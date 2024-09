Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του 2024 ήταν μια πραγματική «Μάχη των Θεών»

Στο φετινό ιδιαίτερα σκληρό αγώνα αποδείχτηκε ότι η ταχύτητα μόνο δεν αρκεί και η επιβίωση είναι ο βασικός στόχος.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, στη μακρά παρουσία του στο WRC αλλά και με την επιστροφή του στο αγωνιστικό πρόγραμμα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ τα τελευταία χρόνια, έχει αναδειχθεί ως ένας αγώνας επιβίωσης που κάθε χρόνο δοκιμάζει τις αντοχές των πληρωμάτων, αλλά και των αυτοκινήτων. Δεν είναι μόνο η ταχύτητα που μετράει· στο Ακρόπολις, η διαχείριση των συνθηκών και η ικανότητα να παραμείνεις ψύχραιμος στις πιο ακραίες καταστάσεις πουε κάνουν τη διαφορά.

Φέτος, το ράλλυ εξελίχθηκε σε έναν αγώνα γεμάτο απρόοπτα, με την ελληνική φύση να δείχνει το σκληρό της πρόσωπο. Οι κακοτράχαλες διαδρομές με τις πετρώδεις επιφάνειες και τις έντονες εναλλαγές ανάγκασαν τους οδηγούς να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τον ανταγωνισμό, αλλά και τα όριά τους. Το χαρακτηριστικό του Ακρόπολις είναι ότι από τη μια στιγμή στην άλλη, τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν δραματικά. Ένα λάθος σε μια στροφή, ένα κλατάρισμα ή ακόμα και ένα ατυχές χτύπημα σε βράχο μπορεί να μετατρέψει την ελπίδα για νίκη σε καταστροφή.

One step closer 🏆



Thierry Neuville & Martijn Wydaeghe repeat their 2022 success by claiming victory in Greece!#WRC | #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/rV0pGAx6jF — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 8, 2024

Η αίσθηση αυτή της αβεβαιότητας και της συνεχούς μάχης με το περιβάλλον είναι αυτό που κάνει το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις τόσο μοναδικό. Η εμπειρία των πληρωμάτων έρχεται πάντα αντιμέτωπη με την απρόβλεπτη φύση της διαδρομής, και οι οδηγοί πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στη διαχείριση των ελαστικών, της ισχύος του αυτοκινήτου και της τακτικής τους. Σε έναν αγώνα όπως το Ακρόπολις, η επιβίωση είναι τόσο σημαντική όσο και η ταχύτητα.

Ο σταθερότερος κερδίζει

Σκεφτείτε για παράδειγμα την πορεία του Τιερί Νεβίλ φέτος. Ο Νεβίλ δεν ήταν ο ταχύτερος σε κάθε ειδική, αλλά η στρατηγική του, με έμφαση στη σταθερότητα και την αποφυγή μεγάλων ρίσκων, ήταν αυτή που τον έφερε στην κορυφή. Ο Νεβίλ απέφυγε τα λάθη που κόστισαν στους αντιπάλους του, όπως ο Ότ Τάνακ, ο οποίος ενώ είχε ξεκινήσει δυναμικά, είδε τις ελπίδες του για νίκη να σβήνουν μετά από δύο κλαταρίσματα στην ίδια ειδική διαδρομή. Η ένταση και η πίεση της διοργάνωσης είναι τόσο μεγάλες, που οι λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά.

Αυτός είναι ο χαρακτήρας του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Δεν πρόκειται για έναν τυπικό αγώνα ταχύτητας, όπου η δύναμη του κινητήρα και η ταχύτητα στις στροφές είναι αρκετές. Εδώ, οι οδηγοί χρειάζονται αντοχή, συγκέντρωση και στρατηγική διαχείριση. Ο αγώνας μοιάζει με σκάκι πάνω στο χώμα, όπου κάθε κίνηση πρέπει να είναι προσεκτικά υπολογισμένη, και το λάθος ή η ατυχία παραμονεύουν συνεχώς.

Κάθε χρόνο, το Ακρόπολις αναδεικνύει τους πιο ανθεκτικούς οδηγούς και τις καλύτερες ομάδες. Η φετινή διοργάνωση δεν αποτέλεσε εξαίρεση, με τη Hyundai να κυριαρχεί στις πρώτες θέσεις, αλλά αυτό έγινε χάρη στη στρατηγική των οδηγών της και όχι μόνο στην απόδοση των αυτοκινήτων. Σε αντίθεση, η Toyota, που θεωρείται από τα φαβορί, είδε τον Σεμπαστιάν Οζιέ να χάνει πολύτιμο χρόνο την Παρασκευή λόγω προβλήματος με το turbo, ενώ άλλοι οδηγοί της, όπως ο Έλφιν Έβανς, αντιμετώπισαν σοβαρά μηχανικά προβλήματα και ατυχήματα που τους έριξαν εκτός μάχης.

