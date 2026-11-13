Ο Ολλανδός βλέπει στη σύγκρουση Χάμιλτον–Λεκλέρ το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της συνύπαρξης δύο οδηγών που θεωρούν ότι μπορούν να κερδίσουν.

Ξεκάθαρη θέση για τη συνύπαρξη δύο ισότιμων διεκδικητών μέσα στην ίδια ομάδα, εν προκειμένω στη Scuderia Ferrari, πήρε ο Μαξ Φερστάπεν, σχολιάζοντας τη σύγκρουση των Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ στο Grand Prix Μεξικού. Για τον οδηγό της Red Bull, το περιστατικό ανέδειξε τον κίνδυνο που συνοδεύει την επιλογή δύο «πρώτων οδηγών» χωρίς σαφή ιεραρχία.

Μιλώντας στο Viaplay στη Βραζιλία, ο Ολλανδός εξήγησε ότι, εάν βρισκόταν ο ίδιος στη θέση ενός επικεφαλής ομάδας, θα απέφευγε μια τέτοια σύνθεση. «Το έχω πει και στο παρελθόν. Πολύ συχνά ο κόσμος διαφωνεί μαζί μου, αλλά αν ήμουν επικεφαλής ομάδας, αν είχα τη δική μου ομάδα, δεν θα υπέγραφα ποτέ δύο πρώτους οδηγούς, επειδή τότε συμβαίνουν αυτά. Τότε αυτό είναι φυσιολογικό. Ο ένας δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι στον άλλον, γιατί φυσικά και οι δύο πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν. Κι εγώ έτσι είμαι», ανέφερε ο Φερστάπεν.

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής δεν εξαίρεσε, επομένως, τον εαυτό του από τη νοοτροπία που περιέγραψε. Αντιθέτως, αναγνώρισε ότι η απροθυμία ενός κορυφαίου οδηγού να παραχωρήσει τη θέση του αποτελεί μέρος του προβλήματος που καλείται να διαχειριστεί η ομάδα. «Οπότε, αν ήμουν επικεφαλής ομάδας, δεν θα επέλεγα ποτέ δύο πρώτους οδηγούς. Κάποιοι διαφωνούν εντελώς με αυτό, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα», πρόσθεσε.

Πώς βλέπει το περιστατικό της Ferrari

Ο Φερστάπεν υποστήριξε ότι μια ξεκάθαρη κατανομή ρόλων θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την επαφή των δύο Ferrari στο Μεξικό και να είχε προστατεύσει το αποτέλεσμα της ομάδας. «Αν υπήρχε απλώς ένας ξεκάθαρος πρώτος οδηγός και ένας ξεκάθαρος δεύτερος, θα είχαν περάσει από εκείνη τη στροφή στην πρώτη και στη δεύτερη θέση και θα είχαν τερματίσει επίσης πρώτος και δεύτερος. Ή ίσως πρώτος και τρίτος, αλλά κι αυτό είναι μια χαρά. Ως ομάδα, εξακολουθείς να παίρνεις καλούς βαθμούς», σχολίασε.

Πρόκειται για τη δική του εκτίμηση σχετικά με την εξέλιξη που θα μπορούσε να είχε ο αγώνας. Ο Λεκλέρ, από την πλευρά του, είχε συνδέσει σε μεγάλο βαθμό το περιστατικό με τη διαμόρφωση της πίστας του Μεξικού. Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, συζήτησε με τους δύο οδηγούς το βράδυ της Πέμπτης στο Σάο Πάολο, με στόχο να ξεκαθαρίσει η κατάσταση μετά το συμβάν.

«Με καλό μονοθέσιο δεν χρειάζεσαι δύο πρώτους οδηγούς»

Όταν ρωτήθηκε εάν συνυπολογίζει αυτή τη φιλοσοφία στις δικές του επιλογές ομάδας και συμβολαίων, ο Φερστάπεν αναγνώρισε ότι ένας οδηγός δεν ελέγχει πάντοτε τη σύνθεση γύρω του. «Μερικές φορές μπορεί να μην έχεις επιλογή ούτε σε αυτό, αλλά η παρουσία δύο πρώτων οδηγών κάνει τα πάντα πιο περίπλοκα», απάντησε.

Για τον ίδιο, η ύπαρξη ενός ανταγωνιστικού μονοθεσίου επιτρέπει σε μια ομάδα να πετύχει χωρίς να διαθέτει δύο ισότιμους ηγέτες στο γκαράζ της. «Αν έχεις καλό μονοθέσιο, τότε δεν χρειάζεσαι απαραίτητα δύο πρώτους οδηγούς. Αρκεί ένας καλός δεύτερος. Σε όλη την ιστορία της Formula 1 ήταν πάντα ξεκάθαρο ότι κάτι τέτοιο λειτουργεί πολύ καλά, ακόμη και για χρόνια», κατέληξε.

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