O Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1 ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη Λουσέιλ του Κατάρ.

Η δράση στο Grand Prix Κατάρ συνεχίστηκε το Σάββατο με το FP3, την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα ώστε να κάνουν τις τελευταίες τους προετοιμασίες ενόψει της μάχης για την pole position.

H διαδικασία πραγματοποιήθηκε δίχως απρόοπτα στην έρημο του Κατάρ, με το σκηνικό που είδαμε στις δοκιμές της Παρασκευής να μην αλλάζει.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Κανείς δεν σταματά τη Mercedes

Όπως είδαμε στα FP1 και στα FP2, η Mercedes F1 ήταν το σημείο αναφοράς του grid. Η W17 βελτιώθηκε αισθητά, με τον Κίμι Αντονέλι να γράφει ξανά την ταχύτερη επίδοση. Ο Ιταλός έκανε το απόλυτο στις ελεύθερες δοκιμές του τριημέρου και με τη μαλακή γόμα ελαστικών αυτή τη φορά σημείωσε το 1:23,400.

Η γερμανική ομάδα έκανε το 1-2, με τον Τζορτζ Ράσελ να χάνει τη διαφορά δύο δεκάτων του δευτερολέπτου στον τελευταίο τομέα της πίστας. Το θετικό για τα ασημί βέλη ήταν πως είχαν χρόνο και άνεση ώστε να κάνουν γύρους με πολλά καύσιμα για να προσομοιώσουν συνθήκες αγώνα.

A dazzling lap from Kimi ✨ He goes P1 👊 #F1 #QatarGP https://t.co/4ErtwQ1uzn — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

Στη Red Bull Racing βρήκαν απόδοση στο FP3, με τους Μαξ Φερστάπεν και Ίσακ Χατζάρ να κάνουν το 3-4, ωστόσο η διαφορά από την κορυφή είναι στο μισό δευτερόλεπτο. Η RB22 είναι εξαιρετική στις ευθείες, όμως η αδυναμία της είναι στις στροφές.

Θετική εμφάνιση από τη Scuderia Ferrari, η οποία ήταν ταχύτερη από τη McLaren στην τελευταία περίοδο δοκιμών, όμως 0,8 δλ μακριά από την κορυφή. Στη βρετανική ομάδα δεν βρήκαν τα κέρδη που έψαχναν, ενώ στην πρώτη 10άδα βρέθηκαν τα δύο μονοθέσια της Racing Bulls.

Tracing Kimi's racing line 👀 #F1 #QatarGP https://t.co/yb6EqMwi4j — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 20:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές στο Grand Prix Κατάρ. Συντονιστείτε από τις 19:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

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Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Λας Βέγκας.