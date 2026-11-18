Τρεις αγώνες πριν από το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1, η Mercedes αναμένεται να παρουσιάσει την πρώτη της αναβάθμιση στη μονάδα ισχύος της W17.

Όταν η Mercedes F1 εξασφάλισε το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών στη Βραζιλία, είχε ακόμη στη διάθεσή της μία αναβάθμιση της μονάδας ισχύος για το 2026 μέσω του μηχανισμού ADUO. H εξέλιξή της είχε ξεκινήσει πριν μήνες, όμως η μάχη του τίτλου της έδωσε τον χρόνο που ήθελε ώστε να επιλέξει πότε θα τη βάλει στην πίστα.

Ο αγώνας που επιλέχθηκε για την εισαγωγή της αναβάθμισης ADUO είναι το επερχόμενο Grand Prix Λας Βέγκας. Έχοντας εξασφαλίσει και τους δύο τίτλους, η γερμανική ομάδα θα αξιοποιήσει τα δεδομένα ενόψει 2027. Ωστόσο μόνο το ένα μονοθέσιο θα έχει την αναβάθμιση, η οποία θα αποτελείται από νέο turbo.

ADUO μόνο για έναν στη Mercedes

Η Mercedes κατατάχθηκε στην κλίμακα υστέρησης 2% έως 4% από εκείνον της Red Bull Ford, που ήταν το σημείο αναφοράς στο μηχανισμό ADUO. Η γερμανική ομάδα απέκτησε έτσι δικαίωμα για μία επιπλέον αναβάθμιση το 2026 και άλλη μία το 2027. Φέτος, επέλεξε να εστιάσει στο turbo.

Ο Αντονέλι έχει χρησιμοποιήσει τρία από τα τέσσερα turbo που επιτρέπονται μέσα στη σεζόν, οπότε μπορεί να τοποθετήσει το νέο εξάρτημα χωρίς ποινή. Ο Ράσελ έχει ήδη χρησιμοποιήσει πέντε και η τοποθέτηση έκτου θα του κόστιζε πέντε θέσεις στην εκκίνηση.

«Η νέα προδιαγραφή του turbo, που εξελίξαμε μέσω του ADUO, θα είναι διαθέσιμη από αυτό το τριήμερο. Στόχος μας είναι κυρίως να αξιολογήσουμε την αναβάθμιση σε συνθήκες Grand Prix, καθώς περιμένουμε σχετικά μικρό κέρδος στην απόδοση.

Σκοπεύουμε να τη χρησιμοποιήσουμε με τον Κίμι. Για τον Τζορτζ προτεραιότητα είναι να προστατεύσουμε τη θέση του στην εκκίνηση, καθώς το πιθανό όφελος είναι πολύ μικρό για να δικαιολογήσει μια ποινή», εξήγησε ο επικεφαλής της Mercedes F1, Τότο Βολφ.

Νέο turbo και στις δύο McLaren, ποινή για τον Πιάστρι

Η αναβάθμιση είναι διαθέσιμη και στις ομάδες που χρησιμοποιούν μονάδες ισχύος της Mercedes. Η McLaren επιβεβαίωσε ότι θα τοποθετήσει το νέο turbo τόσο στον Λάντο Νόρις όσο και στον Όσκαρ Πιάστρι. Στο μονοθέσιο του Αυστραλού θα μπει επίσης νέος κινητήρας εσωτερικής καύσης, καθώς οι μηχανικοί ανακάλυψαν πρόβλημα στον προηγούμενό του.

«Είναι ο πέμπτος κινητήρας του για φέτος, οπότε θα δεχθεί ποινή δέκα θέσεων στην εκκίνηση. Έχει, όμως, καλές πιθανότητες να ανακτήσει θέσεις με προσπεράσματα στον αγώνα του Σαββάτου. Και τα δύο μονοθέσια, όπως και τα υπόλοιπα που χρησιμοποιούν μονάδες ισχύος της Mercedes HPP, θα εφοδιαστούν με τη νέα προδιαγραφή turbo που εξελίχθηκε μέσω του ADUO. Το αναμενόμενο κέρδος στην απόδοση είναι σχετικά μικρό», ανέφερε η McLarn Racing.

Η μάχη του Ράσελ για τη δεύτερη θέση

Με τρεις αγώνες να απομένουν, ο Ράσελ βρίσκεται 17 βαθμούς πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν στο πρωτάθλημα οδηγών. Μετά τον αγώνα στη Βραζιλία, ο Βολφ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Mercedes να βοηθήσει τον Βρετανό με εντολές ομάδας.

«Δεν έχω σκεφτεί ακόμη το Πρωτάθλημα Οδηγών, αλλά σαφώς θέλουμε να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς και, αν γίνεται, να τερματίσει δεύτερος. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα το χειριστούμε. Υπάρχει, πάντως, το ενδεχόμενο να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας».

Ενόψει του Λας Βέγκας, ο Βολφ επανέλαβε τους στόχους της Mercedes: «Θέλουμε να βοηθήσουμε τον Τζορτζ να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται στο Πρωτάθλημα Οδηγών, να κλείσουμε δυνατά τη χρονιά και να συνεχίσουμε να βρίσκουμε περισσότερη απόδοση στο μονοθέσιο. Έχουμε ακόμη δουλειά σε αυτόν τον τομέα και οι τρεις τελευταίοι αγώνες μάς δίνουν τρεις ακόμη ευκαιρίες να μάθουμε και να βελτιωθούμε».

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