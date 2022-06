Ο αγώνας στο Σάχσενρινγκ ήταν ίσως ο χειρότερος των τελευταίων 40 ετών για τη Honda.

Η Honda είναι μια εταιρεία που έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά της με τους αγώνες μοτοσικλέτας. Ιδιαίτερα για το MotoGP, το ιαπωνικό εργοστάσιο αποτελεί έναν από τους πυλώνες του πρωταθλήματος, καθώς πρωταγωνιστεί σε αυτό από το 1959 που έκανε το ντεμπούτο της στα grand prix μοτοσικλέτας. Από τότε μέχρι σήμερα η Honda έχει κατακτήσει 25 Πρωταθλήματα Κατασκευαστών ενώ έχει πανηγυρίσει και 21 Πρωταθλήματα Αναβατών που κατακτήθηκαν με τις μοτοσικλέτες της.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, μιλάμε για έναν κολοσσό, που αποστολή έχει πάντα να πρωταγωνιστεί και να κερδίζει τίτλους. Τα τελευταία χρόνια με τον Μαρκ Μάρκεθ στις τάξεις της είχε κυριαρχήσει στο MotoGP, κερδίζοντας νίκες και τίτλους. Όμως, μετά το σοβαρό τραυματισμό του Μάρκεθ στη Χερέθ το 2020 τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι νίκες έρχονται πολύ πιο δύσκολα ενώ τα πρωταθλήματα του 2020 και του 2021 πήγαν σε άλλα χέρια. Πάντα όμως οι μοτοσικλέτες και οι αναβάτες της Honda ήταν εκεί για να δώσουν μάχες και να πάρουν βαθμούς.

Ο αγώνας της περασμένης Κυριακής στη Γερμανία σηματοδότησε ένα -αρνητικό- ορόσημο στην αγωνιστική ιστορία της Honda. Στο Σάχσενρινγκ κανένας αναβάτης της ιαπωνικής μάρκας δεν κατάφερε να βαθμολογηθεί, αφού οι Πολ Εσπαργκαρό, Τακάκι Νακαγκάμι και Άλεξ Μάρκεθ εγκατέλειψαν και ο Στέφαν Μπραντλ, ο οποίος αντικαθιστά τον χειρουργημένο Μαρκ Μάρκεθ, τερμάτισε στη 16η θέση και εκτός βαθμών.

