Yangwang Altior: Η BYD ανεβάζει τον πήχη της πολυτέλειας (vid)

Τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, αυτονομία άνω των 1.000 χλμ. (κατά CLTC) και τετραθέσια καμπίνα για το μοντέλο των 5,6 μέτρων που παρουσιάστηκε στο Αμπου Ντάμπι.

Με μήκος 5,6 μέτρων, τέσσερις ανεξάρτητα ελεγχόμενους ηλεκτροκινητήρες και τετραθέσια καμπίνα, το Yangwang Altior αποτελεί τη νέα πρόταση της BYD στην υπερπολυτελή ηλεκτρική αυτοκίνηση. Το μοντέλο έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Αμπού Ντάμπι, με τη μάρκα να ανακοινώνει αυτονομία άνω των 1.000 χιλιομέτρων στον κινεζικό κύκλο CLTC.

Η παρουσίαση δίνει ιδιαίτερο βάρος στους χώρους, στα υλικά και στην τεχνολογία του αυτοκινήτου. Περισσότερες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και αναλυτικά στοιχεία για τη φόρτιση, θα ανακοινωθούν ξεχωριστά.

Μήκος 5,6 μέτρων και αντικριστά ανοιγόμενες πόρτες

Το Altior έχει μήκος 5.600 χλστ., πλάτος 2.030 χλστ., ύψος 1.590 χλστ. και μεταξόνιο 3.500 χλστ. Η σχεδίασή του εξελίχθηκε σε διάστημα τριών ετών, με επικεφαλής τον διευθυντή σχεδιασμού της BYD, Βόλφγκανγκ Έγκερ. Σύμφωνα με την εταιρεία, πηγή έμπνευσης αποτέλεσε το ding, ένα αρχαίο κινεζικό τελετουργικό χάλκινο σκεύος.

Το σχεδόν κάθετο εμπρός μέρος συνδυάζεται με κοντό εμπρόσθιο πρόβολο, ενώ οι τροχοί των 21 ιντσών προσφέρονται σε τρία σχέδια, με ελαστικά 275/45. Στον εξωτερικό φωτισμό περιλαμβάνονται δώδεκα φωτεινά στοιχεία που περιστρέφονται και ανάβουν διαδοχικά κατά την προσέγγιση του ιδιοκτήτη.

Οι πόρτες ανοίγουν αντικριστά, με τις εμπρός να φτάνουν σε γωνία 80 μοιρών και τις πίσω στις 90 μοίρες. Στο εσωτερικό τους φιλοξενούνται ειδικά σχεδιασμένες ομπρέλες.

Τέσσερις θέσεις, 39 ηχεία και δύο ψυγεία

Η καμπίνα ακολουθεί τετραθέσια διάταξη, με κεντρική κονσόλα για τους πίσω επιβάτες. Το κάθισμα του συνοδηγού μπορεί να αναδιπλωθεί με ένα άγγιγμα, διευρύνοντας το οπτικό πεδίο του επιβάτη που βρίσκεται πίσω του.

Τα δύο πίσω καθίσματα τύπου «zero-gravity» διαθέτουν λειτουργία μασάζ με τέσσερις σφαιρικές κεφαλές το καθένα. Μέσω της λειτουργίας χαλάρωσης, το αυτοκίνητο συντονίζει τη θέση των καθισμάτων και των υποποδίων, τα σκίαστρα, τον φωτισμό, τον ήχο, το μασάζ και τον αρωματισμό της καμπίνας.

Το ηχοσύστημα Dynaudio Platinum Evidence χρησιμοποιεί 39 ηχεία, ενώ μια ηλεκτρικά αναπτυσσόμενη οθόνη οροφής 21,4 ιντσών προσφέρει δυνατότητες ψυχαγωγίας και διαμοιρασμού περιεχομένου για τηλεδιασκέψεις. Υπάρχουν επίσης δύο ψυγεία, εμπρός και πίσω. Η πίσω μονάδα έχει χωρητικότητα 5,5 λίτρων και λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης. Ο χώρος αποσκευών ανέρχεται στα 532 λίτρα.

Στα υλικά περιλαμβάνονται δέρμα ημι-ανιλίνης, φυσικό ξύλο, μάλλινα πατάκια και μεταλλικοί διακόπτες. Οι πολιτισμικές αναφορές συνεχίζονται με λεπτομέρειες από κίτρινο νεφρίτη Hetian στους αεραγωγούς και παραδοσιακό κέντημα Suzhou στις επενδύσεις.

Τέσσερις ηλεκτροκινητήρες και επιτόπια περιστροφή

Το Altior βασίζεται στην πλατφόρμα e⁴, με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες που επιτρέπουν ανεξάρτητη ρύθμιση της ροπής σε κάθε τροχό. Σύμφωνα με τη Yangwang, το σύστημα προσαρμόζει την κινητήρια ισχύ περισσότερες από 100 φορές το δευτερόλεπτο, συμβάλλοντας στον έλεγχο της ευστάθειας ακόμη και σε περίπτωση απώλειας πίεσης ελαστικού σε υψηλή ταχύτητα.

Στις δυνατότητες περιλαμβάνεται η επιτόπια περιστροφή, γνωστή ως tank-turn, για τη διευκόλυνση των ελιγμών. Η εταιρεία αναφέρει επίσης σύστημα πλευστότητας, σχεδιασμένο ώστε το όχημα να παραμένει στην επιφάνεια του νερού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το σύστημα ενεργού ελέγχου αμαξώματος DiSus επόμενης γενιάς συνεργάζεται με την πλατφόρμα e⁴. Χρησιμοποιώντας πληροφορίες για το οδόστρωμα μπροστά από το αυτοκίνητο, προσαρμόζει την ανάρτηση σε πραγματικό χρόνο, με στόχο τον περιορισμό των κραδασμών και τον έλεγχο των κινήσεων του αμαξώματος.

Αυτονομία άνω των 1.000 χιλιομέτρων κατά CLTC

Η Blade Battery δεύτερης γενιάς προσφέρει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτονομία άνω των 1.000 χιλιομέτρων στον συνδυασμένο κύκλο CLTC. Πρόκειται για μέτρηση βάσει του κινεζικού πρωτοκόλλου και όχι του WLTP που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη. Το μοντέλο υποστηρίζει επίσης την τεχνολογία FLASH Charging, χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη αναλυτικές προδιαγραφές φόρτισης.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται το σύστημα υποβοήθησης οδήγησης God’s Eye A της BYD, με λειτουργίες υποβοηθούμενης πλοήγησης σε αυτοκινητοδρόμους και αστικό περιβάλλον, καθώς και υποβοήθηση στάθμευσης.

Το Altior θα προσφέρεται στις εκδόσεις Executive και Bespoke. Η πρώτη θεματική εκδοχή Bespoke ονομάζεται Shanhe Dingyun και θα είναι περιορισμένης παραγωγής, με καφέ και χρυσή εξωτερική παλέτα και εσωτερικές επενδύσεις εμπνευσμένες από τον νεφρίτη.