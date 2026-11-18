Στις 28 και 29 Νοεμβρίου, η Andeli παρουσιάζει στο Χαλάνδρι δίκυκλα Honda από 110 έως 1.100 κ.εκ., με τιμές από 1.000 ευρώ και προσφορές έως τις 31 Δεκεμβρίου, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Ήρθε η στιγμή που περίμενες. Το όνειρό σου να πάρεις ένα Honda γίνεται πραγματικότητα. Η Andeli είναι εδώ για σένα και σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις Honda σε τιμή που δεν το πιστεύεις.

Το αφεντικό τρελλάθηκε; Όχι, η Black Friday είναι αυτή που μας τρελαίνει και το γιορτάζουμε με ένα μοναδικό διήμερο προσφορών! Ένα διήμερο όπου οι τιμές θα πάρουν την κατιούσα και εσύ θα φύγεις χαρoύμενος στη σέλα ενός Honda. Στην Andeli ανανεώνoυμε το στόλο μας και σου δίνουμε τη μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσεις το δικό σου Honda σε τιμή πραγματικά σοκαριστική!

Έλα λοιπόν 28 και 29 Νοεμβρίου στο Black Friday event της Andeli, έλα να βρεις αυτό που θέλεις! Και θα το βρεις, να είσαι σίγουρος. Γιατί θα δεις από κοντά μοντέλα από 110 έως και 1.100 κυβικά, θα δεις scooter, παπιά, μοτοσυκλέτες και το μόνο σίγουρο είναι πως θα δυσκολευτείς να διαλέξεις. Για τέτοια ποικιλία μιλάμε!

Ότι διαλέξεις, να ξέρεις ότι είναι άριστα συντηρημένο, πάντα σε εξουσιοδοτημένο σημείο service της Honda, με το βιβλίο του ενημερωμένο για να ξέρεις όλο το ιστορικό του. Και επειδή είμαστε βέβαιοι για το προϊόν που διαθέτουμε, θα πάρεις και 1 χρόνο επιπλέον εγγύηση από το εξουσιοδοτημένο σημείο service Honda SK Motorium – Κάζακλης Στέλιος!

Αλλά ακόμα κι αν δεν μπορέσεις να έρθεις το Σαββατοκύριακο 28 και 29/11, μην ανησυχείς, θα μας πάρεις ένα τηλέφωνο στο 2106533968 και θα βρεις αυτό που θέλεις!

Ενδεικτικές τιμές

Astrea Grand από 1.000€

SH 150 από 1.900€

SH 350 από 2.200€

Forza 350 από 3.200€

CB500X από 4.700€

NC750X από 4.000€

Transalp 750 από 7.600€

XADV 750 από 7.200€

Africa Twin 1100 από 9.500€

Ειδικές τιμές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026

Οι ειδικές τιμές της καμπάνιας θα ισχύουν για επιβεβαιωμένες αγορές έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς και με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας κάθε οχήματος. Η ενέργεια εντάσσεται στη στρατηγική ανανέωσης του στόλου της εταιρείας και παράλληλα δημιουργεί μια ευκαιρία για όσους αναζητούν ένα Honda για προσωπική ή επαγγελματική χρήση.

Βασικό στοιχείο της ενέργειας αποτελεί η τεκμηρίωση της συντήρησης των οχημάτων. Όλα τα διαθέσιμα δίκυκλα συνοδεύονται από ενημερωμένο βιβλίο service, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να ενημερωθούν για το ιστορικό συντήρησής τους.

Παράλληλα, μέσω του συνεργαζόμενου συνεργείου, παρέχεται δυνατότητα εγγύησης διάρκειας ενός έτους, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα συνεχίσει να πραγματοποιεί τη συντήρηση του δικύκλου στο ίδιο συνεργείο και σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους της εγγύησης.

Με αυτόν τον τρόπο, οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να αξιολογήσουν κάθε όχημα με βάση τα χαρακτηριστικά του, το ιστορικό συντήρησης και τις διαθέσιμες προϋποθέσεις υποστήριξης μετά την αγορά.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Andeli Black Friday Open House

28–29 Νοεμβρίου 2026

Λ. Μεσογείων 355 , Χαλάνδρι

Επικοινωνία / Πληροφορίες: 2106533968

www.andeli.gr