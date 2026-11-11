Οι Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν έδωσαν μια ξεχωριστή παράσταση στα πρώτα χιλιόμετρα του κυριακάτικου αγώνα της Formula 1 στη Βραζιλία.

Έχοντας τους Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν στις τελευταίες θέσεις της εκκίνησης ήταν δεδομένο πως θα προσφέρουν θέαμα. Ωστόσο, αμφότεροι βρήκαν την ευκαιρία να αποδείξουν για μία ακόμη φορά την κλάση τους.

Ο Βρετανός έπειτα από δύο αλλαγές κινητήρα εκκίνησε 20ος, ενώ ο Φερστάπεν 21ος στο Ιντερλάγκος. Οι συνθήκες στην εκκίνηση ήταν βρόχινες και είχαν τα ενδιάμεσα ελαστικά της Pirelli. Αυτό που ακολούθησε ήταν οδηγική πανδαισία και από τις δύο μεριές.

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Μία ιστορική εκκίνηση από τον Χάμιλτον

Ο οδηγός της Ferrari πραγματοποίησε έναν από τους καλύτερους πρώτους γύρους στην ιστορία της Formula 1. Κάνοντας το τέλειο πέταγμα προσπέρασε τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Audi και πήρε την εξωτερική για τη στροφή 1.

Μέχρι τη στροφή 2 είχε βρεθεί δίπλα στον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ, τον οποίο πέρασε σαν σταματημένο όπως και άλλους οδηγούς. Μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου ήταν στην 9η θέση, έχοντας αφήσει τον ανταγωνισμό με το στόμα ανοιχτό.

Ladies and gentlemen, Lewis Hamilton! Watch the seven-time world champ charge through the field at the start 🤩 #F1 #BrazilGP https://t.co/M685ysLctw — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Ο μεθοδικός και αποτελεσματικός Φερστάπεν

Ο οδηγός της Red Bull Racing από τη μεριά του δεν είχε τόσο καλό πέταγμα όσο ο Χάμιλτον. Ωστόσο παρέδωσε μία ανάλογη έξοχη παράσταση. Ο Ολλανδός περνούσε σαν σταματημένο όποιον έβλεπε μπροστά του και, όπως ο Χάμιλτον, έλαμπε στην πίστα του Ιντερλάγκος στον εναρκτήριο γύρο.

Η αίσθηση της πρόσφυσης της πίστας ήταν εκπληκτική, με τα ελαστικά να λειτουργούν και το ένα προσπέρασμα έφερνε το άλλο. Μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου ήταν στη 13η θέση και στα φρένα για τη στροφή 1 του δεύτερου γύρου ήταν 12ος. Σε αντίθεση με την SF-26 του Χάμιλτον, η RB22 δεν «έκαψε» τα ελαστικά της άμεσα και ο Φερστάπεν κατάφερε να αναρριχηθεί κι άλλο στην κατάταξη. Μέσα σε 5 γύρους είχε κερδίσει συνολικά 14 θέσεις, ενώ τερμάτισε 2ος.

From P21 to the podium... 🤯📈 Enjoy the very best of another INSANE Interlagos drive by the incomparable Max Verstappen 🦁 #F1 #BrazilGP https://t.co/W3cfrseT6N — Formula 1 (@F1) November 9, 2026

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.