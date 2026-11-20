Σε σπατάλη χρόνου εξελίχθηκε το FP1 του GP Λας Βέγκας, με τις βρόχινες συνθήκες να απαγορεύουν στους οδηγούς να κάνουν την παραμικρή προσπάθεια.

To Grand Prix Λας Βέγκας, ο 21ος αγώνας της Formula 1 στο 2026 δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο. Η έντονη βροχόπτωση δεν επέτρεψε την ομαλή διεξαγωγή του FP1, με τις ομάδες να παίρνουν ελάχιστα δεδομένα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Παρότι το pitlane ήταν ανοιχτό και η κόκκινη σημαία δεν έκανε την εμφάνισή της, οι ομάδες δεν ήθελαν να στείλουν τους οδηγούς τους για να κάνουν περάσματα στην πίστα. Έχοντας και τρεις rookies στις θέσεις κανονικών οδηγών, οποιοδήποτε λάθος θα μπορούσε να κοστίσει πολλά σε ζημιές και επιδιορθώσεις.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Κατάταξη; Ποια κατάταξη;

Ο πρώτος οδηγός που βγήκε στην πίστα ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ της Cadillac με 15 λεπτά στο ρολόι. Ακολούθησε και ο teammate του, Βάλτερι Μπότας και οι οδηγοί της Haas, Ρίο Χιρακάβα και Ράφαελ Κάμαρα.

Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες, με το οδόστρωμα να έχει πολύ νερό. Αυτό έκανε το έργο των οδηγών δύσκολο, παρότι ήταν με τα wet ελαστικά ακραίων καιρικών συνθηκών. Η πέδηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά στα φρένα για την πίσω ευθεία, με κάποιους να βγαίνουν λίγο εκτός πίστας, παρότι πήγαιναν πολύ αργά.

😵 #F1 #LasVegasGP https://t.co/VKlmzdMCBv — Formula 1 (@F1) November 20, 2026

Μετά το πρώτο ημίωρο, είδαμε ολοένα και περισσότερους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα ώστε να πάρουν μια γεύση από τις συνθήκες. Ωστόσο, κανένας οδηγός δεν έκανε κάτι πέρα από out lap και ως αποτέλεσμα δεν είχαμε χρονομετρημένη επίδοση άρα και κατάταξη στο FP1, παρότι στις οθόνες μας έδειχνε τον Σέρχιο Πέρεζ στην κορυφή.

Στην πίστα δεν βγήκαν ποτέ, ούτε για αναγνωριστικό γύρο οι οδηγοί των McLaren, Racing Bulls και ο Λανς Στρολ.

We've only seen a few drivers on track so far... And here's why 😮 #F1 #LasVegasGP https://t.co/TI0PqzLqlH — Formula 1 (@F1) November 20, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 06:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Λας Βέγκας. Εφόσον δεν βρέχει, θα δούμε τις ομάδες να πραγματοποιούν κανονικά τα προγράμματά τους.

Testing conditions to start the weekend! 👀 #F1 #LasVegasGP https://t.co/qInV2ot8qv — Formula 1 (@F1) November 20, 2026

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.