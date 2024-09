Το τέλος του πρώτου σκέλους του Rally Acropolis βρήκε τους Τάνακ, Σόρντο και Νεβίλ της Hyundai Motorsport στις τρεις πρώτες θέσεις.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις έδειξε σε όλους τους συμμετέχοντες το σκληρό του πρόσωπο από την πρώτη στιγμή. Με εξαίρεση ίσως τα πληρώματα της Hyundai Motorsport, τα οποία έμειναν μακριά από σημαντικά προβλήματα και στο τέλος της Παρασκευής βρέθηκαν στις τρεις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης!

Στην κορυφή της κατάταξης μετά τη συμπλήρωση των 6 ειδικών διαδρομών είναι ο Οτ Τάνακ, με τους teammate του, Ντάνι Σόρντο και Τιερί Νεβίλ, να ακολουθούν σε απόσταση 21,8 και 45,2 δευτερολέπτων αντίστοιχα.

Η Hyundai θέλει να επαναλάβει το θρίαμβο του 2022, όταν είχε κάνει το 1-2-3 στην Ελλάδα, με το Νεβίλ πρώτο, τον Τάνακ 2ο και τον Σόρντο στην 3η θέση.

Η Toyota Gazoo Racing χτυπήθηκε από πρωτοφανή ατυχία. Αρχικά ο Έλφιν Έβανς άλλαξε τροχό και αντιμετώπισε πρόβλημα με την ισχύ του κινητήρα. Στη συνέχεια ο Τακαμότο Κατσούτα εγκατέλειψε από σπασμένο τροχό και στις δύο τελευταίες ειδικές ο Σεμπαστιάν Οζιέ είδε το turbo του GR Yaris Rally1 να τον προδίδει. Έτσι από διεκδικητής της νίκης υποχώρησε στην 4η θέση, στο +1:41.2 από την κορυφή.

It's a tough end to a tough Friday following a turbo issue for Seb, but he does his best to limit the time lost to just over two minutes. And on the Acropolis, anything can still happen.#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/1PtlUWrwT9