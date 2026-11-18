Το ρομπότ της Hyundai γλιστρά κάτω από το αυτοκίνητο, το σηκώνει και το παρκάρει. Σε πιλοτική εφαρμογή στη Νότια Κορέα, ο οδηγός ζητά το όχημά του από το σπίτι και το παραλαμβάνει τρία λεπτά αργότερα.

Να κατεβαίνεις στο πάρκινγκ και να βρίσκεις το αυτοκίνητό σου αποκλεισμένο από ένα διπλοπαρκαρισμένο όχημα είναι μια γνώριμη ταλαιπωρία. Η Hyundai δοκιμάζει μια διαφορετική λύση: αντί να αναζητάς τον άλλον οδηγό, αναλαμβάνουν ρομπότ να μετακινήσουν και να αναδιατάξουν τα αυτοκίνητα.

Δεν πρόκειται για ψηφιακή απεικόνιση. Η τεχνολογία δοκιμάζεται σε πραγματικό συγκρότημα κατοικιών στη Νότια Κορέα, με τα ρομπότ να γλιστρούν κάτω από τα οχήματα, να σηκώνουν τους τροχούς τους και να τα μεταφέρουν στις θέσεις στάθμευσης ή στο σημείο παραλαβής.

Ζητάς το αυτοκίνητο από το σπίτι

Η πιλοτική εφαρμογή πραγματοποιείται στο Hillstate The Wave City, στην πόλη Siheung, από κοινοπραξία των Hyundai Motor, Hyundai WIA και Hyundai Engineering & Construction. Σύμφωνα με τον όμιλο, είναι η πρώτη δοκιμή του είδους στη Νότια Κορέα σε πραγματικό συγκρότημα κατοικιών με χώρο στάθμευσης τουλάχιστον 50 θέσεων.

Στην επίδειξη της 29ης Οκτωβρίου, ένας κάτοικος υπέβαλε αίτημα παραλαβής του αυτοκινήτου του από την επιτοίχια οθόνη ελέγχου μέσα στο διαμέρισμα. Το σύστημα έστειλε το ρομπότ να το παραλάβει και να το μεταφέρει στην καθορισμένη ζώνη εξόδου. Η διαδικασία διήρκεσε περίπου τρία λεπτά.

Ο οδηγός, επομένως, δεν χρειάζεται να αναζητήσει τη θέση του ή να κάνει ελιγμούς ανάμεσα στα υπόλοιπα σταθμευμένα οχήματα. Παραλαμβάνει το αυτοκίνητο στο προβλεπόμενο σημείο και αναχωρεί.

Δύο λεπτές πλατφόρμες αναλαμβάνουν τη μεταφορά

Κάθε σετ αποτελείται από δύο χαμηλού προφίλ ρομποτικές μονάδες, πάχους μόλις 110 χιλιοστών. Οι μονάδες μπαίνουν κάτω από το όχημα, ανασηκώνουν τους τροχούς και συνεργάζονται για τη μετακίνησή του, χωρίς να απαιτείται να βρίσκεται κάποιος στη θέση του οδηγού.

Η διαδικασία διαφέρει από ένα σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος του ίδιου του αυτοκινήτου. Εδώ το όχημα μεταφέρεται από εξωτερικό εξοπλισμό: την εργασία την εκτελούν τα ρομπότ και η υποδομή του πάρκινγκ.

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος, το σύστημα έχει συνδεθεί με τις μπάρες εισόδου του συγκροτήματος, τις οθόνες των διαμερισμάτων και σύστημα ελέγχου οχημάτων με τεχνητή νοημοσύνη. Στόχος είναι η παραλαβή, η στάθμευση, ο έλεγχος και η επιστροφή του αυτοκινήτου να αποτελούν μια ενιαία υπηρεσία.

Τι γίνεται με τα διπλοπαρκαρισμένα

Η επίδειξη περιλάμβανε τρία σενάρια: ταυτόχρονα αιτήματα εισόδου και εξόδου, μετακίνηση διπλοπαρκαρισμένων αυτοκινήτων και προσωρινή παραλαβή ενός οχήματος.

Στο δεύτερο σενάριο, τα ρομπότ μετακινούσαν και αναδιάτασσαν τα αυτοκίνητα, δείχνοντας πώς μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα ο περιορισμένος διαθέσιμος χώρος. Δεν πρόκειται, βέβαια, για ρομπότ που απομακρύνουν αυθαίρετα οχήματα από τον δρόμο, αλλά για ελεγχόμενη λειτουργία μέσα σε οργανωμένο χώρο στάθμευσης.

Η προσωρινή παραλαβή καλύπτει μια άλλη καθημερινή ανάγκη: ο κάτοικος μπορεί να θέλει μόνο να πάρει κάτι που ξέχασε μέσα στο αυτοκίνητο. Το ρομπότ το φέρνει στο σημείο παραλαβής και στη συνέχεια το επιστρέφει σε θέση στάθμευσης, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιηθεί διαδρομή.

Πιλοτική εφαρμογή, όχι λύση για κάθε γκαράζ

Η Hyundai αναφέρει ότι η νεότερη έκδοση του συστήματος ελέγχου της μπορεί να διαχειρίζεται έως 200 ρομπότ ταυτόχρονα. Αυτό αποτελεί δυνατότητα του λογισμικού και όχι τον αριθμό των ρομπότ που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο συγκρότημα.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε ειδικό πλαίσιο δοκιμών νέων υπηρεσιών, με στόχο να αξιολογηθούν η λειτουργία και οι αναγκαίες προδιαγραφές για ευρύτερη εφαρμογή. Δεν σημαίνει ότι ο εξοπλισμός είναι ήδη έτοιμος να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε υπόγειο πάρκινγκ.

Δείχνει, όμως, μια ενδιαφέρουσα αλλαγή προσέγγισης: το αυτοκίνητο δεν χρειάζεται απαραίτητα να παρκάρει μόνο του. Μπορεί να το κάνει το ίδιο το πάρκινγκ.

Πηγές: Hyundai Engineering & Construction, Financial News, Automotive World.