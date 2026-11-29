Η Pirelli αναμένεται να βρει απέναντί της τουλάχιστον δύο συνδιεκδικητές, τη Hankook και την Bridgestone, όταν ανοίξει ο διαγωνισμός για την περίοδο μετά το 2028.

Η Hankook φέρεται να έχει ξεκινήσει πρόγραμμα δοκιμών ελαστικών για τη Formula 1 και να έχει ανοίξει συζητήσεις με τις ομάδες, καθώς προετοιμάζεται να διεκδικήσει τον ρόλο του επίσημου προμηθευτή του πρωταθλήματος από το 2029. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κορεατική εταιρεία, αποκλειστική προμηθεύτρια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC), συγκροτεί πρόταση για τον διαγωνισμό που αναμένεται να ανοίξει το επόμενο έτος για την εποχή μετά το 2028.

Η Pirelli έχει αναλάβει τα ελαστικά της Formula 1 από το 2011, όταν πήρε τη σκυτάλη από την Bridgestone, και την πρώτη δεκαετία δεν αντιμετώπισε ουσιαστικό ανταγωνισμό στις ανανεώσεις. Αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, και η άφιξη ενός ακόμη σοβαρού διεκδικητή δείχνει πόσο έχει μεγαλώσει η διεθνής απήχηση του πρωταθλήματος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Hankook, τη FIA ή τη Formula 1.

Ο διαγωνισμός και η θέση της Pirelli

Η Bridgestone αποχώρησε από τη Formula 1 το 2010, επικαλούμενη το κόστος και μια «στρατηγική επαναπροσαρμογή» μετά τη διεθνή οικονομική κρίση. Επανήλθε με πρόταση στον τελευταίο διαγωνισμό, το 2023, και φέρεται να προετοιμάζει νέα για τον επόμενο. Η Pirelli είχε κερδίσει εκείνον τον διαγωνισμό για την περίοδο 2025-2027, απέναντι στην Bridgestone, και ο Ιούνιος έφερε επέκταση κατά ένα έτος, με δικαίωμα που ενεργοποίησε η FIA. Η σύμβαση ισχύει πλέον έως το τέλος του 2028.

Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, είχε χαρακτηρίσει τότε την Pirelli σημαντικό συνεργάτη του πρωταθλήματος, που προσφέρει σταθερά υψηλό επίπεδο απόδοσης, καινοτομίας και ασφάλειας, και είχε πει ότι η επέκταση εξασφαλίζει σταθερότητα. Η Pirelli δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα διεκδικήσει νέα θητεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θέλει πρώτα να δει τους όρους του διαγωνισμού, ενώ εκτιμάται ότι η επιτυχία της τελευταίας γενιάς ελαστικών έχει αλλάξει το κλίμα στο εσωτερικό της και ότι νέα πρόταση είναι πιθανή.

Η FIA αξιολογεί τις προτάσεις με βάση την τεχνική επάρκεια, τα στοιχεία βιωσιμότητας και την ικανότητα ομαλής διαχείρισης της προμήθειας. Η Formula 1 έχει επίσης λόγο στην τελική απόφαση για εμπορικούς λόγους, και η Pirelli ξεχωρίζει για τις μεγάλες δαπάνες σε διαφημιστικά πάνελ στις πίστες και για προγράμματα φιλοξενίας, όπως οι «Hot Laps». Στον τελευταίο διαγωνισμό είχε βαρύνει και η σταθερότητα στη μετάβαση στους νέους κανονισμούς της φετινής σεζόν, και οι υποψήφιοι θα πρέπει να πείσουν τη FIA ότι μπορούν να την εγγυηθούν και για τις αλλαγές του 2030.

Το βιογραφικό της Hankook

Η Hankook δεν είναι άγνωστη στους αγώνες. Συμμετέχει στον μηχανοκίνητο αθλητισμό εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες και υπήρξε σε διάφορες περιόδους αποκλειστική προμηθεύτρια του DTM και περιφερειακών πρωταθλημάτων Formula 3 και Formula 4. Είχε ήδη ρόλο σε Grand Prix ως προμηθεύτρια της W Series το 2021 και το 2022. Είχε διεκδικήσει στο παρελθόν και τα ελαστικά της Formula 1, με ανεπιτυχή πρόταση το 2018 για το συμβόλαιο 2020-2023, που παρατάθηκε κατά ένα έτος λόγω της πανδημίας.

