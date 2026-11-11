Η Forthing έρχεται στην Ελλάδα από την TeoMotors στις αρχές του 2027

Η μάρκα του ομίλου Dongfeng θα ξεκινήσει με τα SUV T5 HEV, TK5 και TK7, προσφέροντας υβριδικές, plug-in υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές.

Μια νέα μάρκα ετοιμάζεται να προστεθεί στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου στις αρχές του 2027. Η Forthing, η μάρκα επιβατικών αυτοκινήτων της Dongfeng Liuzhou Motor, θα εκπροσωπείται από την TeoMotors Α.Ε., η οποία αναλαμβάνει την εισαγωγή, τη διανομή και την ανάπτυξή της στη χώρα μας.

Η TeoMotors, με την εμπειρία του ονόματος Β.Ν. Θεοχαράκης στην αυτοκίνηση, προετοιμάζει το εμπορικό λανσάρισμα με μια γκάμα SUV που θα περιλαμβάνει υβριδικές, plug-in υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Στις πρώτες αφίξεις περιλαμβάνονται τα T5 HEV, TK5 και TK7, ενώ οι τιμές και οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

T5

Τα πρώτα μοντέλα για την ελληνική αγορά

Το Forthing T5 HEV θα αποτελέσει την υβριδική πρόταση της μάρκας χωρίς δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης, με έμφαση στον οικογενειακό χαρακτήρα.

Το TK5 θα διατίθεται τόσο σε plug-in υβριδική όσο και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Σύμφωνα με την εταιρεία, η σχεδίαση, η τεχνολογία και η λειτουργικότητα της καμπίνας αποτελούν βασικά στοιχεία της πρότασής του.

Με τις ίδιες επιλογές συστημάτων κίνησης θα προσφέρεται και το μεγαλύτερο TK7, το οποίο θα διαθέτει δυνατότητα επιλογής πενταθέσιας ή επταθέσιας διαμόρφωσης. Η Forthing δίνει εδώ έμφαση στους χώρους και στον ταξιδιωτικό χαρακτήρα.

Τα TK5 και TK7 ανήκουν στη νέα σειρά TK, η ονομασία της οποίας προέρχεται από τις λέξεις «Technology» και «Kinetic». Η αρχική γκάμα που ανακοινώθηκε για την Ελλάδα καλύπτει τις κατηγορίες C1 και D1, σύμφωνα με την ταξινόμηση της εταιρείας.

TK5

Ποια είναι η Forthing

Η βιομηχανική ιστορία της Dongfeng Liuzhou Motor ξεκινά το 1954, με την ίδρυση της μονάδας από την οποία προέκυψε η σημερινή εταιρεία. Η παραγωγή οχημάτων άρχισε το 1969, ενώ το 1981 η εταιρεία εντάχθηκε στη βιομηχανική δομή της Dongfeng.

Η δημιουργία της Forthing ως μάρκας επιβατικών αυτοκινήτων συνδέεται με την παρουσίαση του πολυχρηστικού Lingzhi το 2001. Στη συνέχεια διεύρυνε την γκάμα της, η οποία σήμερα περιλαμβάνει διαφορετικές μορφές εξηλεκτρισμένης κίνησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Dongfeng Liuzhou Motor διαθέτει υποδομές έρευνας, εξέλιξης και δοκιμών για πλατφόρμες και επιμέρους συστήματα, καθώς και εγκαταστάσεις που καλύπτουν τα στάδια της παραγωγής, από τη διαμόρφωση των μεταλλικών μερών έως την τελική συναρμολόγηση. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας αποτελεί μέρος της διεθνούς ανάπτυξης της μάρκας.

TK7

Δίκτυο πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης

Για την παρουσία της Forthing στην Ελλάδα, η TeoMotors σχεδιάζει την ανάπτυξη δικτύου με μονάδες λιανικής και εξουσιοδοτημένους συνεργάτες πωλήσεων και after sales. Η προετοιμασία περιλαμβάνει την εμπορική οργάνωση και την τεχνική υποστήριξη, με στόχο την κάλυψη της ελληνικής αγοράς.

Περισσότερες πληροφορίες για τα σημεία διάθεσης, τις διαθέσιμες εκδόσεις, τον εξοπλισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τιμές των μοντέλων αναμένονται το επόμενο διάστημα, ενόψει της έναρξης της εμπορικής δραστηριότητας στις αρχές του 2027.