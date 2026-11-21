Ο Ντιόγκο Μορέιρα εκτινάχθηκε ψηλά στον αέρα κατά τη διάρκεια των κατατακτηρίων του GP Πορτογαλίας και έπεσε με δύναμη στην άσφαλτο αλλά σηκώθηκε αμέσως όρθιος.

Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Πορτογαλίας στο Πορτιμάο. Περίπου δύο λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου (Q1), ο Ντιόγκο Μορέιρα βρισκόταν στην κορυφή του πίνακα των χρόνων, σημειώνοντας εντυπωσιακό ρυθμό.

Στην έξοδο της γρήγορης στροφής 15, η Honda της LCR έχασε απότομα την πρόσφυση στον πίσω τροχό. Το αποτέλεσμα ήταν ένα τρομακτικό highside. Ο νεαρός Βραζιλιάνος αναβάτης εκτινάχθηκε ψηλά στον αέρα και προσγειώθηκε με σφοδρότητα στην άσφαλτο, καταλήγοντας στην αμμοπαγίδα.

Η μοτοσικλέτα του διαλύθηκε κάνοντας πολλαπλές περιστροφές, παγώνοντας τους πάντες στο γκαράζ της ομάδας του. Για καλή του τύχη, ο Μορέιρα σηκώθηκε αμέσως στα πόδια του και απομακρύνθηκε τρέχοντας από το σημείο.