Ο Μαξ Φερστάπεν μετά τη νίκη του πήρε το πάνω χέρι στη μάχη για τη 2η θέση του πρωταθλήματος οδηγών της Formula 1.

Μετά την ολοκλήρωση του 22ου γύρου της σεζόν στους δρόμους του Λας Βέγκας και με τα δύο Παγκόσμια Πρωταθλήματα έχουν ήδη κριθεί μαθηματικά, το απόλυτο ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στις μεγάλες μάχες για τη 2η θέση. Στους Οδηγούς, ο Μαξ Φερστάπεν εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τη νίκη του στη Νεβάδα: πρόσθεσε 25 βαθμούς, έφτασε τους 304 και απέκτησε ισχυρό προβάδισμα 37 βαθμών από τον Λιούις Χάμιλτον (267). Πίσω τους εκτυλίσσεται ένας ασύλληπτος συνωστισμός, με τους Τζορτζ Ράσελ (264) και Λάντο Νόρις (264) να ισοβαθμούν στην 4η θέση, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 250 βαθμούς.

Στους Κατασκευαστές, πίσω από την πρωταθλήτρια Mercedes, η Ferrari (517 βαθμοί) διατηρεί τον πρώτο λόγο για τη 2η θέση. Πιο πίσω μαίνεται σκληρή μάχη για το «βάθρο» της χρονιάς: η Red Bull Racing (440) κρατά την 3η θέση, αλλά η McLaren (431) πλησίασε σε απόσταση αναπνοής, μόλις στους 9 βαθμούς, χάρη στο διπλό βάθρο των Νόρις και Πιάστρι. Την ίδια ώρα, η Alpine έκανε τεράστιο άλμα στην 6η θέση φτάνοντας τους 87 βαθμούς, χάρη στον τερματισμό των Γκασλί και Κολαπίντο στις θέσεις 5 και 6.

Βαθμολογία Οδηγών

Θέση Οδηγός Ομάδα Βαθμοί 1 Κίμι Αντονέλι (Πρωταθλητής) Mercedes 402 2 Μαξ Φερστάπεν Red Bull Racing 304 3 Λιούις Χάμιλτον Ferrari 267 4 Τζορτζ Ράσελ Mercedes 264 5 Λάντο Νόρις McLaren 264 6 Σαρλ Λεκλέρ Ferrari 250 7 Όσκαρ Πιάστρι McLaren 167 8 Ισάκ Χατζάρ Red Bull Racing 122 9 Λίαμ Λόσον Racing Bulls 89 10 Πιερ Γκασλί Alpine 52 11 Άρβιντ Λίντμπλαντ Racing Bulls 38 12 Φράνκο Κολαπίντο Alpine 35 13 Όλιβερ Μπίρμαν Haas 23 14 Γκάμπριελ Μπορτολέτο Audi 14 15 Νίκο Χούλκενμπεργκ Audi 14 16 Κάρλος Σάινθ Williams 11 17 Εστεμπάν Οκόν Haas 7 18 Φερνάντο Αλόνσο Aston Martin 7 19 Άλεξ Άλμπον Williams 5 20 Γιούκι Τσουνόντα Racing Bulls 1 21 Ρίο Χιρακάβα Haas 1 22 Λανς Στρολ Aston Martin 0 23 Βάλτερι Μπότας Cadillac 0 24 Σέρχιο Πέρεζ Cadillac 0 25 Ραφαέλ Καμάρα Haas 0

Βαθμολογία Κατασκευαστών