Οι πρώτοι 20 αγώνες στη φετινή σεζόν της Formula 1 παρουσιάζουν μία πολύ διαφορετική εικόνα και δείχνουν το πώς η εξέλιξη μέσα στη χρονιά επηρεάζει το πρωτάθλημα.

Αν κάποιος ήθελε ένα απλό αλλά ιδιαίτερα αποκαλυπτικό στοιχείο για να εξηγήσει ποια ομάδα βελτιώθηκε περισσότερο μέσα στη σεζόν του 2026 στη Formula 1, δύσκολα θα έβρισκε κάτι πιο εύγλωττο από τη σύγκριση των βαθμών στα δύο μισά του πρωταθλήματος. Και τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα προς μία κατεύθυνση: η Red Bull Racing ήταν εκείνη που κέρδισε τον αγώνα των αναβαθμίσεων.

Στα πρώτα 10 Grand Prix, ο Μαξ Φερστάπεν είχε συγκεντρώσει μόλις 91 βαθμούς και βρισκόταν μόλις στην 7η θέση της σχετικής λίστας. Στα τελευταία 10, όμως, ο Ολλανδός εκτοξεύθηκε στους 188 βαθμούς και ήταν ο κορυφαίος οδηγός του grid στο ίδιο διάστημα. Η διαφορά είναι εντυπωσιακή και δύσκολα εξηγείται μόνο από τη συγκυρία ή από μεμονωμένα αποτελέσματα.

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Η μεγάλη ανατροπή της Red Bull

Η συγκεκριμένη μεταβολή μαρτυρά ότι η Red Bull Ραψινγ βρήκε μέσα στη χρονιά τις λύσεις που της έλειπαν στο πρώτο μισό της σεζόν. Την ώρα που άλλες ομάδες είτε διατήρησαν περίπου σταθερό επίπεδο είτε έχασαν έδαφος, οι «ταύροι» το μεγαλύτερο άλμα από όλους στην κορυφή. Παράλληλα έδωσαν τη δυνατότητα στον Φερστάπεν να «ξεκλειδώσει» την ταχύτητα που έχει και να πραγματοποιήσει τη μία εντυπωσιακή εμφάνιση μετά την άλλη.

Ο Κίμι Αντονέλι παρέμεινε σε πολύ υψηλό επίπεδο και στα δύο μισά της χρονιάς, με 204 βαθμούς στα πρώτα 10 Grand Prix και 186 στα τελευταία 10, όμως η Mercedes συνολικά δεν παρουσίασε αντίστοιχη ανοδική τάση. Ο Τζορτζ Ράσελ έπεσε από τους 154 στους 108 βαθμούς, ενώ και ο Λιούις Χάμιλτον υποχώρησε από τους 159 στους 102, με τα λάθη της Ferrari στο διάστημα αυτό να συμβάλλουν σε αυτή την εικόνα.

Ο Σαρλ Λεκλέρ σημείωσε 126 βαθμούς στο πρώτο μισό και 123 στο δεύτερο, δίχως όμως να έχει τις εγκαταλείψεις που είχε στο ξεκίνημα του 2026. Αντίθετα, η McLaren έχασε καθαρά έδαφος, με τον Όσκαρ Πιάστρι να πέφτει από τους 94 στους 58 και τον Λάντο Νόρις να ανεβαίνει μεν από τους 103 στους 143, αλλά όχι αρκετά ώστε να καλύψει τη συνολική μεταβολή που έφερε η Red Bull μέσω Φερστάπεν.

Τι λένε πραγματικά οι αριθμοί

Το διάγραμμα δεν αποδεικνύει μόνο ότι ο Φερστάπεν βρήκε ρυθμό. Δείχνει ότι το πακέτο της Red Bull Racing λειτούργησε πολύ καλύτερα στο δεύτερο μισό της χρονιάς και ότι οι αναβαθμίσεις της ομάδας είχαν ουσιαστικό αντίκτυπο στην απόδοση, με τον Φερστάπεν να διαπρέπει. Σε μια σεζόν όπου οι ισορροπίες μεταβάλλονταν διαρκώς, οι αριθμοί αυτοί είναι ίσως το πιο καθαρό στοιχείο πως η ομάδα του Μίλτον Κινς ήταν αυτή που προόδευσε περισσότερο από όλες.

Θέση Πρώτα 10 Grand Prix Βαθμοί Τελευταία 10 Grand Prix Βαθμοί 1 Κίμι Αντονέλι 204 Μαξ Φερστάπεν 188 2 Λιούις Χάμιλτον 159 Κίμι Αντονέλι 186 3 Τζορτζ Ράσελ 154 Λάντο Νόρις 143 4 Σαρλ Λεκλέρ 126 Σαρλ Λεκλέρ 123 5 Λάντο Νόρις 103 Τζορτζ Ράσελ 108 6 Όσκαρ Πιάστρι 94 Λιούις Χάμιλτον 102 7 Μαξ Φερστάπεν 91 Ιζάκ Ατζάρ 59 8 Ιζάκ Ατζάρ 63 Όσκαρ Πιάστρι 58

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.