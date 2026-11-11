F1: Η απόδειξη πως η Red Bull κέρδισε τον αγώνα των αναβαθμίσεων
Αν κάποιος ήθελε ένα απλό αλλά ιδιαίτερα αποκαλυπτικό στοιχείο για να εξηγήσει ποια ομάδα βελτιώθηκε περισσότερο μέσα στη σεζόν του 2026 στη Formula 1, δύσκολα θα έβρισκε κάτι πιο εύγλωττο από τη σύγκριση των βαθμών στα δύο μισά του πρωταθλήματος. Και τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα προς μία κατεύθυνση: η Red Bull Racing ήταν εκείνη που κέρδισε τον αγώνα των αναβαθμίσεων.
Στα πρώτα 10 Grand Prix, ο Μαξ Φερστάπεν είχε συγκεντρώσει μόλις 91 βαθμούς και βρισκόταν μόλις στην 7η θέση της σχετικής λίστας. Στα τελευταία 10, όμως, ο Ολλανδός εκτοξεύθηκε στους 188 βαθμούς και ήταν ο κορυφαίος οδηγός του grid στο ίδιο διάστημα. Η διαφορά είναι εντυπωσιακή και δύσκολα εξηγείται μόνο από τη συγκυρία ή από μεμονωμένα αποτελέσματα.
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Η μεγάλη ανατροπή της Red Bull
Η συγκεκριμένη μεταβολή μαρτυρά ότι η Red Bull Ραψινγ βρήκε μέσα στη χρονιά τις λύσεις που της έλειπαν στο πρώτο μισό της σεζόν. Την ώρα που άλλες ομάδες είτε διατήρησαν περίπου σταθερό επίπεδο είτε έχασαν έδαφος, οι «ταύροι» το μεγαλύτερο άλμα από όλους στην κορυφή. Παράλληλα έδωσαν τη δυνατότητα στον Φερστάπεν να «ξεκλειδώσει» την ταχύτητα που έχει και να πραγματοποιήσει τη μία εντυπωσιακή εμφάνιση μετά την άλλη.
Ο Κίμι Αντονέλι παρέμεινε σε πολύ υψηλό επίπεδο και στα δύο μισά της χρονιάς, με 204 βαθμούς στα πρώτα 10 Grand Prix και 186 στα τελευταία 10, όμως η Mercedes συνολικά δεν παρουσίασε αντίστοιχη ανοδική τάση. Ο Τζορτζ Ράσελ έπεσε από τους 154 στους 108 βαθμούς, ενώ και ο Λιούις Χάμιλτον υποχώρησε από τους 159 στους 102, με τα λάθη της Ferrari στο διάστημα αυτό να συμβάλλουν σε αυτή την εικόνα.
Ο Σαρλ Λεκλέρ σημείωσε 126 βαθμούς στο πρώτο μισό και 123 στο δεύτερο, δίχως όμως να έχει τις εγκαταλείψεις που είχε στο ξεκίνημα του 2026. Αντίθετα, η McLaren έχασε καθαρά έδαφος, με τον Όσκαρ Πιάστρι να πέφτει από τους 94 στους 58 και τον Λάντο Νόρις να ανεβαίνει μεν από τους 103 στους 143, αλλά όχι αρκετά ώστε να καλύψει τη συνολική μεταβολή που έφερε η Red Bull μέσω Φερστάπεν.
Τι λένε πραγματικά οι αριθμοί
Το διάγραμμα δεν αποδεικνύει μόνο ότι ο Φερστάπεν βρήκε ρυθμό. Δείχνει ότι το πακέτο της Red Bull Racing λειτούργησε πολύ καλύτερα στο δεύτερο μισό της χρονιάς και ότι οι αναβαθμίσεις της ομάδας είχαν ουσιαστικό αντίκτυπο στην απόδοση, με τον Φερστάπεν να διαπρέπει. Σε μια σεζόν όπου οι ισορροπίες μεταβάλλονταν διαρκώς, οι αριθμοί αυτοί είναι ίσως το πιο καθαρό στοιχείο πως η ομάδα του Μίλτον Κινς ήταν αυτή που προόδευσε περισσότερο από όλες.
|Θέση
|Πρώτα 10 Grand Prix
|Βαθμοί
|Τελευταία 10 Grand Prix
|Βαθμοί
|1
|Κίμι Αντονέλι
|204
|Μαξ Φερστάπεν
|188
|2
|Λιούις Χάμιλτον
|159
|Κίμι Αντονέλι
|186
|3
|Τζορτζ Ράσελ
|154
|Λάντο Νόρις
|143
|4
|Σαρλ Λεκλέρ
|126
|Σαρλ Λεκλέρ
|123
|5
|Λάντο Νόρις
|103
|Τζορτζ Ράσελ
|108
|6
|Όσκαρ Πιάστρι
|94
|Λιούις Χάμιλτον
|102
|7
|Μαξ Φερστάπεν
|91
|Ιζάκ Ατζάρ
|59
|8
|Ιζάκ Ατζάρ
|63
|Όσκαρ Πιάστρι
|58