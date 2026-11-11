To πιο πολυαναμενόμενο videogame της δεκαετίας αναμένεται να έχει άκρως ρεαλιστικό χαρακτήρα ακόμη και στην οδηγική εμπειρία, ενώ θα περιλαμβάνει νέα μοντέλα.

Η οδήγηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του Grand Theft Auto εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες. Από τις καταδιώξεις με την αστυνομία μέχρι τις περιπλανήσεις στους δρόμους μιας εικονικής μεγαλούπολης, τα αυτοκίνητα δεν λειτουργούν απλώς ως μέσο μεταφοράς, αλλά ως ένα από τα βασικότερα στοιχεία της εμπειρίας. Με το GTA 6 να πλησιάζει στην κυκλοφορία του, η Rockstar Games επιχειρεί να εξελίξει σημαντικά αυτόν τον τομέα.

Το πολυαναμενόμενο videogame θα κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου, μεταφέροντας τη δράση στη Vice City και στην ευρύτερη πολιτεία της Leonida, η οποία είναι εμπνευσμένη από τη Φλόριντα. Πέρα από την εντυπωσιακή οπτική αναβάθμιση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φίλους του αυτοκινήτου παρουσιάζουν οι αλλαγές στην εμπειρία οδήγησης, η ποικιλία των οχημάτων και η προσπάθεια πιστής αναπαράστασης της αμερικανικής αυτοκινητικής κουλτούρας.

Η οδήγηση αποκτά διαφορετική αίσθηση

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά το ίδιο το μοντέλο χειρισμού των αυτοκινήτων. Ο Ρομπ Νέλσον, επικεφαλής ανάπτυξης και συνδιευθυντής της Rockstar North, αποκάλυψε ότι το σύστημα οδήγησης έχει σχεδιαστεί από την αρχή, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του σύγχρονου hardware.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος των δημιουργών είναι να συνδυάσουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις από προηγούμενους τίτλους της σειράς. Το GTA IV ξεχώριζε για την ιδιαίτερα αισθητή μεταφορά βάρους και τη συμπεριφορά των αναρτήσεων, ενώ το GTA V προσέφερε ευκολότερο και πιο άμεσο χειρισμό, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην προσβασιμότητα.

Αυτό σημαίνει ότι η Rockstar επιδιώκει να δώσει μεγαλύτερη σημασία στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε οχήματος. Σύμφωνα με όσα έχουν παρουσιαστεί σε δημοσιογραφικές επιδείξεις, τα ισχυρά πισωκίνητα αυτοκίνητα απαιτούν πιο προσεκτική χρήση του γκαζιού, ενώ οι διαφορές ανάμεσα σε ένα muscle car και ένα supercar αναμένεται να είναι περισσότερο αισθητές.

Ο Νέλσον έχει αναφέρει επίσης ότι τα ταχύτερα αυτοκίνητα θα μπορούν να αναπτύσσουν μεγαλύτερες ταχύτητες σε σχέση με το GTA V. Ωστόσο, η προσέγγιση εξακολουθεί να συνδυάζει τον ρεαλισμό με την ευκολία χειρισμού και δεν έχει στόχο να μετατρέψει το παιχνίδι σε εξειδικευμένο προσομοιωτή οδήγησης.

New video showing Rockstar still filming with GTA 6 branded cars In this clip you can see two new cars including a Lamborghini and a Rolls Royce Via @GTAVI_Rodion https://t.co/1t4FudaKTA — GTA VI NEWS (@_GTAVI_) October 21, 2026

Αυτοκίνητα εμπνευσμένα από τον πραγματικό κόσμο

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία της σειράς GTA είναι η παρουσία φανταστικών αυτοκινητοβιομηχανιών, των οποίων τα μοντέλα αντλούν έντονη σχεδιαστική έμπνευση από πραγματικά αυτοκίνητα. Η συγκεκριμένη φιλοσοφία συνεχίζεται και στο GTA 6, με αρκετά οχήματα που έχουν εμφανιστεί στο επίσημο υλικό να παραπέμπουν σε γνωστές δημιουργίες της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Grotti Cheetah, για παράδειγμα, παραπέμπει στη Ferrari Testarossa, ενώ μοντέλα της Pegassi αντλούν στοιχεία από τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Lamborghini. Αντίστοιχα, τα αμερικανικά muscle cars και τα μεγάλα pick-up φέρνουν στον εικονικό κόσμο επιρροές από κατασκευαστές όπως η Ford, η Chevrolet και η Dodge.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ποικιλία τους. Πέρα από τα εξωτικά supercars, στους δρόμους της Leonida εμφανίζονται καθημερινά οικογενειακά αυτοκίνητα, muscle cars, παλαιότερα αμερικανικά μοντέλα, SUV, επαγγελματικά οχήματα και μοτοσικλέτες. Πρόκειται για μια προσέγγιση που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο πειστικού οδικού περιβάλλοντος, αντί για έναν κόσμο όπου κυριαρχούν αποκλειστικά τα ακριβά σπορ αυτοκίνητα.

All 12 new GTA 6 car screenshots in 4K: https://t.co/rBqtKZ7PNV November 6, 2026

Η αυτοκινητική κουλτούρα της Φλόριντα

Η επιλογή της Vice City ως βασικού σκηνικού προσφέρει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από αυτοκινητική σκοπιά. Το πραγματικό Μαϊάμι χαρακτηρίζεται από μια ξεχωριστή κουλτούρα, με πολυτελή αυτοκίνητα, εξωτικά supercars, αμερικανικά κλασικά μοντέλα και ιδιαίτερα τροποποιημένα οχήματα.

Στα επίσημα trailers διακρίνονται αυτοκίνητα με τεράστιες ζάντες, έντονες μετατροπές στο αμάξωμα και εξατομικευμένες εμφανίσεις, που παραπέμπουν στη λεγόμενη donk culture των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, οι δυνατότητες εξατομίκευσης αποτελούν μέρος του παιχνιδιού, με τη Rockstar να έχει ήδη παρουσιάσει εγκαταστάσεις τροποποίησης αυτοκινήτων, όπως το Rideout Customs.

Η ίδια η πόλη αναμένεται να επηρεάζει την οδηγική εμπειρία. Σύμφωνα με τον Νέλσον, οι δρόμοι έχουν πιο ρεαλιστικές διαστάσεις και η κυκλοφορία είναι πυκνότερη σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό δημιουργεί διαφορετικές απαιτήσεις στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα όταν ο παίκτης επιχειρεί να κινηθεί με υψηλή ταχύτητα ανάμεσα στα υπόλοιπα οχήματα.

Ένας κόσμος με μεγαλύτερη έμφαση στη λεπτομέρεια

Η επιδίωξη μεγαλύτερου ρεαλισμού δεν περιορίζεται στα αυτοκίνητα. Η Rockstar έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναπαράσταση της καθημερινής ζωής, της συμπεριφοράς των χαρακτήρων και του αστικού περιβάλλοντος, όπως φαίνεται και στο εκτεταμένο υλικό gameplay που δημοσίευσε τον Αύγουστο.

Στον τομέα των οχημάτων, οι παρουσιάσεις του παιχνιδιού έχουν αναδείξει πρόσθετες λεπτομέρειες, όπως τον ανεφοδιασμό καυσίμου, τις διαφορετικές μεθόδους παραβίασης αυτοκινήτων και τη χρήση συστημάτων εντοπισμού σε ορισμένα σύγχρονα οχήματα. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν τη σύνδεση της οδήγησης με τον ευρύτερο κόσμο του παιχνιδιού, χωρίς απαραίτητα να αποτελούν μηχανισμούς προσομοίωσης.