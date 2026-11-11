Citroën Red Friday: Όφελος έως 4.800 ευρώ μέχρι τις 27 Νοεμβρίου

Η προσφορά αφορά επιβατικά και επαγγελματικά μοντέλα, ενώ με την αγορά αμιγώς ηλεκτρικού Citroën παρέχεται επιπλέον δωρεάν wallbox 22 kW.

Εμπορική ενέργεια με την ονομασία Red Friday ανακοίνωσε η Citroën, με όφελος έως 4.800 ευρώ για την αγορά επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών μοντέλων. Οι προσφορές ισχύουν έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, μέσω του επίσημου δικτύου διανομέων της μάρκας.

Η ενέργεια καλύπτει τη γκάμα της Citroën, με επιλογές θερμικών, υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών εκδόσεων. Για την αγορά αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου προσφέρεται επιπλέον δωρεάν οικιακός φορτιστής wallbox ισχύος 22 kW.

Τα επιβατικά μοντέλα

Στην επιβατική γκάμα περιλαμβάνονται τα C3, C3 Aircross, C4 και C5 Aircross. Το C3 αποτελεί την πρόταση της μάρκας στις συμπαγείς διαστάσεις, ενώ το C3 Aircross προσφέρει δυνατότητα διαμόρφωσης έως επτά θέσεων. Το C4 έχει χαρακτήρα crossover και το C5 Aircross τοποθετείται στην κορυφή της συγκεκριμένης γκάμας, με έμφαση στους χώρους και στον εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας.

Προσφορές και στα επαγγελματικά

Η Red Friday αφορά επίσης τα ελαφρά επαγγελματικά μοντέλα C3 Van, Berlingo Van, Jumpy και Jumper. Η γκάμα καλύπτει διαφορετικές μεταφορικές ανάγκες, από τις αστικές διανομές έως τη μεταφορά μεγαλύτερου όγκου φορτίων, και περιλαμβάνει αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Δώρο wallbox στα ηλεκτρικά

Η αμιγώς ηλεκτρική επιβατική γκάμα που συμμετέχει στην ενέργεια περιλαμβάνει τα e-C3, e-C3 Aircross, e-C4 και e-C5 Aircross, ενώ διαθέσιμες είναι και ηλεκτρικές εκδόσεις των επαγγελματικών μοντέλων. Με την αγορά αμιγώς ηλεκτρικού Citroën παρέχεται επιπλέον δωρεάν wallbox 22 kW.

Η ανακοίνωση δεν προσδιορίζει το όφελος ανά μοντέλο ή έκδοση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο επίσημο δίκτυο διανομέων για τις επιμέρους τιμές και την προσωπική τους προσφορά, έως τις 27 Νοεμβρίου 2026.