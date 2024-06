Ο Τζορτζ Ράσελ επανέφερε τη Mercedes στο πρώτο σκαλί του βάθρου «κληρονομώντας» τη νίκη στους τελευταίους γύρους.

Το Grand Prix Αυστρίας στο Red Bull Ring ήταν ένας βαρετός αγώνας στο μεγαλύτερο κομμάτι του και ίσως ο πιο συναρπαστικός της χρονιάς στους τελευταίους γύρους του. Ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes πήρε τελικά τη νίκη, που είναι η δεύτερη για τον ίδιο και η πρώτη για την ομάδα μετά το 2022. Ο Ράσελ «κληρονόμησε» την πρώτη θέση, όταν οι Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις, που διεκδικούσαν τη νίκη, συγκρούστηκαν μεταξύ τους, λίγους γύρους πριν από το τέλος. Ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren ήταν δεύτερος και ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari ήταν τρίτος.

Εκκίνηση

Όπως συνήθως, ο Φερστάπεν έκανε ιδανική εκκίνηση και η πρωτιά του δεν απειλήθηκε στην πρώτη στροφή. Ο Νόρις αντιθέτως δέχτηκε έντονη πίεση από τον Ράσελ αλλά κατάφερε να κρατήσει τη δεύτερη θέση από τον Βρετανό. Πιο πίσω, οι Χάμιλτον και Σάινθ έδωσαν μάχη για την τέταρτη θέση, με νικητή τον Βρετανό πολυπρωταθλητή. Ο Χάμιλτον όμμε πέρασε εκτός πίστας και αργότερα έδωσε πίσω τη θέση.

LIGHTS OUT IN AUSTRIA!!! 🤩



A perfect start for Verstappen, Norris and Russell scrap over P2 in Turn 1#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/B1nZ5IPojH — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

Ο Πιάστρι δεν έκανε καλή εκκίνηση και στριμώχτηκε με τον Λεκλέρ. Οι δυο τους είχαν επαφή, που έστειλε τον Λεκλέρ στα Pit για να αλλαξει εμπρός πτέρυγα και τον έριξε στην τελευταία θέση. Ο Πιάστρι στο μεταξύ έχασε άλλη μία θέση από τον Πέρεζ.

Έπειτα από όλα αυτά, Φερστάπεν άνοιξε τη διαφορά από τον Νόρις σε αρκετά δευτερόλεπτα και ο Νόρις έκανε το ίδιο από τον Ράσελ. Ο Χάμιλτον προσπάθησε να περάσει «κανονικά» τον Σάινθ αλλά αποδείχτηκε δυσκολότερο από ό,τι υπολόγιζε και έτσι έμεινε πιο πίσω. Ο αγώνας μπήκε σε ένα σταθερό ρυθμό, ενώ όλοι περίμεναν τα pit stop.

Pit stop No 1

Μετά τον 20ό γύρο του αγώνα οι πρωτοπόροι άρχισαν να μπαίνουν στα pit για να αλλάξουν τα ελαστικά τους. Οι περισσότεροι άλλαξαν τη μεσαία γόμα, με την οποία ξεκίνησαν, με τη σκληρή εκτός από τον Ράσελ, που έβαλε άλλο ένα σετ μεσαίας. Τελευταίος από όλους έκανε την αλλαγή του ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren.

Η διαδικασία της αλλαγής ελαστικών δεν ήταν ανώδυνη για όλους. Ο Αλόνσο στον πρώτο γύρο του με τα φρέσκα ελαστικά έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στον Ζου, κάτι που του κόστισε 10 δευτερόλεπτα ποινής. Ο Χάμιλτον μπήκε άτσαλα στο pit lane για τη δική του αλλαγή και πάτησε της λευκές γραμμές, κάτι που του επέφερε ποινή 5 δευτερολέπτων. Την ίδια ποινή πήρε και ο Πέρεζ για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στο pitlane.

Μετά τα pit stop η κατάταξη δεν άλλαξε, με τον Φερστάπεν να διατηρεί ένα πολύ άνετο προβάδισμα από τον Νόρις, τον Ράσελ περίπου 3” π[ιο πίσω, τον Σάινθ να ακολουθεί στην ίδια απόσταση, τον Χάμιλτον λίγο πιο κοντά και τους Πιάστρι, Πέρεζ, Χούλκνεμπεργκ, Μάγκνουσεν και Ρικάρντο να κλείνουν τη 10άδα. Ο Λεκλέρ βρισκόταν πολύ πίσω στη 18η θέση και προσπαθούσε να ανέβει.

