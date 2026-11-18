Η προσφορά αφορά τις ήπια υβριδικές εκδόσεις 1.5 DSG των 150 ίππων και ισχύει για νέες παραγγελίες με ταξινόμηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η ΤΕΧΝΟΚΑΡ ανακοίνωσε προωθητικό όφελος 2.000 ευρώ για τα CUPRA Leon, Formentor και Terramar στις ήπια υβριδικές εκδόσεις 1.5 MHEV με κιβώτιο DSG και ισχύ 150 ίππων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το πρόγραμμα αφορά περιορισμένο αριθμό άμεσα διαθέσιμων αυτοκινήτων. Για να ισχύσει το όφελος, το αυτοκίνητο πρέπει να προέρχεται από νέα παραγγελία και να ταξινομηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2026.