Βέβαια, η έξοδος και το τουμπάρισμα του Οζιέ στην τελευταία ΕΔ της ημέρας απλοποίησε την κατάσταση για τον Νεβίλ και τη Hyundai, που επανέλαβαν στην Ελλάδα το θρίαμβο του 2022, κάνοντας το 1-2-3.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2024 υπενθυμίζει για άλλη μια φορά γιατί είναι τόσο ιδιαίτερο: είναι ένας αγώνας που δεν κερδίζεται μόνο με την ταχύτητα, αλλά με την ικανότητα να επιβιώνεις στις πιο σκληρές συνθήκες. Όσοι κατάφεραν να φτάσουν στο τέλος μιας ημέρας, ξέρουν καλά ότι οι ειδικές διαδρομές της επόμενης ημέρας θα είναι εξίσου καθοριστικές. Το τελικό αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιο μέχρι να επιστρέψει και το τελευταίο αυτοκίνητο στο Service Park και αυτό είναι που κάνει το Ράλλυ Ακρόπολις τόσο συναρπαστικό.

Το ελληνικό ενδιαφέρον

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις έχει ξεχωριστή σημασία για τους οδηγούς, τους συνοδηγούς και τις ομάδες τους που καταφέρνουν να πάρουν μέρος σε αυτό. Η συμμετοχή είναι από μόνη της μια μικρή διάκριση και ο τερματισμός ισοδυναμεί με νίκη.

Φέτος είχαμε συμμετοχές με εμπειρία, ικανότητες και καλή οργάνωση, όμως το «Ράλλυ των Θεών» ήταν το ίδιο ανελέητο με τους Έλληνες όπως και με τους υπόλοιπους. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον τι θα κατάφερναν οι Αθανασούλας/Ζακχαίος αν δεν είχαν αυτήν τη σφοδρή έξοδο στην πρώτη κιόλας ΕΔ του αγώνα. Αντίστοιχα μεγάλο ενδιαφέρον θα είχε η επίσης προβεβλημένη συμμετοχή των Αμούτζα/Ηλιόπουλου, που έχασαν την πρώτη ημέρα του αγώνα απλώς γιατί έχασαν ένα κομμάτι χαρτί.

Το αυτοκίνητο των Ρουστέμη/Μπακλώρη (Φωτογραφία: ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις)

Όλοι όσοι έτρεξαν όμως αξίζουν το σεβασμό και την αγάπη μας και όσοι τερμάτισαν κέρδισαν επάξια το σεβασμό μας, ανεξαρτήτως θέσης. Ωστόσο, Η 14η θέση στη γενική κατάταξη -και η πρωτιά ανάμεσα στα ελληνικά πληρώματα- των Παναγιώτη Ρουστέμη/Χρήστου Μπακλώρη με το Skoda Fabia RS μόνο ως επιτυχία μπορεί να καταγραφεί.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις καταλύτης στη μάχη του τίτλου

Το αποτέλεσμα του φετινού ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, με τρεις αγώνες να απομένουν μέχρι το τέλος της σεζόν, ενισχύει και παγιώνει το πλεονέκτημα του Τιερί Νεβίλ. Ο Βέλγος φεύγει από την Ελλάδα έχοντας μεγαλώσει σημαντικά τη διαφορά του από τον Σεμπαστιάν Οζιέ.

Ο Γάλλος της Toyota, αν και έδειξε ταχύτερος στα ελληνικά χώματα, δεν απέφυγε στο τέλος το μεγάλο λάθος. Αν και δεν πήρε όσο περισσότερους βαθμούς μπορούσε, μετέφερε τη μάχη στους τρεις τελευταίους αγώνες -στα χώματα της Χιλής και στην άσφαλτο της Κεντρικής Ευρώπης και της Ιαπωνίας- αλλά έχει πλέον να ανέβει ένα βουνό.

Όποια και να είναι η τελική κατάληξη στη φετινή χρονιά, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα παραμείνει ως ένα από τα σημαντικά ορόσημά της, όπως άλλωστε κάθε χρόνο που συμμετέχει στο πρόγραμμα του WRC. Ραντεβού, λοιπόν, τον Ιούνιο του 2025 για το επόμενο «Ράλλυ των Θεών».

Φωτογραφία: Hyundai Motorsport/X