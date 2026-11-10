Renault 5: Μεγαλύτερη αυτονομία έως 425 χλμ. και έκδοση Roland-Garros

Η ανανεωμένη γκάμα αποκτά περισσότερη αυτονομία και νέο εξοπλισμό, ενώ η έκδοση Roland-Garros έρχεται στην Ελλάδα με 150 ίππους και τιμή 36.500 ευρώ.

Με αυξημένη αυτονομία, αλλαγές στον εξοπλισμό και νέες επιλογές εμφάνισης ανανεώνεται το Renault 5 E-Tech electric για το μοντέλο έτους 2026. Παράλληλα, η Grand Automotive Hellas ανακοινώνει τη διάθεση της ειδικής έκδοσης Roland-Garros στην ελληνική αγορά, με μπαταρία 52 kWh, κινητήρα 150 ίππων και τιμή 36.500 ευρώ, χωρίς κρατικές επιδοτήσεις.

Αυτονομία έως 425 χιλιόμετρα

Οι εκδόσεις με μπαταρία 40 kWh Urban Range και κινητήρα 120 ίππων προσφέρουν πλέον αυτονομία έως 321 χιλιόμετρα κατά WLTP. Η μέση κατανάλωση διαμορφώνεται σε 14,2 kWh/100 χλμ., από 14,5 kWh/100 χλμ.

Στις εκδόσεις με μπαταρία 52 kWh και κινητήρα 150 ίππων, η αυτονομία φτάνει έως τα 425 χιλιόμετρα κατά WLTP, με μέση κατανάλωση 14,1 kWh/100 χλμ., έναντι 14,9 kWh/100 χλμ. προηγουμένως. Σύμφωνα με τη Renault, η βελτίωση προκύπτει από αεροδυναμικές παρεμβάσεις και τη βελτιστοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων της μπαταρίας.

Νέα χρώματα και επενδύσεις

Ανάλογα με την έκδοση, η ανανεωμένη γκάμα προσφέρει νέες επιλογές εμφάνισης, μεταξύ των οποίων τα χρώματα Κόκκινο Flame και Γκρι Schiste, συνδυασμούς με μαύρη οροφή, νέα διακοσμητικά αυτοκόλλητα και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών «techno gold».

Στο εσωτερικό της έκδοσης iconic προστίθενται νέες επενδύσεις των εμπρός καθισμάτων σε μπλε και γκρι χρώμα.

Λειτουργία Smart και αναβαθμίσεις στην τεχνολογία

Στις εκδόσεις techno, iconic και Roland-Garros, ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει πλέον τη λειτουργία οδήγησης Smart. Αυτή εναλλάσσει αυτόματα τα προγράμματα Eco, Comfort και Sport ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης. Παραμένει η δυνατότητα επιλογής προγράμματος από τον οδηγό, μέσω της οθόνης OpenR Link ή φωνητικών εντολών.

Στις αλλαγές του μοντέλου έτους 2026 περιλαμβάνεται επίσης η αναβάθμιση του συστήματος e-call σε 4G/5G.

Η έκδοση iconic αποκτά στον βασικό της εξοπλισμό το πακέτο Safety & Advanced Driving Assist Pack. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει το Active Driver Assist, έλεγχο τυφλού σημείου με ενεργή παρέμβαση, ειδοποίηση ασφαλούς αποβίβασης και συστήματα υποβοήθησης κατά την οπισθοπορεία.

Παράλληλα, ο ψηφιακός βοηθός Gemini της Google αντικαθιστά το Google Assistant μέσω ασύρματης ενημέρωσης λογισμικού, προσθέτοντας δυνατότητες αλληλεπίδρασης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Roland-Garros στην Ελλάδα

Η ειδική έκδοση Roland-Garros συνδέεται με τη χορηγία της Renault στο γαλλικό τουρνουά τένις. Εξωτερικά διαθέτει ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών «electro», μαύρη οροφή, ασημί σατινέ διακοσμητικό σιρίτι οροφής και αυτοκόλλητα Roland-Garros στις εμπρός θύρες.

Στην καμπίνα, οι επενδύσεις καθισμάτων και θυρών έχουν ύφανση εμπνευσμένη από τον αθλητικό ρουχισμό. Τις διαφοροποιήσεις συμπληρώνουν η φωτεινή επιγραφή Roland-Garros στο ταμπλό, ο επιλογέας ταχυτήτων e-pop shifter με το λογότυπο της έκδοσης και τα πατάκια «red clay».

Το Renault 5 E-Tech electric Roland-Garros διατίθεται στην Ελλάδα με μπαταρία 52 kWh και ισχύ 150 ίππων. Η λιανική τιμή του διαμορφώνεται στα 36.500 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται κρατικές επιδοτήσεις.