Οι έλεγχοι πριν από τις βροχές, τα λάθη που φθείρουν τα λάστιχα και η θέση service που χρειάζεται σε αρκετά σύγχρονα αυτοκίνητα.

Οι πρώτες βροχές αποκαλύπτουν γρήγορα την κατάσταση των υαλοκαθαριστήρων. Γραμμές στο παρμπρίζ, θόρυβος και τμήματα που παραμένουν θολά δυσκολεύουν την ορατότητα, ιδιαίτερα τη νύχτα. Ένας έλεγχος πριν από την επόμενη διαδρομή στη βροχή βοηθά να εντοπιστούν έγκαιρα η φθορά και η ανάγκη αντικατάστασης.

Η ζέστη, η ηλιακή ακτινοβολία και οι ρύποι καταπονούν τα λάστιχα ακόμη και σε περιόδους περιορισμένης χρήσης. Μετά το καλοκαίρι, αξίζει να ελεγχθούν η ελαστικότητά τους, η κατάσταση της ακμής καθαρισμού και το αποτέλεσμα που αφήνουν σε βρεγμένο τζάμι. Αν υπάρχει πίσω υαλοκαθαριστήρας, χρειάζεται την ίδια προσοχή.

Ο καθαρισμός ξεκινά από το παρμπρίζ

Σκόνη, έντομα, ρετσίνι και άλλες επικαθίσεις δυσκολεύουν την ομαλή κίνηση των μάκτρων, δηλαδή των εξαρτημάτων με το λάστιχο που καθαρίζει το τζάμι. Το τακτικό πλύσιμο του παρμπρίζ απομακρύνει αυτούς τους ρύπους και βοηθά τους υαλοκαθαριστήρες να λειτουργούν σωστά. Φύλλα, μικρά κλαδιά και χοντρές ακαθαρσίες πρέπει να απομακρύνονται πριν από την ενεργοποίησή τους.

Καθαρισμό χρειάζονται και τα ίδια τα λάστιχα. Ένα μαλακό, νωπό πανί περνά προσεκτικά κατά μήκος τους, με ήπιες κινήσεις. Η διαδικασία απαιτεί προσοχή στην ανύψωση των βραχιόνων, καθώς σε ορισμένα αυτοκίνητα προηγείται η ενεργοποίηση ειδικής θέσης συντήρησης. Το εγχειρίδιο του οχήματος περιγράφει τον σωστό τρόπο πρόσβασης.

Αποφεύγουμε τη λειτουργία σε στεγνό ή παγωμένο τζάμι

Η λειτουργία σε στεγνό παρμπρίζ αυξάνει την τριβή και μπορεί να φθείρει τα λάστιχα ή να προκαλέσει γρατζουνιές, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν σκόνη και κόκκοι άμμου. Για τον καθαρισμό κατά την οδήγηση χρησιμοποιείται το πλυστικό σύστημα, με επαρκές υγρό στο δοχείο. Η στάθμη του χρειάζεται τακτικό έλεγχο, ειδικά πριν από ταξίδι.

Το υγρό πλύσης πρέπει να είναι κατάλληλο για την εποχή και τις αναμενόμενες θερμοκρασίες, με την αραίωση που αναγράφει η συσκευασία όταν πρόκειται για συμπύκνωμα. Σε συνθήκες παγετού, προηγείται η απόψυξη του παρμπρίζ και η πλήρης απελευθέρωση των μάκτρων από τον πάγο. Η ενεργοποίηση όσο παραμένουν κολλημένα μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

Ποια σημάδια δείχνουν ότι χρειάζεται αλλαγή

Μετά τον καθαρισμό του τζαμιού και των ελαστικών επιφανειών, ένας σύντομος έλεγχος σε βρεγμένο παρμπρίζ δείχνει την αποτελεσματικότητά τους. Τα βασικά σημάδια που απαιτούν προσοχή είναι:

Επίμονες γραμμές ή λωρίδες νερού μετά το πέρασμα.

Μεγάλες επιφάνειες που παραμένουν ακαθάριστες.

Αναπηδήσεις ή επίμονος θόρυβος κατά τη λειτουργία.

Σκισίματα, ρωγμές ή παραμόρφωση στο λάστιχο.

Η Bosch συνιστά αντικατάσταση τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και νωρίτερα όταν εμφανίζονται φθορές ή υποβαθμίζεται ο καθαρισμός. Η πραγματική διάρκεια ζωής εξαρτάται από τη χρήση, την έκθεση στον ήλιο και τις συνθήκες λειτουργίας. Αν τα προβλήματα επιμένουν με καθαρό τζάμι και καινούργια, κατάλληλα μάκτρα, χρειάζεται έλεγχος της τοποθέτησης και του συστήματος σε συνεργείο.

Η θέση service στα σύγχρονα αυτοκίνητα

Σε αρκετά σύγχρονα μοντέλα, οι υαλοκαθαριστήρες σταθμεύουν χαμηλά στη βάση του παρμπρίζ, με το καπό να περιορίζει την ανύψωση των βραχιόνων. Για την πρόσβαση προβλέπεται η θέση service, η οποία τους μεταφέρει ψηλότερα στο τζάμι. Η προσπάθεια ανασήκωσης από την κανονική θέση ηρεμίας μπορεί να προκαλέσει επαφή με τη λαμαρίνα.

Η ενεργοποίηση γίνεται, ανάλογα με το μοντέλο, μέσω συγκεκριμένου χειρισμού του μοχλού ή επιλογής στην κεντρική οθόνη. Η ακριβής διαδικασία αναφέρεται στο εγχειρίδιο. Μετά τη συντήρηση, οι βραχίονες κατεβαίνουν πρώτα προσεκτικά στο παρμπρίζ και ακολουθεί η έξοδος από τη θέση service. Όσο παραμένουν ανασηκωμένοι, αποφεύγεται η ενεργοποίηση των υαλοκαθαριστήρων, του πλυστικού και του αισθητήρα βροχής.

Προσοχή στην επιλογή και στην τοποθέτηση

Τα καινούργια μάκτρα πρέπει να έχουν το σωστό μήκος και τον κατάλληλο σύνδεσμο για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Σε πολλές περιπτώσεις διαφέρουν σε μήκος ανάμεσα στην πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού. Η επιλογή γίνεται με βάση τη συμβατότητα του ανταλλακτικού με το μοντέλο και τη χρονολογία κατασκευής.

Κατά την αλλαγή, ο γυμνός βραχίονας κρατιέται σταθερά, καθώς μια απότομη πτώση του μπορεί να τραυματίσει το παρμπρίζ. Ένα πανί ή χαρτόνι ανάμεσα στον βραχίονα και στο τζάμι προσφέρει πρόσθετη προστασία. Αφού ασφαλίσουν τα νέα μάκτρα, οι βραχίονες κατεβαίνουν προσεκτικά και γίνεται δοκιμή σε βρεγμένο παρμπρίζ, με έλεγχο της στερέωσης, της ομαλής κίνησης και του καθαρισμού.