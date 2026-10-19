Ο Μάριος Ηλιόπουλος πρόσθεσε έναν ακόμη πανελλήνιο τίτλο στη συλλογή του, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή πορεία με το πανίσχυρο Ford Fiesta.

Μία ακόμη επιτυχημένη χρονιά ολοκληρώθηκε για τον Μάριο Ηλιόπουλο, καθώς αναδείχθηκε πρωταθλητής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων 2026. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ κατέκτησε μαθηματικά τον τίτλο στην κατηγορία Formula Saloon μετά τη νίκη του στη 19η Ανάβαση Αχλαδόκαμπου. Ο έμπειρος οδηγός συνέχισε την κυριαρχία του στις ελληνικές αναβάσεις, φτάνοντας τις έξι νίκες σε ισάριθμες συμμετοχές στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο «Super Mario» επικράτησε πίσω από το τιμόνι του εντυπωσιακού Ford Fiesta, με το οποίο έχει καταγράψει πολυάριθμες επιτυχίες και ρεκόρ διαδρομών. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ πρόσθεσε έτσι ακόμη μία σημαντική διάκριση στη μακρά αγωνιστική του πορεία, εξασφαλίζοντας τον τίτλο πριν από τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς.

Κυρίαρχος και στον Αχλαδόκαμπο

Ο Ηλιόπουλος σημείωσε συνολικό χρόνο 6:45.86 στην Ανάβαση Αχλαδόκαμπου, κατακτώντας την πρώτη θέση στη Formula Saloon και σημειώνοντας παράλληλα τον ταχύτερο συνολικό χρόνο της ημέρας. Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε την προσπάθειά του ο Παναγιώτης Παρθένης με 7:04.44, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Ευάγγελος Χαντζής με 7:13.62.

Η διαφορά των 18,58 δευτερολέπτων από τον δεύτερο της κατάταξης αποτύπωσε την υπεροχή του στον συγκεκριμένο αγώνα. Η επιτυχία στον Αχλαδόκαμπο ήρθε να προστεθεί στις προηγούμενες πέντε νίκες του στο πρωτάθλημα του 2026, σε μια χρονιά κατά την οποία ο Ηλιόπουλος συνέχισε να σημειώνει κορυφαίες επιδόσεις. Τον περασμένο Απρίλιο είχε καταρρίψει το απόλυτο ρεκόρ της Ανάβασης Ριτσώνας με χρόνο 1:58.04, ενώ τον Ιούνιο βελτίωσε δύο φορές το ρεκόρ διαδρομής στην Ανάβαση Πορταριάς, φτάνοντας στο 2:42.92.

Η φετινή επιτυχία ανεβάζει στους 15 τους τίτλους του Ηλιόπουλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων, ενώ συνολικά έχει κατακτήσει 17 πανελλήνια πρωταθλήματα στους αγώνες ταχύτητας. Πρόκειται για έναν απολογισμό που αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια παρουσία του στους ελληνικούς αγώνες και τη διαχρονική ανταγωνιστικότητά του σε μια ιδιαίτερα απαιτητική μορφή αγώνων ταχύτητας.

To θηριώδες Fiesta

Σύμμαχος του Μάριου Ηλιόπουλου στην κατάκτηση του τίτλου ήταν το εντυπωσιακό Ford Fiesta, ένα αγωνιστικό που μόνο στην εμφάνιση θυμίζει το μοντέλο παραγωγής. Πρόκειται για μια κατασκευή της M-Sport, με αγωνιστικές καταβολές από την κορυφαία κατηγορία Supercars του Rallycross, η οποία έχει εξελιχθεί ειδικά για τις απαιτήσεις των αναβάσεων.

Κάτω από το αμάξωμά του βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος τετρακύλινδρος κινητήρας Duratec 2,0 λίτρων, που αποδίδει περίπου 650 ίππους και περισσότερα από 800 Nm ροπής. Με βάρος κοντά στα 1.200 κιλά και επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε λιγότερο από 2,5 δευτερόλεπτα, το Fiesta διαθέτει επιδόσεις που παραπέμπουν σε καθαρόαιμο αγωνιστικό υψηλών προδιαγραφών.