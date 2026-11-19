Η πίστα της Formula 1 στο Λας Βέγκας έχει πολλές ιδιαιτερότητες που πρέπει να ανταπεξέλθουν οι οδηγοί για να αντλήσουν το μέγιστο από τα μονοθέσιά τους.

Η Formula 1 ταξιδεύει αυτό το τριήμερο στη Νεβάδα των ΗΠΑ για το Grand Prix Λας Βέγκας. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό αγώνα, ο οποίος βάζει κάθε χρόνο δύσκολα στους οδηγούς, παρά την απλοϊκή χάραξη της πίστας.

Το 2026 δεν θα είναι εξαίρεση, με τα εργοστάσια να κάνουν ειδική προετοιμασία για το φετινό αγώνα. Κύριος παράγοντας στην εύρεση απόδοσης είναι οι συνθήκες αέρα και πίστας, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες δημιουργούν έντονα προβλήματα προετοιμασίας των ελαστικών.

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Γιατί ακόμη και η μαλακή γόμα θέλει χρόνο

Η Pirelli περιμένει θερμοκρασίες αέρα από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου και φέρνει τις τρεις πιο μαλακές γόμες της φετινής γκάμας της, την C3 ως σκληρή, την C4 ως μεσαία και την C5 ως μαλακή. Η χάραξη έχει τρεις μεγάλες ευθείες, ενώ οι γρήγορες στροφές του μεσαίου τομέα είναι από τα λίγα σημεία όπου τα ελαστικά δέχονται σημαντικά φορτία. Επιπλέον, οι δρόμοι ανοίγουν ξανά στην κυκλοφορία ανάμεσα στις ημέρες δράσης, με τη σκόνη και την άμμο να κάνουν την εξέλιξη της πρόσφυσης πιο δύσκολο να προβλεφθεί.

Η Williams εκτιμά ότι ακόμη και η C5 μπορεί να χρειαστεί έναν γρήγορο γύρο εξόδου ή επιπλέον γύρο προετοιμασίας για να αποδώσει. Η ομάδα θα εξετάσει και ρυθμίσεις στην ψύξη των φρένων, καθώς η θερμότητα που περνά από τα φρένα στη ζάντα μπορεί να βοηθήσει στην προθέρμανση των ελαστικών.

POV: You're pushing in slippery conditions on the Las Vegas Strip circuit 💨 #F1 #LasVegasGP https://t.co/OQPaiQ1CPj — Formula 1 (@F1) November 19, 2026

Ο οδηγός της βρετανικής ομάδας, Άλεξ Άλμπον, εξήγησε ότι ένας επιπλέον γύρος μπορεί να βοηθήσει τα ελαστικά να φτάσουν στη σωστή θερμοκρασία, αλλά η ομάδα πρέπει παράλληλα να υπολογίσει πόση ενέργεια θα έχει διαθέσιμη ο οδηγός όταν ξεκινήσει την προσπάθειά του. Στο Λας Βέγκας, η FIA έχει ορίσει όριο ανάκτησης 6 MJ ανά γύρο στις κατατακτήριες, με ξεχωριστό όριο 9 MJ για τον γύρο εξόδου από τα πιτ.

«Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία αυτό το τριήμερο, γιατί γενικά τα φετινά ελαστικά είναι λίγο πιο σκληρά απ’ όσο θα θέλαμε. Σε αυτή την πίστα είναι πάντα δύσκολο να τα βάλεις σε λειτουργία. Θα πρέπει να εξετάσουμε τους επιπλέον γύρους προετοιμασίας και, πέρα από αυτό, η ανάκτηση ενέργειας περιορίζεται αρκετά στους αργούς γύρους ανάμεσα στις προσπάθειες», ανέφερε ο Άλμπον.

Σημαντικό ρόλο θα παίξει επίσης και η διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τόνισε ο οδηγός της Williams: «Το να λειτουργούν όλα σωστά και να έχεις τη μπαταρία στο κατάλληλο επίπεδο φόρτισης όταν ξεκινάς τον γύρο σου είναι κάτι πάνω στο οποίο πιστεύω ότι θα δουλέψουν όλες οι ομάδες από την αρχή του τριημέρου. Πράγματι, για εμάς ήταν συνήθως πιο δύσκολο να βάλουμε τα ελαστικά σε λειτουργία. Αυτή η πίστα, όμως, εξισώνει κάπως τα πράγματα γιατί δυσκολεύει τους πάντες. Κάποιες φορές μπορεί να είσαι εσύ αυτός που θα βρει τη σωστή ισορροπία».

Τι αλλάζει μετά το pit stop

Η προθέρμανση μπορεί να επηρεάσει και τη στρατηγική του αγώνα. Η Pirelli θεωρεί πιθανότερο το ένα pit stop, αλλά εκτιμά ότι το undercut, δηλαδή η προσπάθεια να περάσει ένας οδηγός τον αντίπαλό του σταματώντας νωρίτερα, μπορεί να αποδώσει λιγότερο εδώ.

Αν το καινούργιο σετ αργήσει να αποκτήσει πρόσφυση, ο πρώτος γύρος μετά την αλλαγή μπορεί να κοστίσει χρόνο απέναντι σε κάποιον που μένει στην πίστα με ήδη ζεστά ελαστικά. Η εικόνα μπορεί να αλλάξει αν εμφανιστεί graining, με μικρές συσσωρεύσεις γόμας στο πέλμα που μειώνουν την πρόσφυση και μπορούν να επισπεύσουν μια αλλαγή.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.