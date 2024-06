Ο Λάντο Νόρις έσπασε το «κουκούλι» και πετάει προς το μεγαλείο

Υπάρχει ένα «κατώφλι» ανάμεσα σε έναν καλό οδηγό και σε έναν υποψήφιο πρωταθλητή και ο οδηγός της McLaren το έχει περάσει οριστικά.

Το Grand Prix Ισπανίας στο Circuit de Catalunya ήταν ο αγώνας στον οποίο ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing έδειξαν -και απέδειξαν- γιατί είναι ο κορυφαίος συνδυασμός στη Formula 1 τα τελευταία χρόνια. Ο Ολλανδός πρωταθλητής και η ομάδα του σχεδίασαν και εκτέλεσαν άψογα τις κινήσεις τους, για να φτάσουν σε μια σημαντική νίκη, χωρίς να έχουν το ταχύτερο μονοθέσιο στην πίστα.

Ο πρωταγωνιστής του αγώνα όμως ήταν άλλος: ο Λάντο Νόρις, ο οποίος με τη McLaren τερμάτισε στη δεύτερη θέση, έκλεψε την παράσταση όχι απαραίτητα με την οδήγησή του αλλά με τη νοοτροπία του. Ο Βρετανός μάλιστα επιβραβεύτηκε από τον κόσμο που παρακολούθησε το grand prix, κερδίζοντας το βραβείο του «Οδηγού του αγώνα» (Driver of the Day).

Το ορόσημο της πρώτης νίκης

Η φετινή σεζόν αποτελεί ορόσημο για την καριέρα του Λάντο Νόρις στη Formula 1. Ο 24χρονος Βρετανός, από το 2019 που ξεκίνησε το ταξίδι του στην κορυφαία κατηγορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τη McLaren, είχε δείξει ότι είναι ταχύς και ικανός. Έδειχνε όμως ταυτόχρονα ότι του έλειπε κάτι, κάτι ελάχιστο, για να βάλει το όνομά του δίπλα σε αυτών που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν ένα πρωτάθλημα.

Όλα όμως άλλαξαν πριν από μερικούς μήνες στο Μαϊάμι. Εκεί, ο Νόρις στάθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Formula 1 στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και ήταν σαν να γύρισε ένας διακόπτης μέσα στο μυαλό του.

Ο Λάντο Νόρις δεν ήταν πλέον ένας νεαρός και ταλαντούχος οδηγός, για τον οποίο μια περιστασιακή παρουσία στο βάθρο ήταν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Μετατράπηκε αυτόματα σε έναν αποδεδειγμένο νικητή, που η φιλοδοξία του πλέον δεν είχε ταβάνι.

Όλα ή τίποτα

Η αλλαγή αυτή στη νοοτροπία του Νόρις εκτέθηκε σε κοινή θέα στο GP Ισπανίας. Ο Βρετανός ξεκίνησε από την pole position αλλά στην πρώτη στροφή βρέθηκε στην τρίτη θέση, αφού τον προσπέρασαν τόσο ο Ράσελ όσο και ο Φερστάπεν. Κι αν ο ρυθμός του με τη McLaren ήταν τέτοιος που ο Ράσελ δεν τον φόβιζε ιδιαίτερα, η απώλεια της θέσης από τον Φερστάπεν ήταν καθοριστική.

Έτσι, όταν έφτασε η ώρα για το πρώτο pit stop, εμφανίστηκε το δίλημμα: να επικεντρωθούν στον Ράσελ και να εξασφαλίσουν τη 2η θέση, που ήταν η ορθολογική κίνηση και η ευκολότερη στην εκτέλεσή της, ή να κυνηγήσουν τη νίκη με μια πιο ακραία και αμφιβόλου αποτελεσματικότητας στρατηγική;

LAP 24/66



Norris pits from the lead 👇



The McLaren exits P6, but having extended his first stint by 6 laps over the rest - it looks like they're going for the long game! 📈#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/RaGox5qAJ6 June 23, 2024

Το δίλημμα αυτό δόθηκε στον Νόρις από τον μηχανικό του στον ασύρματο και η απάντηση του Βρετανού οδηγού ήταν άμεση και χωρίς δισταγμό: «θέλω να πάω για τη νίκη, δεν με ενδιαφέρει αν θα πάρω τη δεύτερη ή την τρίτη θέση». Ήταν η απάντηση που περιμένεις από έναν πρωταθλητή, από τον οδηγό που θα ηγηθεί της ομάδας του στην πορεία προς τους θριάμβους.

Η McLaren «ανατρέφει» πρωταθλητές

Εκ των υστέρων, η στρατηγική του Νόρις και της McLaren να επιμηκύνουν τα δύο πρώτα stint για να επιχειρήσουν να «χτυπήσουν» τον Φερστάπεν στο τέλος του αγώνα αποδείχτηκε αποτυχημένοι. Πολλοί μάλιστα μίλησαν για λανθασμένη στρατηγική και το χρέωσαν στην ομάδα. Δεν συμφωνώ με αυτό, όμως.

