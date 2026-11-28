Ο Ιταλός της Aprilia κέρδισε και δεύτερο Σπριντ στη σειρά, με τον Μαρτίν δεύτερο, ενώ ο πρωταθλητής Μαρκ Μάρκεθ έμεινε στη 13η θέση λόγω ποινής μετά τη φωτιά.

Ο Μάρκο Μπετζέκι κέρδισε το Σπριντ του Grand Prix Βαλένθιας, το τελευταίο της σεζόν, σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από την ακυρωμένη εκκίνηση και τη φωτιά στη μοτοσικλέτα του Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ιταλός της Aprilia έκανε διπλό στα Σάββατα, μετά τη νίκη του στο Πορτιμάο, και η εργοστασιακή Aprilia πήρε και τη δεύτερη θέση με τον Χόρχε Μαρτίν. Ο Μάρκεθ τερμάτισε 13ος, εκτός βαθμών, στο τελευταίο Σπριντ της καριέρας του.

Το Grand Prix Βαλένθιας, ο 22ος και τελευταίος αγώνας της σεζόν, ξεκινά αύριο, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 15:00 ώρα Ελλάδας και θα έχει διάρκεια 27 γύρων. Το warm up διεξάγεται το πρωί, στις 10:40. Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, οι ομάδες μένουν στην πίστα για το τεστ των νέων μοτοσικλετών των 850 κ.εκ. με ελαστικά Pirelli.

Η ακύρωση της εκκίνησης και η φωτιά

Η αρχική εκκίνηση ακυρώθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος στα φώτα και η Ducati του Μάρκεθ πήρε φωτιά. Ο αγώνας ξαναξεκίνησε με μειωμένη διάρκεια, 12 γύρους αντί για 13. Ο πρωταθλητής άλλαξε μοτοσικλέτα, κάτι που δεν επιτρέπεται στην εκκίνηση, και ο διαιτητής του επέβαλε διπλή ποινή long lap. Κράτησε τη δεύτερη θέση στο grid.

Στην επανεκκίνηση ο Μπετζέκι έφυγε καθαρά από την pole position, ενώ ο Μάρκεθ έχασε θέσεις από το wheelspin και βρέθηκε τρίτος πίσω από τον Μαρτίν. Στον τρίτο γύρο πέρασε τον Ισπανό της Aprilia για τη δεύτερη θέση, αλλά βγήκε φαρδύς λίγο αργότερα και ξαναέπεσε στην τρίτη. Έκανε το πρώτο long lap στον έκτο γύρο και έπεσε στην όγδοη θέση, και με το δεύτερο, δύο γύρους αργότερα, στη 14η.

Το βάθρο και η μάχη των κατασκευαστών

Ο Μπετζέκι είχε ήδη ξεφύγει όταν ο Μάρκεθ εξέτισε την ποινή και δεν απειλήθηκε μέχρι το τέλος. Ο Μαρτίν τερμάτισε δεύτερος με διαφορά 2,924 δευτερολέπτων και είναι πλέον τρίτος στη βαθμολογία των αναβατών πριν από το αυριανό Grand Prix. Ο Ενέα Μπαστιανίνι της Tech3 KTM ολοκλήρωσε το βάθρο, με επίθεση από την έβδομη θέση του grid, κρατώντας πίσω τον Άι Όγκουρα της Trackhouse Aprilia, που ξεκίνησε 11ος μετά την πτώση του στα κατατακτήρια.

P14 📉 @marcmarquez93 has served his 2nd Long Lap Penalty ✅ #ValenciaGP 🏁 https://t.co/MPD2YYihXv November 28, 2026

Ο Φάμπιο Ντι Τζιανάντόνιο ήταν ο καλύτερος της Ducati, πέμπτος, μετά από προσπέραση στον τελευταίο γύρο στον Άλεξ Μάρκεθ της Gresini. Ο Πέδρο Ακόστα τερμάτισε έβδομος, μπροστά από τον Μπραντ Μπίντερ και τον Πολ Εσπαργκαρό, που έφεραν και τέσσερις KTM στους βαθμούς. Η Aprilia έχει πλέον προβάδισμα 15 βαθμών από τη Ducati στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, και ο τίτλος θα κριθεί στον αυριανό αγώνα.

Ο Φερμίν Αλντεγκέρ έπεσε με τρεις γύρους να απομένουν, και ο Μάρκεθ ανέβηκε στην 13η θέση, πίσω από τον Φάμπιο Κουαρταράρο και τον Ντιόγκο Μορέιρα. Ο Ραούλ Φερνάντεθ έπεσε στον δεύτερο γύρο, ξαναπήρε τη μοτοσικλέτα και τερμάτισε τελευταίος.

Το Grand Prix Βαλένθιας, ο 22ος και τελευταίος αγώνας της σεζόν, ξεκινά αύριο, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 15:00 ώρα Ελλάδας και θα έχει διάρκεια 27 γύρων. Το warm up διεξάγεται το πρωί, στις 10:40. Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, οι ομάδες μένουν στην πίστα για το τεστ των νέων μοτοσικλετών των 850 κ.εκ. με ελαστικά Pirelli.

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