Ο Βέλγος επιβίωσε στις «αφιλόξενες» ειδικές διαδρομές του Rally Acropolis και αύξησε το βαθμολογικό του προβάδισμα έναντι του Οζιέ, ο οποίος τούμπαρε στην τελευταία ειδική διαδρομή.

Η Hyundai Motorsport επανέλαβε το μυθικό 1-2-3 που είχε κάνει το 2022 στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και φεύγει από την Ελλάδα με πλατιά χαμόγελα και ένα σημαντικό βήμα για τον τίτλο. Τόσο ο Τιερί Νεβίλ όσο και η ομάδα διατηρήθηκαν στην κορυφή της αντίστοιχης βαθμολογίας, με τρία ράλλυ να απομένουν για την ολοκλήρωση της σεζόν.

Ο 36χρονος Βέλγος απέφυγε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ανταγωνιστές του κατά το τριήμερο στην Ελλάδα. Την Κυριακή δεν πήρε ρίσκα, καθώς ήθελε να φθάσει στον τερματισμό ώστε να εξασφαλίσει τους 18 βαθμούς από το Σάββατο. Πήρε επιπλέον βαθμούς από την κατάταξη της Κυριακής και άλλους από την Power Stage, την τελευταία ειδική του αγώνα.

Μαζί με τον Νεβίλ ανέβηκαν στο βάθρο οι teammates του Ντάνι Σόρντο και Οτ Τάνακ.

🏆🎉 Το έκαναν ξανά! “1-2-3” για τη @HMSGOfficial στο EKO @AcropolisRally 2024 με μεγάλο θριαμβευτή τον 🥇 @thierryneuville ! ----- @HMSGOfficial secured a '1-2-3' finish at the EKO @AcropolisRally 2024, with @thierryneuville 🥇 claiming his 2nd victory on Greek soil.… pic.twitter.com/m9zUv2qb9Z

Την ίδια ώρα, ο Σεμπαστιάν Οζιέ που ήταν δεύτερος γενικής, τούμπαρε μέσα στην τελευταία ειδική διαδρομή και έχασε πολύ χρόνο και ίσως κάθε ελπίδα για τον τίτλο. Τερμάτισε 15ος γενικής και πλέον είναι 34 βαθμούς πίσω από τον Νεβίλ, διαφορά που δύσκολα μπορεί να καλυφθεί στους τρεις αγώνες έως το τέλος της σεζόν.

There's been a shuffle around in the Super Sunday classification ahead of the Power Stage.@OttTanak 🥈 +13.0s@thierryneuville 🥉 +18.5s@DaniSordo 7⃣ +48.1s#AcropolisRally #WRC pic.twitter.com/vOJvmgbgEP