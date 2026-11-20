To 2027 αναμένεται να γίνουν σημαντικές αλλαγές στη Scuderia Ferrari σύμφωνα με τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος αναφέρθηκε στον παράγοντα εμπιστοσύνη με το pitwall.

Έπειτα από την πρώτη της νίκη στη Βαρκελώνη, η σεζόν της Scuderia Ferrari στη Formula 1 δεν έχει εξελιχθεί με τον τρόπο που θα περίμενε. Μία μόλις νίκη, πολλά λάθη στην εκτέλεση των αγώνων, τη διαχείριση των οδηγών και τις επιλογές στη στρατηγική έχουν δημιουργήσει σύννεφα πάνω από το Μαρανέλο.

Στη Βραζιλία η στρατηγική της Ferrari επανήλθε στο προσκήνιο όταν στους τελευταίους γύρους ο Λιούις Χάμιλτον κλήθηκε καθυστερημένα στα pits για αλλαγή στην ενδιάμεση γόμα ελαστικών. Ως αποτέλεσμα ο Βρετανός έχασε την είσοδο των pits και δύο θέσεις στην κατάταξη.

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Δοκιμές δίχως νέα εξαρτήματα ενόψει 2027

Η Scuderia ταξίδεψε στη Νεβάδα δίχως αναβαθμίσεις, όμως με μία SF-26 προδιαγραφών χαμηλής αεροδυναμικής αντίστασης, για καλύτερη τελική στις ευθείες. Ο Χάμιλτον στο περιθώριο του Grand Prix στο Λας Βέγκας εξήγησε τους τομείς που εστιάζουν οι μηχανικοί του Μαρανέλο.

«Δεν φέραμε νέα εξαρτήματα να δοκιμάσουμε, αλλά αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς για εμάς. Αυτό που κάνουμε είναι αλλαγές στο στήσιμο και να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα για να δούμε αν όλα λειτουργούν όπως θέλουμε, αν υπάρχουν στοιχεία του μονοθεσίου που μπορούμε να αφαιρέσουμε ή να προσθέσουμε, έχοντας στο μυαλό μας την επόμενη χρονιά», ανέφερε.

Ήδη από το Μεξικό ο Χάμιλτον είχε μιλήσει θετικά για το φετινό πλαίσιο και είχε δείξει τη μονάδα ισχύος ως τον τομέα όπου η Ferrari χρειάζεται μεγαλύτερη πρόοδο. Στο Λας Βέγκας έδωσε το μέτρο των αλλαγών που περιμένει, κρατώντας παράλληλα στο προσκήνιο τον αγωνιστικό στόχο που είχε θέσει πριν από το Grand Prix.

«Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές που θα κάνουμε για την επόμενη χρονιά. Προς το παρόν, όμως, πρέπει να επικεντρωθούμε στο να διατηρήσουμε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών», είπε.

Η εμπιστοσύνη στο pitwall

Στους τελευταίους αγώνες οι διαφορετικές απόψεις του Βρετανού με την ομάδα είναι εμφανείς μέσω της ενδοεπικοινωνίας που έχει. Ερωτώμενος σχετικά με το αν υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ του ίδιου, του τμήματος στρατηγικής και του αρχιμηχανικού του, Κάρλο Σάντι, ο Χάμιλτον είπε:

«Σίγουρα δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης. Δουλεύουμε συνεχώς πάνω στην επικοινωνία μας και νομίζω ότι φέτος είναι πολύ καλύτερη. Ο Κάρλο έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, και ειδικά στην τελευταία, δεν είχα τις πληροφορίες που χρειαζόμουν και η εντολή ήρθε την τελευταία στιγμή. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στις διαδικασίες μας. Είμαστε πολύ ενωμένοι και πιστεύω ότι δουλεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση».

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