Στη McLaren δεν είναι «χθεσινοί». Γνώριζαν πολύ καλά ότι η στρατηγική τους στον αγώνα της Βαρκελώνης, έτσι όπως εξελισσόταν, με τον Φερστάπεν στη γνώριμη για αυτόν πρώτη θέση να διαχειρίζεται τον αγώνα, είχε ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας. Την ακολούθησαν όμως γιατί είδαν λίγο πιο μακριά από τα όρια του Circuit de Catalunya.

Η καλές ομάδες ξέρουν πώς να διαχειρίζονται τους αστέρες οδηγούς τους και να μη «φιμώνουν» τις φιλοδοξίες τους. Ο Νόρις αυτήν τη στιγμή έχει κάνει τη μετάβαση που περιγράψαμε νωρίτερα και το χειρότερο που μπορείς να του κάνεις είναι να αρχίσεις να του κόβεις τα φτερά. Έτσι, η McLaren διαχειρίστηκε τον αγώνα με ένα διαφορετικό τρόπο.

Another podium and another trophy for the shelf. 💪🏆#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/jXEv2rkvt9 — McLaren (@McLarenF1) June 23, 2024

Το δίλημμα της στρατηγικής επιλογής δόθηκε στον ίδιο τον οδηγό και δεν του επιβλήθηκε μια απόφαση από την ομάδα. Έτσι, ο οδηγός νιώθει εκτός από οργανικό μέλος της ομάδα και ο ηγέτης της, ο άνθρωπος που θα πάρει την απόφαση και θα έχει την ευθύνη για αυτήν. Ο Νόρις αποφάσισε να πάει για τη νίκη και η McLaren συντονίστηκε με αυτήν την επιθυμία.

Οι ομάδες της F1 δεν το κάνουν αυτό συνήθως. Στον κόσμο της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού ο ορθολογισμός είναι βασιλιάς. Οι μηχανικοί της McLaren μάλλον γνώριζαν ότι με αυτήν τη στρατηγική δεν θα κέρδιζαν. Προτίμησαν όμως να ρισκάρουν τη 2η θέση, για να δώσουν στον οδηγό τους τη δυνατότητα, έστω και θεωρητική, να πάει για τη νίκη.

Η αυτοπεποίθηση που μεγαλώνει

Ο αγώνας της Ισπανίας ήταν κατά κάποιο τρόπο μια επένδυση από την πλευρά της McLaren. «Ταΐζοντας» τη φιλοδοξία του Νόρις, τον βοηθούν να γιγαντώσει την αυτοπεποίθησή του. Και ένας κορυφαίος οδηγός με αυτοπεποίθηση μπορεί να κάνει στην πίστα θαύματα. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα για αυτό. από τον Μαξ Φερστάπεν. Ένας από τους λόγους που ο Ολλανδός βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται είναι ότι η Red Bull τον κάλυπτε πάντα με την ακλόνητη εμπιστοσύνη της.

Σε αυτό το επίπεδο αυτοπεποίθησης πλησιάζει τώρα ο Νόρις. Μετά τον αγώνα της Βαρκελώνης, ήταν ίσως ο πιο στενοχωρημένος οδηγός του grid, παρότι είχε πάρει τη δεύτερη θέση με άνεση. Ήξερε ότι μπορούσε να κερδίσει και ήξερε ότι ήταν σε μεγάλο βαθμό δικό του σφάλμα που δεν το έκανε (επειδή επέτρεψε στον Φερστάπεν να τον περάσει στην εκκίνηση).

Η απογοήτευση αυτή δεν τον «έριξε» όμως. Στον προ-Μαϊαμι Νόρις ίσως αυτό να ήταν ένα χτύπημα στην ψυχολογία του. Όχι πλέον, όμως. Για τον νικητή Νόρις, η ήττα αυτή θα χαλυβδώσει την αποφασιστικότητά του. Και θα τον κάνει καλύτερο. Ο Φερστάπεν και η Red Bull ίσως θα πρέπει να αρχίσουν να ανησυχούν περισσότερο για το κίτρινο (παπάγια) της McLaren παρά για το κόκκινο της Ferrari. Ο Νόρις με τη δεύτερη θέση στην Ισπανία πέρασε ταυτόχρονα και στη δεύτερη θέση του Πρωταθλήματος Οδηγών, ξεπερνώντας τον Σαρλ Λεκλέρ.

Η χαρά να βλέπεις το «παιδί» σου να μεγαλώνει

Ο Λάντο Νόρις και η McLaren έχουν αναπτύξει μια βιωματική σχέση. Δεν είναι απλώς ομάδα και οδηγός, είναι κάτι σαν οικογένεια. Ο Νόρις μπήκε στην ομάδα αμούστακο παιδί το 2017 και μέσα στα χρόνια μεγάλωσε και ωρίμασε τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.

Για τον Ζακ Μπράουν και τη McLaren πρέπει να είναι μεγάλη ικανοποίηση να βλέπουν ένα ταλέντο να αναπτύσσεται με αυτόν τον τρόπο στα χέρια τους. Αλλά και για εμάς που κοιτάζουμε απ' έξω, το να βλέπουμε τον Νόρις να εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο είναι εξίσου ικανοποιητικό· παρακολουθούμε τη γέννηση και την ενηλικίωση ενός ακόμα λαμπρού αστέρα στον Γαλαξία της Formula 1.

Φωτογραφία: McLaren F1/X