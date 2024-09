Τα πληρώματα συνέχισαν να αντιμετωπίζουν το σκληρό πρόσωπο του «Ράλλυ των θεών» και το Σάββατο.

Η δεύτερη ημέρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2024 πρόσφερε αδυσώπητη δράση, με τον Τιερί Νεβίλ της Hyundai να αποφεύγει τα δράματα και να ηγείται της γενικής κατάταξης, ενισχύοντας τις ελπίδες του για τον τίτλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ο Βέλγος οδηγός κατάφερε να κρατήσει σταθερή απόδοση σε μια ημέρα χωρίς δυνατότητα service, περνώντας από έξι δύσκολες ειδικές διαδρομές. Ο Νεβίλ κατέκτησε προσωρινά τους μέγιστους 18 βαθμούς, με τον ομόσταβλό του στη Hyundai, Ντάνι Σόρντο, να τον ακολουθεί στη δεύτερη θέση με διαφορά 53,7 δευτερολέπτων.

Η ημέρα ξεκίνησε με τον Ότ Τάνακ, επίσης της Hyundai, να ηγείται του αγώνα, αλλά τα δύο κλαταρίσματα που υπέστη στην πρώτη ειδική της ημέρας (28,67 χλμ.) τον έριξαν στην τέταρτη θέση, 3 λεπτά και 20,5 δευτερόλεπτα πίσω από τον Νεβίλ. Ο Τάνακ έχασε πολύτιμο χρόνο αλλά κατάφερε να συνεχίσει, αν και με μειωμένες ελπίδες για νίκη. Ο Σόρντο προσωρινά ανέλαβε την πρωτοπορία μετά το πρόβλημα του Τάνακ, αλλά η δική του στιγμή ήρθε όταν χτύπησε έναν βράχο στη 9η ειδική, προκαλώντας κλατάρισμα και ζημιά στο αυτοκίνητό του.

