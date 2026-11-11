Η Formula 1 προχωρά κανονικά με τους δύο τελευταίους αγώνες στη Μέση Ανατολή, με την εναλλακτική της Ίμολα να μην είναι πλέον επιλογή.

Οριστικό τέλος στο ενδεχόμενο επιστροφής της Ίμολα στο φετινό πρόγραμμα της Formula 1 έβαλε η διοίκηση του πρωταθλήματος, αποφασίζοντας να προχωρήσει κανονικά στη διεξαγωγή των τελευταίων δύο Grand Prix του 2026 στη Μέση Ανατολή. Η ιταλική πίστα είχε τεθεί σε επιφυλακή για να φιλοξενήσει τον τελευταίο αγώνα της σεζόν, εφόσον οι συνθήκες ασφαλείας δεν επέτρεπαν τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων αγώνων.

Παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις πως οι αγώνες σε Κατάρ και Άμπου Ντάμπι θα γίνουν κανονικά, φαίνεται πως πλέον είναι οριστική η απόφαση και δεν υπάρχει επιστροφή.

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Γιατί αποκλείστηκε η Ίμολα

Η 10η Νοεμβρίου αποτελούσε την καταληκτική ημερομηνία για να ενημερωθούν οι διοργανωτές της Ίμολα σχετικά με το ενδεχόμενο διεξαγωγής αγώνα στις αρχές Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με το Autosport, η Formula 1 γνωστοποίησε στην ιταλική πλευρά ότι δεν θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί το εναλλακτικό σχέδιο, καθώς οι τελευταίοι δύο αγώνες μπορούν, με τα σημερινά δεδομένα, να πραγματοποιηθούν κανονικά.

Η απόφαση βασίζεται στις τρέχουσες ταξιδιωτικές οδηγίες, στη δυνατότητα ασφαλούς μετακίνησης των ομάδων και στις σχετικές εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών. Το γεγονός ότι το MotoGP πραγματοποίησε τον αγώνα του στη Λουσέιλ την περασμένη Κυριακή ήταν επίσης μια ένδειξη ότι είναι εφικτή η διεξαγωγή διεθνών διοργανώσεων στην περιοχή, παρότι οι δύο ομάδες της Yamaha επέλεξαν να μη συμμετάσχουν για λόγους που συνδέονται με τη γεωπολιτική κατάσταση.

Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι η διεξαγωγή των Grand Prix έχει εξασφαλιστεί ανεξαρτήτως εξελίξεων. Η Formula 1 εξακολουθεί να εξετάζει την κατάσταση και, εφόσον προκύψουν σοβαροί κίνδυνοι ασφαλείας, διατηρεί τη δυνατότητα ακύρωσης αγώνων. Με την Ίμολα να έχει πλέον αποδεσμευτεί, δεν υπάρχει αντίστοιχο εναλλακτικό Grand Prix για το φινάλε του Δεκεμβρίου.

Τι λένε οι ομάδες

Οι επικεφαλής των ομάδων εμφανίζονται διατεθειμένοι να ακολουθήσουν τις αποφάσεις της Formula 1 και της FIA, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των εργαζομένων και των οδηγών.

Ο Φρεντ Βασέρ της Scuderia Ferrari είχε ξεκαθαρίσει από το Grand Prix Μεξικού ότι εμπιστεύεται τους αρμόδιους φορείς για την αξιολόγηση της κατάστασης.

«Τους εμπιστεύομαι ότι θα πάρουν την καλύτερη απόφαση για όλους μας. Προσωπικά θέλω να αγωνιστούμε. Δεν έχει σημασία πού, αλλά θέλω να αγωνιστούμε. Θα πάω όπου μας πουν», δήλωσε ο Γάλλος επικεφαλής.

Από την πλευρά του, ο Τότο Βολφ εξήγησε ότι η Mercedes βασίζεται στις επίσημες ταξιδιωτικές οδηγίες και στις εκτιμήσεις των κυβερνήσεων, επισημαίνοντας ότι η διοίκηση του πρωταθλήματος παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις.

«Ο Στέφανο και ο Μοχάμεντ έχουν ξεκαθαρίσει ότι η Formula 1 ακολουθεί τις διεθνείς οδηγίες, είτε πρόκειται για ταξιδιωτικούς περιορισμούς, είτε για αεροπορικές εταιρείες που δεν πραγματοποιούν πτήσεις, είτε για προειδοποιήσεις ασφαλείας στην περιοχή», ανέφερε ο επικεφαλής και CEO της Mercedes.

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