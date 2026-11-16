Το 32ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου θα διεξαχθεί στις 28-29 Νοεμβρίου, με τρία περάσματα από την ειδική διαδρομή «Φολόη», η οποία επιστρέφει στην αντίστροφη φορά.

Στην Ηλεία θα ολοκληρωθεί το φετινό Κύπελλο Ράλλυ Χώματος, με το 32ο Ράλλυ Σπριντ Πύργου να φιλοξενεί τον τέταρτο και τελευταίο γύρο του θεσμού. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για το διήμερο 28 και 29 Νοεμβρίου, ενώ παράλληλα προσμετρά και στο Κύπελλο Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και με την υποστήριξη των Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας. Το αγωνιστικό ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στην ειδική διαδρομή «Φολόη», η οποία θα κρίνει το αποτέλεσμα στον τελευταίο χωμάτινο αγώνα της χρονιάς.

Η επιστροφή της Φολόης στην αντίστροφη φορά

Η ειδική διαδρομή έχει μήκος 13,01 χλμ και θα πραγματοποιηθεί τρεις φορές, διαμορφώνοντας συνολικά 39,03 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση σε σχέση με την περσινή διοργάνωση αφορά τη φορά της διαδρομής, καθώς τα πληρώματα θα αγωνιστούν με την κατεύθυνση που χρησιμοποιούνταν μέχρι και το 2024.

Η αλλαγή αυτή διαφοροποιεί την προσέγγιση των αγωνιζομένων, οι οποίοι θα πρέπει να προσαρμόσουν τις σημειώσεις και τον ρυθμό τους στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης χάραξης. Συμπεριλαμβανομένων των απλών διαδρομών, το συνολικό μήκος του αγώνα ανέρχεται σε 152,55 χλμ.

Το πρόγραμμα του αγώνα

Η διοργάνωση ξεκινά το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με τον διοικητικό και τεχνικό έλεγχο να πραγματοποιείται από τις 14:00 έως τις 17:00 στο Θεματικό Πάρκο Ξυστρή, στην πόλη του Πύργου.

Η αγωνιστική δράση θα διεξαχθεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Το πρώτο αυτοκίνητο θα αναχωρήσει στις 08:30 από το Service Park, στον χώρο της Πανήγυρης «Βάραγκα», για το πρώτο από τα τρία περάσματα της Φολόης. Ο τερματισμός του πρώτου πληρώματος έχει προγραμματιστεί για τις 15:09 στην αίθουσα εκδηλώσεων «Νόστος», στη Νέα Πέρσαινα, όπου στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί και η απονομή των επάθλων.

Για τα πληρώματα προβλέπονται έως έξι περάσματα αναγνωρίσεων, στις 22, 27 και 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το καθορισμένο ωράριο της διοργάνωσης.

Οι δηλώσεις συμμετοχής ολοκληρώνονται την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 23:59 και υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος της ΟΜΑΕ. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και ο συμπληρωματικός κανονισμός, ο χάρτης και το αναλυτικό ωράριο του αγώνα, είναι διαθέσιμα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΑΟΛΑΠ.