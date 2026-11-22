Τα Grand Prix σε Κατάρ και Άμπου Ντάμπι συνθέτουν το φινάλε της Formula 1 για το 2026.

Μετά το συναρπαστικό Grand Prix Λας Βέγκας και τη νίκη του Μαξ Φερστάπεν, η Formula 1 μπαίνει στην τελική ευθεία της σεζόν. Με τους δύο παγκόσμιους τίτλους να έχουν κριθεί υπέρ των Κίμι Αντονέλι και Mercedes, δύο διαδοχικοί αγώνες στη Μέση Ανατολή απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος του 2026, όπου θα κριθούν οι μεγάλες μάχες για τη 2η θέση σε Οδηγούς και Κατασκευαστές.

Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί στην πίστα Λουσάιλ του Κατάρ, το τριήμερο 27-29 Νοεμβρίου. Το προτελευταίο Grand Prix της χρονιάς θα πραγματοποιηθεί υπό το φως των προβολέων, με την εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής να δίνεται στις 18:00 ώρα Ελλάδας (19:00 τοπική). Η αυλαία της φετινής σεζόν θα πέσει μία εβδομάδα αργότερα στο Άμπου Ντάμπι. Το αγωνιστικό τριήμερο στην πίστα της Γιας Μαρίνα είναι προγραμματισμένο για τις 4-6 Δεκεμβρίου, με τον 24ο και τελευταίο αγώνα της χρονιάς να ξεκινά στις 15:00 ώρα Ελλάδας (17:00 τοπική).

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων

GP Κατάρ – Λουσάιλ

Αγωνιστικό τριήμερο: 27-29 Νοεμβρίου

Αγώνας: Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 18:00

GP Άμπου Ντάμπι – Γιας Μαρίνα

Αγωνιστικό τριήμερο: 4-6 Δεκεμβρίου

Αγώνας: Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 15:00

Όλες οι ώρες έναρξης είναι Ελλάδας.