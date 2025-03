Ο οδηγός της McLaren Racing μιλά για την προσέγγισή του στη νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1 και την ειλικρίνεια που τον διατρέχει στις δηλώσεις του.

Πεπεισμένος πως το 2025 θα διαπρέψει είναι ο Λάντο Νόρις, ο οποίος στοχεύει μόνο σε επιτυχίες. Ο Βρετανός δεν έχει κρύψει πως θέλει να γίνει φέτος πρωταθλητής στη Formula 1 έπειτα από ένα 2024 στο οποίο πήρε νίκες και πάλευε για τις κορυφαίες θέσεις στην πλειονότητα των Grand Prix.

Όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, φέτος δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τη McLaren κι έπειτα από έναν τίτλο κατασκευαστών ο πήχης έχει ανέβει σημαντικά. Ο 25χρονος δείχνει πιο ώριμος από ποτέ και έτοιμος για να ριχτεί στη μάχη του πρωταθλήματος από τον πρώτο αγώνα στην Αυστραλία με νοοτροπία νικητή.

«Ήμουν πάντα το παιδί που σκεφτόταν: “Θέλω να είμαι στη F1, να αγωνιστώ με αυτούς τους τύπους, να είμαι εκεί ψηλά”. Πάντα έτσι σκεφτόμουν. Όταν είσαι στη F1, πρέπει να αγωνιστείς με τον Λιούις Χάμιλτον, τον Φερνάντο Αλόνσο και μετά τον Μαξ Φερστάπεν. Πάντα πρέπει να βιώνω κάτι για να το πιστέψω. Πέρυσι βίωσα νίκες σε αγώνες και πάλεψα με τους οδηγούς που πάντοτε αναρωτιόμουν πώς θα ήταν να παλεύω μαζί τους. Δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι μέχρι να το μάθω. Ίσως δεν είναι πάντα η σωστή νοοτροπία. Μα αυτός είμαι εγώ. Έτσι λειτουργώ. Κάποια πράγματα δεν είναι υπέροχα, κάποια είναι υπέροχα, είναι αυτό που με κάνει να είμαι ο εαυτός μου. Με κάνει πολύ καλό σε ορισμένους τομείς. Πέρυσι ήταν η στιγμή που σκέφτηκα: “Mπορώ να τα καταφέρω”. Νιώθω ότι μπορώ να ανταγωνιστώ τους καλύτερους οδηγούς, να είμαι στην κορυφή, μπορώ να παλέψω γι’ αυτό», ανέφερε ο οδηγός της McLaren.

Η καλλιέργεια του εαυτού του σαν άνθρωπος αντανακλά τον οδηγό που παλεύει στην πίστα για το καλύτερο δυνατό: «Ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο να λέει πράγματα στον εαυτό του και να λέει πράγματα στον Τύπο. Λέω πάντα αυτό στο οποίο πιστεύω. Μερικές φορές έχω μεγάλες προσδοκίες, μερικές φορές όχι, αλλά λέω πάντα την αλήθεια. Αν πιστεύω ότι δεν θα πάμε καλά σε έναν αγώνα; Είναι επειδή ειλικρινά πιστεύω ότι δεν θα πάμε καλά. Είναι ωραίο όταν αποδεικνύω ότι κάνω λάθος. Υπάρχουν επίσης στιγμές που λέω: “Θα τα πάμε καλά σε αυτόν τον αγώνα, αλλά θα είναι δύσκολα”. Είμαι πάντα ειλικρινής. Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, είχα καλές στιγμές - όχι μόνο μετά από έναν καλό αγώνα ή μια νίκη - αλλά μερικές φορές μετά από έναν σκληρό αγώνα όπου ο Μαξ με Κέρδισε, σκέφτηκα πως: “Mπορώ να το κάνω αυτό, μπορώ να τον ανταγωνιστώ, μπορώ να τον κοιτάξω στα μάτια”».

