπαϊκή περιοδεία θα συνεχιστεί στα μέσα του μήνα, καθώς οι ομάδες θα μεταφερθούν στο θρυλικό Σπα για το Grand Prix του Βελγίου (17-19 Ιουλίου), μια πίστα που λατρεύουν οδηγοί και θεατές για τις γρήγορες στροφές της και τις πάντα απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες. Μία εβδομάδα αργότερα θα πάμε στην Ουγγαρία, για τον τελευταί οαγώνα πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα της F1.

Οι επόμενοι αγώνες του πρωταθλήματος

GP Μ. Βρετανίας (Σίλβερστον)

3-5 Ιουλίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 17:00

GP Βελγίου (Σπα)

17-19 Ιουλίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00

GP Ουγγαρίας(Χανγκαρόρινγκ)

24-26 Ιουλίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00