Ο Μαρκ Μάρκεθ οδεύει στην Πορτογαλία με στόχο να κατακτήσει το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο του με την Ducati Corse στο MotoGP και να γράψει ταυτόχρονα ιστορία.

Η δεύτερη θέση στο Κατάρ έφερε τον Μαρκ Μάρκεθ ακόμη πιο κοντά στον τίτλο του MotoGP. Ο Ισπανός της Ducati αύξησε τη διαφορά του από τον Χόρχε Μαρτίν στους 60 βαθμούς, ενώ η νίκη του Μάρκο Μπετζέκι κράτησε και τον Ιταλό στη διεκδίκηση. Πριν από το Grand Prix Πορτογαλίας, ο Μάρκεθ έχει 431 βαθμούς, ο Μαρτίν 371 και ο Μπετζέκι 357.

Στο Πορτιμάο ο Μάρκεθ έχει την πρώτη ευκαιρία της σεζόν να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα σε Αγώνα Σπριντ. Στα δύο τελευταία τριήμερα, σε Πορτογαλία και Βαλένθια, απομένουν συνολικά 74 βαθμοί ανά αναβάτη, με 12 για κάθε νίκη σε Σπριντ και 25 για κάθε νίκη σε Grand Prix. Ο τίτλος θα είναι ο όγδοος του Μάρκεθ στη μεγάλη κατηγορία και ο δέκατος συνολικά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

THE #MotoGP TITLE FIGHT GOES ON TO PORTUGAL. ⚔️🔜 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/seaoGwDrDV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2026

Πώς παίρνει τον τίτλο στο Σπριντ

Μετά τον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου θα απομένουν 62 βαθμοί. Ο Μάρκεθ χρειάζεται να κερδίσει τουλάχιστον δύο βαθμούς έναντι του Μαρτίν, ώστε η διαφορά τους να φτάσει στους 62 ή περισσότερο. Υπερισχύει σε ενδεχόμενη ισοβαθμία, καθώς έχει επτά νίκες σε Grand Prix έναντι μίας του Μαρτίν, με δύο κυριακάτικους αγώνες να απομένουν. Κάθε αποτέλεσμα που του δίνει τον τίτλο στο Σπριντ βγάζει ταυτόχρονα τον Μπετζέκι εκτός διεκδίκησης.

Αν ο Μάρκεθ κερδίσει το Σπριντ, στέφεται πρωταθλητής ακόμη κι αν ο Μαρτίν τερματίσει δεύτερος. Μπορεί να πάρει τον τίτλο ακόμη και από την όγδοη θέση, εφόσον ο Μαρτίν μείνει εκτός βαθμών. Οι συνδυασμοί του Σαββάτου είναι οι εξής:

Θέση Μάρκεθ στο Σπριντ Αποτέλεσμα Μαρτίν για να κριθεί ο τίτλος 1ος Οποιοδήποτε αποτέλεσμα 2ος 3ος ή χαμηλότερα 3ος 5ος ή χαμηλότερα 4ος 6ος ή χαμηλότερα 5ος 7ος ή χαμηλότερα 6ος 8ος ή χαμηλότερα 7ος 9ος ή χαμηλότερα 8ος Εκτός βαθμών

Τι χρειάζεται στο Grand Prix της Κυριακής

Αν ο τίτλος παραμένει ανοιχτός μετά το Σπριντ, ο Μάρκεθ χρειάζεται να φύγει από την Πορτογαλία με τουλάχιστον 37 βαθμούς διαφορά από τον Μαρτίν. Μπορεί δηλαδή να χάσει έως 23 βαθμούς από τον αναβάτη της Aprilia στο σύνολο του τριημέρου. Μια θέση στο βάθρο του Grand Prix αρκεί για να στεφθεί πρωταθλητής, ακόμη κι αν ο Μαρτίν έχει κερδίσει το Σπριντ.

Αν ο Μαρτίν κερδίσει και τους δύο αγώνες, θα πάρει 37 βαθμούς. Σε αυτό το σενάριο ο Μάρκεθ χρειάζεται τουλάχιστον 14 βαθμούς συνολικά. Αν έχει μείνει χωρίς βαθμό το Σάββατο, η τέταρτη θέση την Κυριακή τού δίνει 13 και η μάχη πηγαίνει στη Βαλένθια. Η τρίτη θέση τού δίνει 16 και η υπόθεση τίτλος τελειώνει εκεί.

Πώς δεν «καίγεται» ο Μπετζέκι

Για να παραμείνει στη μάχη μετά την Πορτογαλία, ο Μπετζέκι χρειάζεται νίκη τόσο στο Σπριντ όσο και στο Grand Prix, με τον Μάρκεθ να μένει χωρίς βαθμό και στους δύο αγώνες. Έτσι, η διαφορά θα πέσει στους 37 βαθμούς και οι δύο αναβάτες θα έχουν από επτά νίκες σε Grand Prix.

Αν ο Ιταλός επαναλάβει το διπλό στη Βαλένθια και ο Μάρκεθ μείνει ξανά χωρίς βαθμό, θα ισοβαθμήσουν στους 431. Ο τίτλος τότε θα πάει στον Μπετζέκι, με οκτώ νίκες σε Grand Prix έναντι επτά του Μάρκεθ. Οι νίκες στα Σπριντ μετρούν στη συγκομιδή βαθμών, ενώ το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι οι νίκες στα Grand Prix.

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