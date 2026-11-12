Το σπασμένο μπουκάλι και οι σπινθήρες στους πανηγυρισμούς της Βραζιλίας προκάλεσαν την αντίδραση του Σκωτσέζου, ο οποίος ζητά έλεγχο της ασφάλειας στο βάθρο.

Την επανεξέταση των μέτρων ασφαλείας στις απονομές της Formula 1 ζήτησε ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ, μετά τους πανηγυρισμούς του Λάντο Νόρις στο βάθρο του Grand Prix Σάο Πάολο. Ο οδηγός της McLaren έσπασε το μπουκάλι του χτυπώντας το στο δάπεδο, ενώ στη συνέχεια έφερε κατά λάθος το πρόσωπό του μέσα στους σπινθήρες των εφέ της τελετής.

Μιλώντας στο podcast «Up to Speed», ο πρώην οδηγός της F1 επισήμανε τον κίνδυνο τραυματισμού και κάλεσε τον Νόρις να εγκαταλείψει τη συγκεκριμένη συνήθεια με το μπουκάλι.

A smashing performance from Lando in Sao Paulo! 💥🍾 #F1 #BrazilGP https://t.co/pyTZ7CdzY2 — Formula 1 (@F1) November 9, 2026

«Το να χτυπάς γυαλί πάνω σε οτιδήποτε είναι κακή ιδέα»

Ο Κούλθαρντ ξεκίνησε επαινώντας την απόδοση του Βρετανού στο Ιντερλάγκος, πριν σταθεί σε όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της απονομής. «Εντυπωσιάστηκα συνολικά, με ορισμένες εμφανίσεις να ξεχωρίζουν. Η προφανής είναι του Λάντο, ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Πρέπει όμως να πούμε από την αρχή ότι χρειάζεται να σταματήσει να κάνει το ίδιο πράγμα περιμένοντας διαφορετικό αποτέλεσμα. Το να χτυπάς το μπουκάλι… Παιδιά, το να χτυπάς γυαλί πάνω σε οτιδήποτε είναι κακή ιδέα. Το μαθαίνεις αυτό ακόμη και στα μικρότερα παιδιά σου, κι όμως εκείνος συνεχίζει να το κάνει. Ήταν πολύ τυχερός», σχολίασε.

Η ανησυχία του αφορούσε τόσο το σπασμένο γυαλί όσο και την απόσταση των οδηγών από τα εφέ που χρησιμοποιούνται στους πανηγυρισμούς. «Σοβαρά τώρα, δεν έκοψε άσχημα το χέρι του. Η FIA προφανώς χρειάζεται να ρίξει μια ματιά στο βάθρο και να κάνει έναν έλεγχο κοινής λογικής για οτιδήποτε θα μπορούσε να στείλει σπινθήρες στο μάτι ενός οδηγού. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται επανεξέταση», πρόσθεσε.

«Ήταν μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του»

Για την οδήγηση του Νόρις, πάντως, ο Κούλθαρντ είχε μόνο θετικά σχόλια. Ο Βρετανός διαχειρίστηκε τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τις αλλαγές ανάμεσα σε ενδιάμεσα ελαστικά και slick, σε έναν αγώνα όπου η επιστροφή της βροχής στο τελευταίο μέρος απείλησε το προβάδισμά του. «Ήταν παγκόσμιας κλάσης. Ήταν μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του. Ήταν καταπληκτικός, λόγω του χαρακτήρα της πίστας και των μεταβαλλόμενων συνθηκών. Απλώς εκπληκτικός», ανέφερε.

Ο Σκωτσέζος στάθηκε και στο επίπεδο του ανταγωνισμού: «Βρισκόμαστε σε μια υπέροχη εποχή της Formula 1, όπου έχουμε αρκετούς οδηγούς παγκόσμιας κλάσης. Με την κατάλληλη στιγμή, το αυτοκίνητο και την αυτοπεποίθηση, όλοι έχουν την ευκαιρία να βγουν στην πίστα και να διεκδικήσουν».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάκαμψη του Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έφτασε στη δεύτερη θέση: «Αυτό που μάλλον προκαλεί ανησυχία στον Λάντο και στους υπόλοιπους είναι ότι ο Μαξ ήρθε από πίσω και τερμάτισε δεύτερος με ένα αυτοκίνητο με το οποίο κάθε άλλο παρά ευχαριστημένος ήταν. Κι αυτό είναι αξιοσημείωτο».

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.