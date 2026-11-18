Ο Τότο Βολφ αποκαλύπτει πώς η οικογένεια του Άιρτον Σένα αγκάλιασε τον Κίμι Αντονέλι, αλλά ζητά να μη φορτωθεί ο νεαρός πρωταθλητής το βάρος των συγκρίσεων.

Μια ιδιαίτερη σχέση έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον Κίμι Αντονέλι και την οικογένεια του Άιρτον Σένα, σύμφωνα με τον Τότο Βολφ. Ο επικεφαλής της Mercedes αποκάλυψε ότι οι συγγενείς του Βραζιλιάνου αναγνωρίζουν στον νεαρό Ιταλό στοιχεία που τους θυμίζουν τον τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

Ο Βολφ, ωστόσο, διαχωρίζει τη συναισθηματική σύνδεση από την αγωνιστική εξίσωση των δύο οδηγών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων το RacingNews365, υπογράμμισε ότι μια τέτοια σύγκριση δημιουργεί μεγάλη πίεση σε έναν οδηγό μόλις 20 ετών.

Η επίσκεψη στη Βραζιλία και το ιδιαίτερο κράνος

Μετά την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου στο Μεξικό, ο Αντονέλι ταξίδεψε στη Βραζιλία για τον επόμενο αγώνα της Formula 1. Εκεί πέρασε μία ημέρα με την οικογένεια Σένα και αγωνίστηκε με κράνος του οποίου η εμφάνιση παρέπεμπε στο χαρακτηριστικό σχέδιο του Βραζιλιάνου.

Η συνάντηση έδωσε ένα πιο προσωπικό περιεχόμενο στις συγκρίσεις που είχαν ήδη αρχίσει να συνοδεύουν την πορεία του Ιταλού. Σύμφωνα με τον Βολφ, η οικογένεια τον έχει υποδεχθεί με ιδιαίτερη θέρμη και χρησιμοποιεί για εκείνον το υποκοριστικό «Σενίνια».

Πρόκειται για τη μεταφορά όσων ανέφερε ο επικεφαλής της Mercedes και όχι για ξεχωριστή δημόσια δήλωση της οικογένειας στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ.

«Ο Κίμι είναι ο Κίμι, ο Σένα ήταν ο Σένα»

Παρά τη συγκινησιακή διάσταση της ιστορίας, ο Βολφ αποφεύγει να παρουσιάσει τον Αντονέλι ως διάδοχο του Σένα. Όπως εξήγησε, το μέγεθος της κληρονομιάς του Βραζιλιάνου αφορά τόσο τις επιδόσεις όσο και την προσωπικότητά του.

«Ο Κίμι είναι ο Κίμι, ο Σένα ήταν ο Σένα», τόνισε, θέλοντας να αφήσει στον οδηγό του χώρο να διαμορφώσει τη δική του ταυτότητα.

Ο Αντονέλι κατέκτησε τον τίτλο μόλις στη δεύτερη σεζόν του στη Formula 1, μια επιτυχία που αναπόφευκτα αυξάνει τις προσδοκίες. Η στάση του Βολφ είναι να αναγνωρίζει τη σημασία της χωρίς να τη μετατρέπει σε υποχρέωση να επαναλάβει την καριέρα ενός από τους σημαντικότερους οδηγούς στην ιστορία του αθλήματος.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.