Η F1 τα βάζει με το MotoGP στον πάγο (vid)

Τι συμβαίνει όταν πέντε διαφορετικά αγωνιστικά οχήματα έρχονται αντιμέτωπα σε μια παγωμένη λίμνη; Ακολουθεί η απάντηση.

Τι θα συνέβαινε εάν ένα μονοθέσιο της Formula 1, μια μοτοσικλέτα του MotoGP, ένα αυτοκίνητο ράλι, ένα αγωνιστικό φορτηγό και ένα snowmobile αναμετρούνταν στην ίδια πίστα; Η Red Bull αποφάσισε να δώσει την απάντηση, διοργανώνοντας έναν ιδιαίτερο αγώνα πάνω σε μια παγωμένη λίμνη στο Ουισκόνσιν των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Ultimate Winter Race πραγματοποιήθηκε στο Ίγκλ Ρίβερ, με πέντε διαφορετικές κατηγορίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού να συναντιούνται σε ένα εντελώς ασυνήθιστο περιβάλλον. Κάθε όχημα εφοδιάστηκε με ειδικά ελαστικά με καρφιά για πρόσφυση στον πάγο, ενώ οι διοργανωτές σχεδίασαν διαφορετικές αγωνιστικές γραμμές, προκειμένου να περιορίσουν τις διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

5 διαφορετικοί κόσμοι, μία πίστα

Πίσω από το τιμόνι της Red Bull RB7, με την οποία ο Σεμπάστιαν Φέτελ κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 το 2011, βρέθηκε ο πρώην οδηγός της F1, Πάτρικ Φριζάχερ. Αντίπαλός του ήταν ο Ντάνι Πεντρόσα με μοτοσικλέτα MotoGP της KTM, ο πρώην οδηγός της F1 και των ράλι Σκοτ Σπιντ με Subaru WRX, ο Άντριου Κάρλσον με αγωνιστικό Pro 4 Truck και ο Γκούναρ Στερν με snowmobile.

Οι μηχανικοί χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν σημαντικές μετατροπές για τις συνθήκες, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους -15 βαθμούς Κελσίου. Η RB7 απέκτησε μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και αλλαγές στο σύστημα ψύξης, ενώ η KTM του Πεντρόσα εξοπλίστηκε με 207 καρφιά στον εμπρός τροχό και 300 στον πίσω.

Μετά τις απαραίτητες δοκιμές για την εξισορρόπηση των επιδόσεων, τα πέντε οχήματα παρατάχθηκαν στην εκκίνηση για μια αναμέτρηση που δύσκολα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε συμβατική πίστα. Δείτε τη συναρπαστική μάχη στο παρακάτω βίντεο.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.