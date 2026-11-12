Έξι ώρες γεμάτες ανατροπές, μάχες και αγωνία μέχρι τον τελευταίο γύρο. Παρακολουθήστε ολόκληρο τον συναρπαστικό αγώνα του WEC στην Ιαπωνία.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής συνεχίζει να προσφέρει μοναδικό θέαμα το 2026, με τις μάχες ανάμεσα στους κορυφαίους κατασκευαστές να κρίνονται στις λεπτομέρειες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν οι 6 Ώρες Φούτζι, ένας από τους πιο απρόβλεπτους αγώνες της χρονιάς, που πλέον είναι διαθέσιμος ολόκληρος στο επίσημο κανάλι του WEC στο YouTube.

Η αναμέτρηση στην Ιαπωνία εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Η κακοκαιρία, οι στρατηγικές ανατροπές και οι συγκλονιστικές μάχες ανάμεσα στα Hypercars κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον, με τη διαφορά ανάμεσα στους δύο πρώτους στον τερματισμό να είναι μόλις 0,591 δευτερόλεπτα! Εξίσου συναρπαστική ήταν η εξέλιξη στην LMGT3, όπου η μάχη για τη νίκη κρίθηκε στα τελευταία λεπτά.

Δείτε ολόκληρο τον αγώνα στο Φούτζι

Απολαύστε στο παρακάτω βίντεο έξι ώρες κορυφαίας δράσης, με εντυπωσιακές προσπεράσεις, ανατροπές, στρατηγικές αποφάσεις και ένα φινάλε που αξίζει να παρακολουθήσετε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.