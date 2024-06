Την άποψή του για τη σύγκρουση που είχε με τον Λάντο Νόρις εξέφρασε ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1.

Με άδοξο τρόπο ολοκληρώθηκε η εντυπωσιακή μάχη στο Red Bull Ring ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις στο Grand Prix Αυστρίας. Στο τελευταίο μέρος του αγώνα οι δύο οδηγοί πάλεψαν για τη νίκη με τον Ολλανδό να αμύνεται για την 1η θέση, ενώ ο Βρετανός έψαχνε τη δεύτερη φετινή του νίκη.

Στον 64ο γύρο είχαν σύγκρουση με τον οδηγό της Red Bull Racing να έχει κλατάρισμα και να πέφτει 5ος, ενώ αυτός της McLaren εγκατέλειψε. Μετά τον τερματισμό, ο Φερστάπεν ρωτήθηκε για το τι ακριβώς συνέβη ανάμεσα σε εκείνον και τον αντίπαλό του.

Νόρις για Φερστάπεν: «Αν πιστεύει ότι δεν φταίει, τότε δεν αξίζει το σεβασμό μου»

«Ήταν μια άτυχη στιγμή που δεν θες να δεις να συμβαίνει. Είναι τόσο απλό. Θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου γιατί εκείνη τη στιγμή είναι πολύ εύκολο να πεις το τι πήγε λάθος. Η γωνία που χτυπήσαμε ήταν πολύ περίεργη και αμφότεροι είχαμε κλατάρισμα. Ήταν πολύ κακό αυτό που έγινε. Έγιναν πολλά πράγματα λάθος από την ομάδα μας και φέραμε τους εαυτούς μας σε αυτή τη θέση και πρέπει να δούμε τι κάναμε λάθος και να βελτιωθούμε», ανέφερε ο Φερστάπεν.

Για το αν σκοπεύει να συζητήσει με τον Βρετανό έπειτα από τη μεταξύ τους επαφή, ο Ολλανδός απάντησε: «Φυσικά και θα μιλήσουμε. Τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε με τον Νόρις. Είμαι επίσης πολύ ενοχλημένος με την απόδοσή μας στον αγώνα και τα λάθη που κάναμε».

A chaotic ending in Austria 😣 But both Bulls are able to bring home some points 🏁



Result 🏁 RUS, PIA, SAI, HAM, Max P5, HUL, Checo P7, MAG, RIC, GAS. pic.twitter.com/g2EdcYqhwz