Στην πρόσφατη περίοδο η εταιρεία προμήθευσε τα μονοθέσια Gen3 της Formula E από το 2022 έως το 2026, πριν αναλάβει η Bridgestone, και έγινε αποκλειστική προμηθεύτρια του WRC το 2025. Φέτος η FIA τη συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα «παγκόσμιων συνεργατών» της. Με δύο μεγάλα παγκόσμια πρωταθλήματα της FIA στο ενεργητικό και πιο στενούς δεσμούς με τον οργανισμό, η νέα της υποψηφιότητα θεωρείται πολύ πιο αξιόπιστη από την προηγούμενη. Η Formula E αποτελεί ισχυρή κάρτα, αφού οι περιβαλλοντικοί της στόχοι προβλέπουν μόλις δύο διαφορετικά μείγματα, κατασκευασμένα από βιώσιμα υλικά. Η βιωσιμότητα ήταν και το καθοριστικό επιχείρημα της Pirelli στον τελευταίο διαγωνισμό, καθώς δεσμεύθηκε να εισαγάγει στη Formula 1 από το 2024 ελαστικά με πιστοποίηση FSC.

Η Hankook έχει έδρα στη Νότια Κορέα, αλλά διαθέτει κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στο Ανόβερο της Γερμανίας και εργοστάσιο στην Ουγγαρία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επέκταση ύψους 450 εκατ. ευρώ. Η Pirelli κατασκευάζει τα προϊόντα μηχανοκίνητου αθλητισμού της, μαζί με τα ελαστικά της Formula 1, στη Σλατίνα της Ρουμανίας, με εφεδρική μονάδα στο εργοστάσιο ελαστικών δρόμου στην Ιζμίτ της Τουρκίας.

Οι προετοιμασίες για το 2029

Εκπρόσωποι της Hankook, ανάμεσά τους ο διευθύνων σύμβουλος της Hankook Competition, Στίβεν Τσο, έχουν παρευρεθεί σε αρκετά Grand Prix τα τελευταία δύο χρόνια. Πιο πρόσφατα εντοπίστηκαν στο Λας Βέγκας, στη δεύτερη επίσκεψή τους σε αγώνα φέτος μετά τη Μαδρίτη τον Σεπτέμβριο. Το 2025 είχαν παρευρεθεί σε αγώνες στην Κίνα, στην Ιαπωνία και στη Σιγκαπούρη. Στα ταξίδια αυτά συναντήθηκαν με τις περισσότερες ομάδες και συζήτησαν τα σχέδιά τους με επικεφαλής, διευθύνοντες συμβούλους και άλλα ανώτερα στελέχη.

Στο εσωτερικό της εταιρείας έχει ήδη συγκροτηθεί ομάδα εργασίας 44 ατόμων για την πιθανή είσοδο στη Formula 1. Μαζί με την έρευνα και ανάπτυξη και τις δοκιμές σε προσομοιωτή, η Hankook έχει ολοκληρώσει φέτος δύο δοκιμές ανάπτυξης με τροποποιημένο μονοθέσιο αντίστοιχο της Formula 2, για να αξιολογήσει πιθανές κατασκευές και διαφορετικά μείγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν δοκιμαστεί πρωτότυπα ελαστικά. Έχει προγραμματιστεί και τρίτη δοκιμή, που θα επικεντρωθεί στα ελαστικά βροχής.

Στόχος είναι ένα ελαστικό βροχής που θα μειώνει τα προβλήματα ορατότητας. Σήμερα τα ελαστικά «extreme» βροχής απομακρύνουν πολύ αποτελεσματικά το νερό από την άσφαλτο, αλλά το νέφος (σπρέι) που δημιουργείται συχνά μειώνει την ορατότητα τόσο ώστε να καθίσταται αναπόφευκτη η κόκκινη σημαία. Παράλληλα, η Hankook σχεδιάζει την παραγωγή και τη βιομηχανική οργάνωση που θα απαιτηθούν για να προμηθεύσει με ελαστικά τα πρωταθλήματα Formula 1, Formula 2 και Formula 3, τα οποία θα περιλαμβάνονταν σε κάθε σχετική σύμβαση.

Η πρόκληση της νέας εποχής

Όποια εταιρεία μπει στη διαδικασία θα διεκδικεί να φτάσει στο τέταρτο έτος των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών. Θα πρέπει επομένως να πείσει ότι μπορεί τουλάχιστον να φτιάξει κάτι τουλάχιστον εφάμιλλο με το υφιστάμενο προϊόν. Τα ελαστικά της Pirelli δέχονται τακτικά κριτική, κάτι που συνδέεται με το αποκλειστικό καθεστώς. Πρέπει να είναι θερμικά και δομικά ανθεκτικά, αλλά με προβλέψιμη φθορά, ώστε να προσφέρουν θέαμα και στρατηγική ποικιλία. Η πείρα των τελευταίων 15 ετών δείχνει πόσο εύκολα ξεπερνιέται το όριο προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.

Ο νέος διαγωνισμός θα καλύψει σχεδόν σίγουρα τη μετάβαση στην επόμενη εποχή κανονισμών, με στόχο ελαφρύτερα και πιο ευέλικτα μονοθέσια και επιστροφή σε κινητήρες V8 από το 2030. Για όποιον πάρει το συμβόλαιο, το ζητούμενο θα είναι να προσφέρει ισχυρή οικονομική επιφάνεια και να εξασφαλίσει την ποιότητα, την αντοχή και την απόδοση των ελαστικών του.