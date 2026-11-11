Οι Νώντας Καρανικόλας και Γιώργος Κακαβάς κατέκτησαν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι Χώματος, επικρατώντας στον τελευταίο αγώνα της σεζόν με το Ford Fiesta Rally2.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσαν τη φετινή αγωνιστική χρονιά οι Επαμεινώνδας Καρανικόλας και Γιώργος Κακαβάς, κατακτώντας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι Χώματος για το 2026. Το πλήρωμα του Ford Car Center εξασφάλισε τον τίτλο με τη νίκη στο 13ο Φθινοπωρινό Ράλι, που πραγματοποιήθηκε στις χωμάτινες ειδικές διαδρομές της Εύβοιας.

Ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς είχε ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, καθώς οι Καρανικόλας και Κακαβάς χρειάζονταν τη νίκη για να εξασφαλίσουν το πρωτάθλημα απέναντι στους Ιορδάνη Σερδερίδη και Φρεντ Μικλό. Με το Ford Fiesta Rally2 σημείωσαν τον ταχύτερο χρόνο σε όλες τις ειδικές διαδρομές της Κυριακής, επικρατώντας με διαφορά 33,10 δλ. του πληρώματος της Skoda Fabia RS Rally2.

Η επικράτησή τους ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση στο φινάλε της σεζόν, καθώς χρειάστηκε να κερδίσουν και τους δύο τελευταίους αγώνες του πρωταθλήματος για να φτάσουν στον τίτλο.

Η πορεία προς την κορυφή

Η φετινή επιτυχία είναι το σημαντικότερο επίτευγμα της μέχρι τώρα κοινής πορείας των δύο αγωνιζομένων, οι οποίοι άρχισαν να συνεργάζονται στο Ιστορικό Ράλι Ακρόπολις του 2022. Μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια απέκτησαν πολύτιμη εμπειρία, συμμετέχοντας τόσο σε ελληνικούς αγώνες όσο και στο Ράλι Ακρόπολις, απέναντι σε πληρώματα με διεθνή παρουσία.

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος έχει ξεχωριστή σημασία και λόγω του γεγονότος ότι οι δύο αγωνιζόμενοι συνδύασαν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με τις απαιτήσεις ενός ανταγωνιστικού αγωνιστικού προγράμματος, έχοντας τη συνεχή υποστήριξη της τεχνικής ομάδας του Ford Car Center.

Καρανικόλας: «Ήταν ο καλύτερος αγώνας μου με Rally2»

Μετά τον τερματισμό, ο Νώντας Καρανικόλας στάθηκε στην αυτοπεποίθηση που είχε πίσω από το τιμόνι, αλλά και στη διαχείριση των ελαστικών κατά την πρώτη ειδική διαδρομή.

«Ήμουν συγκεντρωμένος στον αγώνα, έχοντας τεράστια εμπιστοσύνη στην οδήγησή μου, στον συνοδηγό μου και σε όλη την τεχνική μας ομάδα. Επειδή η πρώτη ειδική ήταν πολύ κοντά στην αφετηρία, δεν προλάβαιναν να ζεσταθούν τα ελαστικά. Πήγαινα ήρεμα μέχρι να αποκτήσουν την κατάλληλη θερμοκρασία και μετά τα μέσα πίεσα αρκετά, κάνοντας πρώτο χρόνο», εξήγησε.

Ο Έλληνας οδηγός χαρακτήρισε την εμφάνισή του ως την καλύτερη με αυτοκίνητο προδιαγραφών Rally2, υπογραμμίζοντας τη συνεισφορά των μηχανικών του Ford Car Center και της M-Sport: «Η κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι μια σημαντική και ιδιαίτερη στιγμή, αφού την ημέρα που εξασφάλισα τον τίτλο συμπληρώνονταν ακριβώς δέκα χρόνια από τότε που ξεκίνησα τους αγώνες, ως συνοδηγός του Γιώργου Βασιλάκη σε ένα Ράλι Παλάδιο».