Ένα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα που συνδέθηκαν με τον Άιρτον Σένα άλλαξε χέρια, σημειώνοντας νέο ρεκόρ σε δημοπρασία και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αξία της κληρονομιάς του Βραζιλιάνου.

Περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατο του Άιρτον Σένα, ο θρύλος του τρεις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 εξακολουθεί να προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρέθηκε ένα Honda NSX του 1991, το οποίο είχε παραχωρηθεί στον Βραζιλιάνο για προσωπική χρήση κατά την περίοδο της συνεργασίας του με την ιαπωνική εταιρεία.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που έχει απαθανατιστεί σε ιστορικές φωτογραφίες με τον Σένα και συνδέεται άμεσα με την αγωνιστική του καριέρα, δημοπρατήθηκε στο Λονδίνο στις 31 Οκτωβρίου. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες του οίκου RM Sotheby's, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ πώλησης για το Honda NSX.

Το ποσό που έγραψε ιστορία

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Peninsula του Λονδίνου, με το κόκκινο NSX να αλλάζει χέρια έναντι 871.250 λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,045 εκατομμύρια ευρώ.

Η αρχική εκτίμηση του RM Sotheby's κυμαινόταν μεταξύ 500.000 και 800.000 λιρών, όμως η τελική τιμή ξεπέρασε ακόμη και το ανώτατο όριο. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί σε δημοπρασία για Honda NSX, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε μια σπανιότερη έκδοση Type R.

Αυτό που καθιστά την πώληση ιδιαίτερη δεν είναι κάποια μοναδική μηχανολογική προδιαγραφή, αλλά η ιστορία του αυτοκινήτου. Η τεκμηριωμένη σύνδεσή του με έναν από τους μεγαλύτερους οδηγούς όλων των εποχών αποδείχθηκε καθοριστική για την αξία του.

Το Honda NSX που χρησιμοποιούσε ο Σένα

Το αυτοκίνητο κατασκευάστηκε το 1991 και φέρει αριθμό πλαισίου T000233. Είναι βαμμένο στο χαρακτηριστικό Formula Red, με μαύρη οροφή και μαύρο δερμάτινο εσωτερικό, ενώ διαθέτει τρίλιτρο ατμοσφαιρικό κινητήρα V6. Η σχέση του Σένα με το Honda NSX ξεπερνούσε την προσωπική του χρήση. Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είχε συμμετάσχει στις δοκιμές εξέλιξης του ιαπωνικού σπορ αυτοκινήτου, παρέχοντας πολύτιμες παρατηρήσεις στους μηχανικούς της Honda.

Κατά τις δοκιμές ενός πρωτοτύπου, είχε χαρακτηρίσει το πλαίσιο ανεπαρκώς άκαμπτο, με αποτέλεσμα η Honda να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές.

Η Honda είχε διαθέσει στον Σένα τρία NSX για προσωπική χρήση, δύο μαύρα και το συγκεκριμένο κόκκινο. Το τελευταίο ταξινομήθηκε στην Πορτογαλία στις 22 Μαρτίου 1991, με αριθμό κυκλοφορίας SX-25-59, και φυλασσόταν στη Λισαβόνα.

Upscaled 92 footage of the the legendary Ayrton Senna giving it some in a 3.2 NSX Type R at Suzuka... In a pair of loafers. https://t.co/ZBSJvu6kh1 — Classic Car Curation (@CCCuration) February 20, 2022

Κάθε φορά που ο Σένα επισκεπτόταν την Πορτογαλία, όπου διατηρούσε κατοικία στην περιοχή Quinta do Lago, το αυτοκίνητο βρισκόταν στη διάθεσή του. Μάλιστα, το χρησιμοποίησε για να μεταβεί στο Grand Prix Πορτογαλίας του 1991, στην πίστα του Εστορίλ, όπου τερμάτισε δεύτερος.

Το NSX εμφανίστηκε επίσης στο ντοκιμαντέρ Ayrton Senna: Racing Is In My Blood του 1992, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστό από τις φωτογραφίες στις οποίες ο Βραζιλιάνος το πλένει ο ίδιος με ένα λάστιχο νερού.

Μετά τον θάνατό του το 1994, το κόκκινο NSX παρέμεινε στην Πορτογαλία, πριν μεταφερθεί αργότερα στη Μεγάλη Βρετανία. Το 2019 επέστρεψε συμβολικά στην Ίμολα, με τον Τζιανκάρλο Μινάρντι πίσω από το τιμόνι, για την επέτειο των 25 χρόνων από τον θάνατο του Σένα.

Το 2024 το αυτοκίνητο πέρασε σε συλλέκτη στην Ιαπωνία, προτού επιστρέψει στο Λονδίνο για τη δημοπρασία. Συνοδεύεται από έγγραφα ιδιοκτησιακού ιστορικού και επίσημη επιβεβαίωση της Honda για τη σύνδεσή του με τον Βραζιλιάνο, στοιχεία που ενισχύουν την ιστορική και συλλεκτική του αξία.

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