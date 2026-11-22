Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε έπειτα από αλλεπάλληλες μονομαχίες με τις δύο Mercedes στο Λας Βέγκας, το οποίο διέλυσε το ρεκόρ για τα περισσότερα προσπεράσματα στην ιστορία.

Τα 186 προσπεράσματα του βρεγμένου Grand Prix Ολλανδίας του 2023 ήταν μέχρι τώρα το σημείο αναφοράς για έναν αγώνα της Formula 1. Στο Grand Prix Λας Βέγκας του 2026 έμελλε να αλλάξει αυτό, καθώς αποδείχθηκε ένας αγώνας-φεστιβάλ προσπερασμάτων.

Σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση, στον αγώνα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 352 προσπεράσματα διαλύοντας το προηγούμενο ρεκόρ. Στο νυχτερινό αγώνα που έγινε στη Νεβάδα, ο μέσος όρος ξεπέρασε τα 7 προσπεράσματα ανά γύρο, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στη Formula 1.

🎥 Box office from Max and George #F1 #LasVegasGP https://t.co/124HgMah3w — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

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Γιατί οι θέσεις άλλαζαν μέσα στον ίδιο γύρο

Στη μεγάλη ευθεία πριν τη στροφή 14, το slipstream αποδείχθηκε πανίσχυρο και σε συνδυασμό με διαφορετικές τακτικές στη χρήση της ηλεκτρικής ισχύος βοηθούσε τον οδηγό που ακολουθούσε να πλησιάσει αρκετά ώστε να επιτεθεί στο φρενάρισμα.

Μετά το προσπέρασμα, οι ρόλοι αντιστρέφονταν. Ο οδηγός που μόλις είχε χάσει τη θέση μπορούσε πλέον να εκμεταλλευτεί το slipstream και, ανάλογα με την ηλεκτρική ενέργεια που είχε στη διάθεσή του, να αντεπιτεθεί λίγα μέτρα αργότερα. Αυτό το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις για την πρωτοπορία του αγώνα, με τον Μαξ Φερστάπεν να χάνει και να ανακτά την 1η θέση.

Στη μεγάλη πίσω ευθεία, ο Τζορτζ Ράσελ έβρισκε ξανά και ξανά τον τρόπο να περάσει τον Ολλανδό, καλύπτοντας πολλές φορές διαφορά άνω του ενός δευτερολέπτου. Ο Ολλανδός απαντούσε λίγες στροφές αργότερα και η μάχη άρχιζε από την αρχή. Στο τελευταίο κομμάτι του Grand Prix Λας Βέγκας, ο Κίμι Αντονέλι ανέλαβε να πιέσει την RB22, με τους δύο οδηγούς να ανταλλάσσουν θέσεις ακόμη και γύρω από τη γραμμή εκκίνησης και τερματισμού. Εν τέλει ο Φερστάπεν κρατήθηκε μπροστά και έφτασε στη νίκη, με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι της McLaren να ακολουθούν.

Max and George scrapping for the lead! ⚔️😮 #F1 #LasVegasGP https://t.co/cSol3VrMRA — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Οι 35 εναλλαγές στην πρωτοπορία

Η μονομαχία του Ράσελ με τον Φερστάπεν έδωσε τον τόνο από νωρίς, με οκτώ αλλαγές στην πρωτοπορία στους πρώτους 16 γύρους. Στην κορυφή βρέθηκαν για λίγα μέτρα οι Αντονέλι και Νόρις, ενώ συνολικά καταγράφηκαν 35 αλλαγές στην πρωτοπορία του αγώνα.

Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το απόλυτο ρεκόρ. Η ιστορική επίδοση που αναφέρει η FIA για τις αλλαγές στην κορυφή παραμένει ψηλότερα. Στο Grand Prix Ιταλίας του 1965, η πρωτοπορία άλλαξε χέρια 41 φορές στη Μόντσα, με τους Τζάκι Στιούαρτ, Γκρέιαμ Χιλ, Τζιμ Κλαρκ και Τζον Σέρτις να περνούν από την πρώτη θέση. Νικητής τότε ήταν ο Στιούαρτ, ο οποίος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη Formula 1.

Μην χάσετε την εκπομπή μας για την F1

Συντονιστείτε την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για την εκπομπή «Pole Position by Allwyn», στην οποία θα κάνουμε ανάλυση του GP Λας Βέγκας.