Pit stop No 2

Και πάλι ο αγώνας έμοιαζε να μπήκε σε safe mode, με ομάδες και οδηγούς να περιμένουν το επόμενο pit stop, κρατώντας τις αποστάσεις μεταξύ τους λίγο-πολύ σταθερές. Τα λίγα αξιοσημείωτα συμβάντα γίνονταν πιο πίσω και αφορούσαν κυρίως τις μάχες ανάμεσα στους οδηγούς της Alpine, που έδειχναν εντός πίστας την ακριβή φύση της σχέσης τους εκτός αυτής.

LAP 41/71



Ocon and Gasly are having a right old battle for P8 ⚔️



They're wheel to wheel through Turns 3 and 4 but then Gasly gets past 😮#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/dLpxlDayls — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

Προς το τέλος του stint τα πράγματα «ζωντάνεψαν» με τον Πιάστρι να φτάνει και να προσπερνάει τον Χάμιλτον. Ο Φερστάπεν παραπονιόταν για την κατάσταση των ελαστικών του και ο Νόρις είχε μειώσει λίγο τη διαφορά σε κάτω από 7 δευτερόλεπτα. Το πρόβλημα του Φερστάπεν ήταν ότι είχε πίσω του τις δύο Haas, που ήταν μεν ένα γύρο πίσω αλλά είχαν φρέσκα ελαστικά και τον πίεζαν.

Έτσι, στη Red Bull δεν είχαν άλλη επιλογή από το να καλέσουν τον Φερστάπεν στα pit. Ήταν ένα αργό pit stop για τον Ολλανδό, που όταν επέστρεψε στην πίστα βρισκόταν μόνο 2 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Νόρις. Η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη για τον Φερστάπεν από ένα μπλοκάρισμα που είχε προσπαθώντας να περάσει του πιο αργούς οδηγούς που βρήκε μπροστά του.

Η ευκαιρία του Νόρις

Ξαφνικά, ο Λάντο Νόρις βρέθηκε σε απόσταση μικρότερη από ένα δευτερόλεπτο από τον Φερστάπεν και είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το DRS. Ο οδηγός της McLaren εξαπέλυσε την επίθεσή του αλλά ο Ολλανδός αμύνθηκε με επιτυχία και διατήρησε την πρώτη θέση, Δεν κατάφερε όμως να απομακρυνθεί.

Ο Νόρις δεν το έβαλε κάτω και επιτέθηκε ξανά, Κατάφερε μάλιστα να περάσει, βουτώντας στα φρένα, αλλά καθώς έκανε την προσπέραση εκτός πίστας έπρεπε να τη δώσει πίσω. Έτσι, επέστρεψε στη δεύτερη θέση και ετοιμάστηκε να προσπαθήσει ξανά.

LAP 64/71



Amazing scenes!



Norris and Verstappen make contact at Turn 3 💥



Both drivers have punctures after clashing... and George Russell has taken the lead!!! #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/0GtTwPXd6N — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

Για τους επόμενους γύρους οι δύο πρωτοπόροι του πρωταθλήματος έδωσαν επική μάχη, στροφή με στροφή, τροχό με τροχό. Το τέλος όμως της μονομαχίας ήταν άδοξο, καθώς είχαν επαφή, που προκάλεσε κλατάρισμα στον Φερστάπεν και ζημιά στο εμπρός μέρος της McLaren του Νόρις. Ο Φερστάπεν χρειάστηκε να μπει στα pit για να αλλάξει ελαστικά και έπεσε στην 5η θέση ενώ ο Νόρις εγκατέλειψε τον αγώνα. Οι αγωνοδίκες έκριναν ότι η σύγκρουση ήταν ευθύνη του Φερστάπεν και του έδωσαν ποινή 10 δευτερολέπτων.

Μάννα εξ ουρανού

Έτσι, ο Τζορτζ Ράσελ βρέθηκε ξαφνικά με την πρώτη θέση στα χέρια του. Ο Σάινθ που ήταν πίσω του «αιφνιδιάστηκε» από τον Πιάστρι και ο Αυστραλός πέρασε στη δεύτερη θέση, ενώ απέμεναν μόνο 5 γύρους από τον τερματισμό. Ο Ράσελ είχε σκληρά ελαστικά ενώ ο Πιάστρι μεσαία, που μάλιστα είχαν κάνει πέντε γύρους λιγότερους.

Ο Ράσελ τελικά δεν απειλήθηκε και τελικά πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της καριέρας του με τη Mercedes. Ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε τη δεύτερη θέση και ο Κάρλος Σάινθ τερμάτισε τρίτος και ανέβηκε στο βάθρο των νικητών. Ακολούθησαν οι Χάμιλτον, Φερστάπεν, Χούλκενμπεργκ, Πέρεζ, Μάγκνουσεν, Ρικάρντο και Γκασλί.

Επόμενος αγώνας είναι το GP Μ. Βρετανίας στο Σίλβερστον, το προσεχές 3ήμερο 5-7 Ιουλίου.

» Οι βαθμολογίες της Formula 1 μετά το GP Αυστρίας

Αποτελέσματα